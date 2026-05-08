Poranna odprawa: Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie, a indeksy znowu rosną 📈

W Cieśninie Ormuz doszło do wymiany ognia między siłami USA i Iranu. Obie strony oskarżają się o sprowokowanie ataku, co poważnie zagraża obowiązującemu zawieszeniu broni. Prezydent Trump określił uderzenia mianem „puknięcia z miłości", grożąc dalszą eskalacją bez układu nuklearnego. USA ogłosiły skuteczną obronę, Iran zaś informuje o stratach USA.
Wcześniej, jak podała agencja Fox, doszło do amerykańskich strzałów w stronę irańskich portów. Donald Trump podał, że do wymiany ognia doszło podczas przeprawy amerykańskich niszczycieli przez Cieśniny Ormuz, potwierdzając jednocześnie, że zawsieszenie broni wciąż obowiązuje.
Władze USA (DOJ i CFTC) badają warte ponad 2,6 mld USD krótkie pozycje na kontraktach na ropę, otwarte tuż przed kluczowymi ogłoszeniami dotyczącymi konfliktu USA-Iran. Podejrzewa się wykorzystanie informacji poufnych (tzw. insider trading)
Ropa wznawia spadki, schodząc poniżej ceny zamknięcia ostatnich dwóch sesji: OIL (Brent) traci 1,8% do 101 USD za baryłkę, natomiast WTI traci 2,25% do 95,50 USD za baryłkę.
Zachodnie rynki akcji szykują się na dalsze wzrosty pomimo niepewności, wymazując większość korekty z wczorajszego wieczora. Kontrakty na indeksy w USA handlują na zielono: US100: +0,5%, US500: +0,4%, US30: +0,25%, US2000: +0,2%. EU50 dodaje 0,3%.
Rynki azjatyckie odnotowują spadki z powodu eskalacji konfliktu między USA a Iranem, pomimo optymizmu na kontraktach na zachodnie indeksy. Chiński HSCEI traci 0,6%, japoński Nikkei 225 oraz indyjski Nifty 50 cofają się ok. 0,4%, południowokoreański KOSPI radzi sobie nieco lepiej, tracąc jedynie 0,1%.
FX: zmienność na głównych walutach pozostaje ograniczona, co sugeruje niepewność inwestorów w obecnej huśtawce nastrojów. Dolar australijski jest najsilniejszą walutą G10 (AUDUSD: +0,25%), traci natomiast jen japoński, choć nie wobec dolara (EURJPY: +0,1%, USDJPY na płasko) czy waluty krajów nordyckich (USDNOK: +0,15%, EURSEK: +0,15%).
Crypto: tutaj również widać brak wyraźnego kierunku. Bitcoin handluje bez zmian tuż pod 80 tys. USD, Ethereum traci 0,3% do 2280 USD.
Metale szlachetne kontynuują szarżę w górę: złoto zyskuje 0,8% do 4726 USD za uncję, natomiast srebro dodaje kolejne 2,5% i wraca powyżej 80 USD za uncję.
Joachim Nagel, prezes niemieckiego Bundesbanku, zapowiedział możliwą podwyżkę stóp procentowych w Strefie Euro w czerwcu, jeśli perspektywy się nie poprawią. Zdaniem członka rady EBC inflacja wyniesie średnio 2,7% w 2026 roku.
