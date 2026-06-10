Produkcja ropy najniżej od ponad 20 lat 🛢️ 📉 Brent zamrożony po raporcie EIA 📌

Kontrakty na ropę Brent (OIL) pozostają zawieszone i bez kierunku po dzisiejszym raporcie EIA wskazującym na silniejszy od oczekiwań spadek zapasów ropy. Ponadto produkcja OPEC w maju spadła do najniższego poziomu od ponad dwóch dekad, do ok. 16,13 mln baryłek dziennie, według sondażu Reutersa.
Cena testuje zniesienie Fibonacciego 38,2% na poziomie 92,97 po gwałtownej wyprzedaży z maksimum 97,58. Zaznaczony klaster świec wskazuje na niezdecydowanie rynku w tym rejonie. EMA-48 (92,20) spłaszcza się poniżej EMA-240 (93,94), co utrzymuje krótkoterminowe nastawienie niedźwiedzie. RSI na poziomie 55,7 odbija, ale nie daje jeszcze jednoznacznego sygnału. Odrzucenie od tego poziomu otwiera drogę do 91,88 (23,6% Fibo), natomiast wybicie powyżej 93,85 (50% Fibo) zmieniłoby sentyment na byczy. Źródło: xStation5
Zmiany zapasów: kluczowe liczby
Zapasy ropy spadły o 7,23 mln baryłek, ponad trzykrotnie więcej niż oczekiwano (-2,2 mln; poprzednio: -7,97 mln). Komercyjne zapasy wynoszą obecnie 426,5 mln baryłek, ok. 5% poniżej pięcioletniej średniej sezonowej.
Pozostałe dane
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Hub Cushing (Oklahoma): -0,801 mln baryłek
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Benzyna: +0,186 mln (prognoza +1,0 mln)
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Destylaty: -0,2 mln (prognoza +0,171 mln)
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Łączne zapasy produktów naftowych: -5,6 mln tygodniowo
Rafinerie
Wykorzystanie mocy rafineryjnych: 95,3%, przerób 17,0 mln baryłek dziennie (+80 tys. bpd tydzień do tygodnia). Produkcja benzyny 9,7 mln bpd, destylatów 5,2 mln bpd.
Import i popyt
Import ropy: 5,9 mln bpd (-0,5 mln tydzień do tygodnia, -5,8% r/r). Popyt: 20,6 mln bpd (średnia 4-tygodniowa, +3,5% r/r). Najsilniejszy wzrost dotyczy destylatów (+7,2% r/r).
Kontekst OPEC
Produkcja OPEC spadła o 1,06 mln bpd m/m, do najniższego poziomu od ponad 20 lat. Głównym czynnikiem była blokada USA wobec Iranu oraz zakłócenia w rejonie cieśniny Ormuz, co dodatkowo wzmacnia napięcie po stronie podaży i potęguje serię dużych spadków zapasów w USA.
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