Poranna odprawa: Wyprzedaż spółek AI (07.07.2026)

📈 Akcje
- Po względnie owocnym poniedziałku, kontrakty futures na Nasdaq 100 znajdują się przeszło 1% pod kreską. Sentyment wokół liderów rewolucji AI – spółek, które do tej pory notowały największe wzrosty – ponownie się pogarsza.
- Zapalnikiem wyprzedaży wstępne wyniki Samsunga za Q2. Rekordowy zysk operacyjny ($58,4 miliarda) oraz rekordowe przychody ($112 miliardów) okazały się niewystarczające aby zadowolić inwestorów. Oczekiwania były zawieszone wyżej, a niezwykle pozytywny scenariusz był już zawarty w wycenie spółki. Po publikacji akcje spółki spadają więc o blisko 10%.
- Śladem Samsunga podążył cały koreański indeks KOSPI. Wyprzedaż po raz kolejny była tak duża, że handel został na 20 minut wstrzymany. Obecnie spadek sięga 6% w ujęciu dziennym.
- Na czerwono także inne azjatyckie indeksy giełdowe: Shanghai SE Composite w dół o 1,6%, Hang Seng o niespełna 0,5%, Nikkei zaś o 2,2%. Jednym z liderów spadków w kraju kwitnącej wiśni jest Kioxia (-11%) – spółka o największej kapitalizacji na japońskiej giełdzie oraz jeden z największych na świecie producentów pamięci flash NAND i dysków SSD (uprzednio funkcjonowałą pod nazwą Toshiba Memory).
🌍 Geopolityka
- Wczorajsze wypowiedzi prezydenta Trumpa nt. sytuacji na Bliskim Wschodzie przeszły bez większego echa. Stwierdził on, że “Iran musi podpisać umowę” – w przeciwnym razie “USA wróci i skończy robotę”. Reakcja rynków była jednak marginalna, a ceny surowców energetycznych pozostały niemal niezmienione.
🛢️ Surowce
- Obserwujemy więc stabilizację w zakresie cen ropy naftowej – za baryłkę Brent zapłacimy ok. $73 (dziś +0,9%), WTI ok. $69.
- W górę do nieco ponad $46 za MWh gaz TTF (dziś +4,9%), w dół zaś NATGAS ($3,23, -0,6% od początku dnia).
- W dół metale szlachetne, co wynika m.in. z ponownego wzrostu rentowności obligacji skarbowych największych gospodarek. Za uncję trojańską złota zapłacimy obecnie ok. $4125 (-1%), srebra zaś nieco ponad $60 (-2,4%).
📈 Dane makroekonomiczne
- Wczorajsze dane dot. zamówień środków trwałych z Niemczech zaskoczyły na plus (wzrost o 6,2%). Lepszy od oczekiwań także dzisiejszy dot. odczyt produkcji przemysłowej za maj (w górę o imponujące 0,9% miesiąc do miesiąca).
- Kraj wciąż wyczekuje na efekty potężnej stymulacji fiskalnej ogłoszonej w marcu ubiegłego roku przez kanclerza Friedricha Merza. Na inwestycje w infrastrukturę, ochronę zdrowia, sektor energetyczny oraz modernizację cyfrową przeznaczone zostało wówczas 500 miliardów euro.
- W górę (do 5,9%) także majowa inflacja PPI w strefie euro. Odczyt jest jednak w dużej mierze zgodny z oczekiwaniami.
- Nie zaskoczyły także dane dot. sprzedaży detalicznej (1,6% w ujęciu rocznym).
- W Stanach Zjednoczonych miała z kolei miejsce skromna rewizja w dół wskaźników PMI za czerwiec. Indeks kompozytowy znalazł się finalnie na poziomie 51,9, co sugeruje spowolnienie wzrostu gospodarczego względem bardzo imponujących 2,7% w Q1.
💱 Waluty
- Z racji na skromny wzrost cen ropy naftowej Brent (+0,8% względem piątkowego zamknięcia) oraz nieco większy LNG na holenderskiej giełdzie TTF (+3% za ten sam okres), na szczycie zestawienia walutowego za ten tydzień znajdziemy koronę norweską (+0,5%).
- Tracą z kolei tradycyjne waluty safe haven – jen japoński oraz frank szwajcarski (oba po -0,3%).
₿ Kryptowaluty
- Bitcoin (-1,2%) oraz Ethereum (-1,4%) kontynuują spadki.
Podsumowanie dnia: Donald Trump nadaje tempo notowaniom
Opóźnienia w Nvidii: Projekt Kyber zagrożony?
US OPEN: ISM oraz półprzewodniki w centrum uwagi po długim weekendzie
Komentarz Giełdowy: Czy w tym roku czeka nas wakacyjny marazm na rynkach?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.