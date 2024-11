Potencjalny rozwój polityk związanych z autonomiczną jazdą wynosi notowania Tesli o ponad 7% w handlu przed otwarciem 📈

Akcje Tesli (TSLA.US) zyskuj膮 6,70% w handlu przedrynkowym po doniesieniach, 偶e administracja Donalda Trumpa zamierza ustanowi膰 federalne ramy reguluj膮ce samojezdne pojazdy za po艣rednictwem Departamentu Transportu USA. Oczekuje si臋, 偶e polityka ta wzmocni inicjatywy Tesli w zakresie autonomicznych pojazd贸w, korzystaj膮c z silnego wp艂ywu CEO Elona Muska na nadchodz膮c膮 administracj臋. Co wi臋cej, Musk zosta艂 r贸wnie偶 mianowany szefem nowego Departamentu Efektywno艣ci Rz膮du, co dodatkowo pozycjonuje Tesl臋 w celu uzyskania korzy艣ci regulacyjnych w zakresie ambicji zwi膮zanych z pojazdami autonomicznymi.

Mo偶e to by膰 potencjalny prze艂om dla Tesli, 艂agodz膮c przeszkody regulacyjne i przyspieszaj膮c wdra偶anie technologii autonomicznych, takich jak 鈥瀝obotaxis鈥 Tesli i systemy w pe艂ni autonomicznej jazdy (FSD).聽

殴r贸d艂o: xStation 5