Wyprzedaż pamięci i półprzewodników trwa 📉

Sesja w USA rozpoczyna się od spadków na indeksie technologicznym sięgającym prawie 2%
Rynek przebił opór wyznaczony przez średnią ruchomą EMA100, zbliżając się do 161,8% przedłużenia Fibonacciego z majowego ruchu wzrostowego. RSI (14) osiągnął najniższy poziom od marca 2025 r., poniżej 35. Źródło: xStation5
Mimo istotnej skali - przecena ta jest silnie skoncentrowana
Wśród liderów spadków wyróżniają się spółki pamięci oraz półprzewodniki, ze stratami na niemal całej szerokości branży w okolicy 10%
- Do obaw o CAPEX mogą dołączyć Chiny. IPO CXMT oraz plotki o przełomie w chińskich maszynach DUV ma potencjał wyraźnie zaszkodzić marżom całego sektora który do tej pory korzystał na rozbudowie infrastruktury AI.
- Nie bez znaczenia jest też publikacja firmy Citadel, która spekuluje że FED może zaskoczyć rynki podwyżką stóp procentowych.
- FED oraz nadchodzące wyniki Meta, Microsoft oraz Amazon - nadadzą kierunek indeksów w nadchodzących miesiącach.
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