  
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
74% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.
16:10 · 28 lipca 2026

Wyprzedaż pamięci i półprzewodników trwa 📉

Kamil Szczepański
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Analityk Rynków Finansowych

Sesja w USA rozpoczyna się od spadków na indeksie technologicznym sięgającym prawie 2%

 

Rynek przebił opór wyznaczony przez średnią ruchomą EMA100, zbliżając się do 161,8% przedłużenia Fibonacciego z majowego ruchu wzrostowego. RSI (14) osiągnął najniższy poziom od marca 2025 r., poniżej 35. Źródło: xStation5

 

Mimo istotnej skali - przecena ta jest silnie skoncentrowana

Wśród liderów spadków wyróżniają się spółki pamięci oraz półprzewodniki, ze stratami na niemal całej szerokości branży w okolicy 10% 

  • Do obaw o CAPEX mogą dołączyć Chiny. IPO CXMT oraz plotki o przełomie w chińskich maszynach DUV ma potencjał wyraźnie zaszkodzić marżom całego sektora który do tej pory korzystał na rozbudowie infrastruktury AI. 
  • Nie bez znaczenia jest też publikacja firmy Citadel, która spekuluje że FED może zaskoczyć rynki podwyżką stóp procentowych. 
  • FED oraz nadchodzące wyniki Meta, Microsoft oraz Amazon - nadadzą kierunek indeksów w nadchodzących miesiącach. 
     

Kamil Szczepański

Analityk Rynków Finansowych

Kamil Szczepański dołączył do XTB w 2025 roku i zajmuje się głównie szerokim zakresem zagadnień dotyczącymi rynku akcyjnego. Specjalizuje się w analizie fundamentalnej spółek oraz identyfikowaniu ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem spółek zbrojeniowych, technologicznych oraz czynników makro/geopolitycznych. Jako analityk korzysta głównie z analizy fundamentalnej oraz modeli wyceny, śledzi też właściwości instrumentów pochodnych, sygnały z rynku długu oraz OSINT. Autor szeregu wyczerpujących analiz spółek oraz prognoz geopolitycznych. Prywatnie zainteresowany finansami behawioralnymi, analizą konfliktów zbrojnych i ryzyka systemowego oraz wpływu AI na rynki finansowe i gospodarkę.

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