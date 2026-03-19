Produkcja przemysłowa w Polsce w górę!

Produkcja przemysłowa
Produkcja m/m: aktualny odczyt 2,7% (prognoza 3,1%, poprzednio -6%)
Produkcja r/r: aktualny odczyt 1,5% (prognoza 1,3%, poprzednio -1,5%)
Produkcja s.a. r/r: aktualny odczyt 1,7% (poprzednio 0,4%)
Ceny produkcji
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu m/m: aktualny odczyt 0,1% (poprzednio -0,3%)
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu r/r: aktualny odczyt -2,3% (prognoza -2,4%, poprzednio -2,6%)
Ceny produkcji budowlano montażowej r/r: aktualny odczyt 3,8% (poprzednio 4%)
Wynagrodzenia i zatrudnienie
Przeciętne wynagrodzenie brutto: aktualny odczyt 9135,69 PLN (poprzednio 9002,47 PLN)
Wynagrodzenie r/r: aktualny odczyt 6,1% (prognoza 6,6%, poprzednio 6,1%)
Zatrudnienie: aktualny odczyt 6398,1 tys. (poprzednio 6400,5 tys.)
Zatrudnienie r/r: aktualny odczyt -0,8% (prognoza -0,9%, poprzednio -0,8%)
Produkcja budowlano montażowa
Produkcja s.a. r/r: -12,4% (poprzednio -10,8%)
Produkcja r/r: -13,7% (prognoza -7,7%, poprzednio -12,8%)
Czwartkowe dane z polskiej gospodarki przynoszą umiarkowanie pozytywny sygnał dla rynku, przede wszystkim za sprawą poprawy w sektorze przemysłowym. Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 1,5% rok do roku, co oznacza wyraźne odbicie po spadku odnotowanym miesiąc wcześniej i powrót dynamiki na dodatnie poziomy. W ujęciu miesięcznym wzrost o 2,7% dodatkowo wzmacnia obraz poprawy aktywności, sugerując, że początek roku mógł być jedynie przejściowym osłabieniem. Dane oczyszczone z czynników sezonowych również wskazują na wzrost, co potwierdza, że poprawa ma bardziej trwały charakter, a nie wynika wyłącznie z efektów kalendarzowych.
Z perspektywy rynku istotne jest to, że przemysł zaczyna wychodzić z wcześniejszej fazy stagnacji, która była związana z ograniczonym popytem zewnętrznym oraz słabością gospodarek europejskich. Obecne odczyty mogą sugerować początek stopniowego ożywienia w tym sektorze, choć jego tempo pozostaje umiarkowane. W krótkim terminie może to wspierać sentyment wobec spółek przemysłowych, jednak inwestorzy będą oczekiwać potwierdzenia tego trendu w kolejnych miesiącach.
Na tle poprawy w przemyśle pozostałe segmenty gospodarki prezentują się słabiej. Szczególnie negatywnie zaskoczyły dane z budownictwa, gdzie produkcja budowlano montażowa spadła o 13,7% rok do roku, co wskazuje na utrzymującą się niską aktywność inwestycyjną i ograniczony popyt w tym obszarze. Rynek pracy również wysyła mieszane sygnały. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,8% rok do roku, co może świadczyć o ostrożnym podejściu firm do zwiększania zatrudnienia, choć jednocześnie wynagrodzenia rosną w tempie 6,1% rok do roku, co nadal stanowi wsparcie dla konsumpcji.
Całościowo dane pokazują gospodarkę w fazie przejściowej: przemysł zaczyna się odbijać i może być głównym motorem poprawy w kolejnych miesiącach, jednak słabość budownictwa i spadające zatrudnienie ograniczają skalę tego ożywienia.
Źródło: xStation5
Podsumowanie Dnia: Rynkowy Rollercoaster! Rynki w górę, ropa spada poniżej 100 dolarów!
Koniec amerykańskiej hegemonii. Co dalej?
Komentarz giełdowy: Rynek TACO
Co dalej z Iranem?
