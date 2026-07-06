Podsumowanie dnia: Donald Trump nadaje tempo notowaniom

USA
- Notowania na początku tygodnia w USA przebiegły w pozytywnym nastroju, z umiarkowanym wzrostem szerokiego rynku oraz silniejszymi wzrostami w specyficznych wycinkach rynku. Pod koniec notowań kontrakty US500 rejestrują wzrost w okolicach 0,5%. Pozostałe indeksy poruszają się w zbliżonych przedziałach cenowych.
- Prezydent USA wygłosił mieszane oświadczenia dot. geopolityki oraz konfliktów zbrojnych. Z jednej strony D. Trump zwrócił uwagę, że konflikt w Ukrainie jest „bliższy zakończenia, niż większość ludzi myśli”, ale jednocześnie zapytany na konferencji o dalszy los negocjacji z Iranem powiedział, że „Iran musi podpisać umowę”, ponieważ w przeciwnym wypadku „USA wróci i skończy robotę”, co można traktować jako groźbę potencjalnej eskalacji. Rynek nie wydaje się traktować tych deklaracji poważnie, biorąc pod uwagę dalszą presję na ceny ropy oraz wzrost wycen spółek zbrojeniowych.
Wiadomości ze spółek, USA
- MicroStrategy udostępnia dokumenty regulacyjne wskazujące na to, że spółka w dalszym ciągu sprzedaje Bitcoina oraz że jej saldo niezrealizowanych strat sięga już 8,32 miliarda USD.
- Donald Trump pozytywnie wypowiadał się o CEO firmy Dell oraz zachęcał do zakupu ich produktów podczas przesłuchania w Senacie. Akcje spółki wzrosły o 3-4%.
- IREN oraz TeraWulf zyskują po ogłoszeniu współpracy z Anthropic. IREN ma współpracować z Anthropic przy budowie jednego z centrów danych, a TeraWulf podpisał długoterminową umowę najmu, udostępniając tym samym jedną ze swoich lokalizacji.
- Apple (APLE.US) & Broadcom (AVGO.US): Apple oraz producent półprzewodników Broadcom zyskują po informacji o przedłużonej współpracy. Umowa o współpracy ma trwać docelowo do 2031 roku oraz obejmować opracowanie nowych układów ASIC dla Apple.
- Portal SemiAnalysis opublikował raport, w którym spekuluje na temat opóźnienia w projekcie szafy serwerowej „Kyber”. Przedstawiciele firmy zdementowali plotki w wywiadzie dla serwisu Bloomberg.
- Zgodnie ze spekulacjami sprzed kilku tygodni BlueOwl kupiło udziały w zespole Cleveland Cavaliers. Wyceny spółki rosną o ok. 4%.
Dane makroekonomiczne, USA
- PMI usługowy okazał się minimalnie niższy od oczekiwań (51,2 vs 51,4), jednak wciąż reprezentuje wzrost względem poprzedniego odczytu na poziomie 50,7.
- ISM poza przemysłem pokazał odczyt na poziomie 54, co okazało się wynikiem minimalnie słabszym od oczekiwań rynkowych (54,2).
Europa
- Sesja w Europie przebiega w mieszanych nastrojach. Stosunek między popytem a podażą pozostaje zbalansowany. Wśród liderów wzrostu na europejskiej sesji są Wielka Brytania oraz Włochy, z kontraktami na indeksy zyskującymi ok. 0,2%.
- Pozytywnego sentymentu na Starym Kontynencie mogą dostarczyć Niemcy. Rada Ministrów Republiki Federalnej zatwierdziła część projektu budżetowego na 2027 rok. Budżet wyraźnie sygnalizuje odejście od konserwatyzmu fiskalnego i alokuje rekordowe sumy na siły zbrojne oraz inwestycje.
Wiadomości ze spółek, Europa
- Sekretarz NATO M. Rutte na konferencji wskazał na ogromny popyt oraz zamówienia wśród europejskich koncernów zbrojeniowych, co wywołało falę wzrostu wycen w tym sektorze. Wzrosty w przedziale 2-4% zanotowały m.in. Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation i Safran.
- Rozmowy między EasyJet oraz CastleLake postępują. Firma inwestycyjna ma zamiar wykupić brytyjskie linie lotnicze, podnosząc proponowaną cenę do 690 GBP za akcję, co przekłada się na wzrost wycen spółki o prawie 10%.
- Poprawa sentymentu oraz szereg rekomendacji banków inwestycyjnych wspierają wyceny europejskich spółek technologicznych. ASML rośnie o ponad 4%.
FOREX
- Na rynku walutowym wśród głównych walut najgorzej radzi sobie jen, a najsilniejszy jest brytyjski funt.
- Analitycy Goldman Sachs twierdzą, że presja na jena ma charakter strukturalny i interwencje nie zatrzymają spadków. Jen traci ok. 0,5% wobec głównych walut.
- Funt chwilowo się umacnia na fali wątpliwości co do siły jena oraz determinacji FED; zyskuje on ok. 0,3-0,5%.
Towary
- Aktywność na rynku towarowym koncentruje się na towarach rolniczych. Ogromne wzrosty notują kontrakty na kakao oraz kawę, rzędu kilkunastu procent. Jest to związane z obfitymi ulewami, które zablokowały drogi w Afryce Zachodniej i uniemożliwiają eksport; jest to pokłosie zjawiska El Niño.
Krypto
- Mieszany sentyment dominuje na rynku kryptowalut. Początek dnia był wyraźnie spadkowy w reakcji na publikację regulacyjną spółki MicroStrategy, jednak późniejsze wypowiedzi Donalda Trumpa z konferencji prasowej pozwoliły odrobić straty z nawiązką. Bitcoin kończy dzień ze wzrostami w okolicy 1% oraz powyżej 63 000 USD.
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