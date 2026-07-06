US OPEN: ISM oraz półprzewodniki w centrum uwagi po długim weekendzie

Amerykańska giełda wraca do notowań po zakończeniu długiego weekendu. Otwarcie sesji nie przynosi wyraźnych ruchów na głównych indeksach. Kontrakty US100 rosną o niecałe 0,2% i znajdują się minimalnie poniżej poziomu 30 000. Rynek pozbawiony jest w poniedziałek znacznych impulsów ze strony wiadomości korporacyjnych, jednak wciąż uważnie przygląda się sytuacji spółek półprzewodnikowych, które wyraźnie straciły w zeszłym tygodniu. W centrum uwagi znajdują się dane makroekonomiczne dot. publikacji spoza przemysłu. Wiadomości ze spółek: Broadcom (AVGO.US): Jeden z liderów sektora półprzewodników notuje istotne wzrosty na początku amerykańskiej sesji i poprawia tym sentyment w sektorze; akcje rosną o ok. 5%. Wzrosty podyktowane są informacją o pogłębieniu współpracy między spółką a Apple. Współpraca ma trwać docelowo do 2031 roku oraz obejmować opracowanie nowych układów ASIC dla Apple.

TeraWulf (WULF.US): Spółka zajmująca się wydobyciem Bitcoina podpisała długoterminową umowę wynajmu jednej ze swoich lokalizacji z Anthropic. Akcje spółki zyskują ponad 15%.

Seer (SEER.US): Spółka zajmująca się badaniami nad proteinami rośnie o ponad 30% po tym, jak CEO spółki zaproponował wykupienie jej na własność z wyraźną premią względem ceny rynkowej.

MicroStrategy (MSTR.US): Wycena spółki spada o ok. 1,5% po tym, jak do wiadomości publicznej dotarła informacja o kolejnych transzach sprzedaży Bitcoina w celu wypłaty dywidend dla inwestorów. Spółka raportuje też niezrealizowane straty na poziomie 8,32 mld USD w aktywach cyfrowych. Bitcoin tanieje po tej wiadomości i spada poniżej 62 000 USD.

Zim Integrated (ZIM.US): Cena akcji spółki spada o ponad 6% po tym, jak premier Izraela wypowiedział się w sprawie domniemanej od dłuższego czasu sprzedaży spółki, twierdząc, że nie jest ona planowana.

DataDog (DDOG.US): Spółka otrzymała zaktualizowaną rekomendację od Bernstein, na fali czego traci ponad 4%.

Analiza techniczna US100 (D1) Cena oscyluje wokół oporu na poziomie Fibo 38.2, jednak podaż wyraźnie wchodzi już w strefę oporu. Korekta pozostaje jednak płytka, a RSI w tym czasie się znormalizował. Dynamika średnich EMA również pozostaje wyraźnie wzrostowa. Jeśli sprzedający zachowają inicjatywę, następnym docelowym poziomem byłby poziom Fibo 61.8, czyli ok. 28 445 punktów. Źródło: xStatio Dane makroekonomiczne: PMI usługowy okazał się minimalnie niższy od oczekiwań (51,2 vs 51,4), jednak wciąż reprezentuje wzrost względem poprzedniego odczytu na poziomie 50,7.

ISM poza przemysłem pokazał odczyt na poziomie 54, co okazało się wynikiem minimalnie słabszym od oczekiwań rynkowych (54,2). Powyżej oczekiwań okazał się subkomponent cenowy, który wskazał na większy od prognoz wzrost cen (67,7 vs 67,5). Odczyty te mogą być traktowane z większą uwagą niż dotychczas ze względu na odejście K. Warsha od polityki „Forward Guidance”. To samo tyczy się dzisiejszej konferencji Christophera Wallera z FOMC.



Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę. Przejdź do eksperta

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