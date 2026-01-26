Poranna odprawa: Złota wybija historyczną barierę 5000 USD; NATGAS z kolejnym gwałtownym wybiciem🚨

- Rozpoczynamy nowy tydzień handlu na rynkach międzynarodowych.
- Początek poniedziałkowego handlu jest bardzo zmienny i ciekawy. Trend “dedolaryzacji”, widocznym już w zeszłym tygodniu dzisiaj zatrzymuje się.
- Para EURUSD w ujęciu intraday zniżkuje 0,32% i notowana jest w strefie 1,1852. W tym samym czasie USDJPY wstrzymuje spadki poniżej 154,500, kluczowej strefy kontrolnej wyznaczonej przez 100-dniową EMA.
- W ogólnym rozchranku na rynku Forex najlepiej radzi sobie obecnie jen oraz dolar kanadyjski.Straty dominują na franku oraz dolarze australijskim.
- Siła jena wynika z komunikatów japońskiej premier Takaichi, która ostrzegła, że rząd jest gotowy podjąć działania przeciwko spekulacyjnym ruchom w obliczu osłabienia waluty i gwałtownego wzrostu rentowności obligacji.
- Na rynku metali szlachetnych dominują wzrosty. Pokaźne trendy/dynamiki wzrostowe z ostatnich tygodni dzisiaj są wyraźnie przedłużane. GOLD notowany jest po raz pierwszy powyżej 5000 USD za uncję, dodając w ujęciu intraday blisko 1,9%.W tym samym czasie wzrosty cen SILVER sięgają nawet 4,85%, wychodząc powyżej 107,5 USD.
- Ekstremalne wzrosty cen metali to połączenie trendu dedolaryzacji, zamieszań geopolitycznych oraz samej kwestii spekulacji na rynku instrumentów pochodnych.
- Trendy na NATGAS oraz OIL.WTI również się nie zmieniają. Kontrakty na gaz ziemny zyskują już 5,44% co ma związek z dalej utrzymującymi się niskimi temperaturami i opadami śniegu w USA.
- Na giełdzie panują mieszane nastroje. Obecnie kontrakty na amerykańskie indeksy tracą w przedziale 0,10-0,3%. Na rynku kasowym większość chińskich indeksów dzisiaj traciła na wartości, Nikkei 225 tracił 1,83%. Rynki w Australii były zamknięte z powodu święta.
- Nastroje są słabe w obliczu obaw o interwencję Japonii i najnowszych gróźb prezydenta USA Trumpa dotyczących ceł wobec Kanady; Trump zagroził Kanadzie 100-procentowymi cłami, jeśli zawrze ona umowę handlową z Chinami.
- Kalendarz makro na dzisiaj jest relatywnie pusty. Inwestorzy zwrócą uwagę na dane Ifo z Niemiec, sprzedaż detaliczną z Polski oraz publikacji zamówień na dobra trwałe z USA.
- Na rynku krypto nastroje poprawiają się po tym jak w niedzielę ta kryptowaluta tąpnęła do 86 000 USD.
Zmienność panująca teraz na rynku walutowym. Źródło: xStation
Komentarz walutowy: Australia wyłamie się z trendu i podniesie stopy procentowe❓
AUDUSD: Inflacja poza kontrolą, czy RBA będzie kolejnym bankiem podnoszącym stopy? 💰🪙
Bliżej rynków - Poranne webinarium (28.01.2026)
US100 rośnie 0,8% 📈
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.