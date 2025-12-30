Wykres dnia: CHN.cash (30.12.2025)

Chińska giełda oparła się dzisiaj marazmowi obecnemu w rejonie Azji i Pacyfiku i jako jedyna odnotowała zauważalne wzrosty (CHN.cash: ok. +1,4%). Motorem optymizmu były IPO dwóch spółek produkujących układy GPU dedykowane dla AI, które doprowadził do silnych wzrostów w całym sektorze technologicznym, zwłaszcza na akcjach giganta Baidu (BIDU.US: +4,9% w handlu pozasesyjnym). Kontrakty terminowe na indeks HSCEI zatrzymały 3-dniową serię strat, wznawiając tym samym próbę przełamania aktualnego trendu spadkowego. Kurs podszedł pod poziom 23,6 zniesienia Fibonacciego i zatrzymał się lekko pod 30-dniową wykładniczą średnią kroczącą (EMA30; jasny. Odwrócenie trendu mogłoby mieć miejsce dopiero w przypadku przełamania oporu w postaci EMA100 (ciemny fiolet). Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs CHN.cash? Produkująca układy GPU spółka Biren Technology wypracowała podczas swojego IPO nadsubskrypcję rzędu 2363, wskazując na wciąż rozgrzany popyt inwestorów na akcje spółek operujących w sektorach powiązanych z AI pomimo panujących na Zachodzie obaw o bańkę. Ze swoim IPO wystartowała jeszcze jedna spółka z sektora półprzewodników, Iluvatar CoreX, ubiegająca się na giełdzie w Hong Kongu o ok. 475 mln dolarów.

Zainteresowanie wsparło przede wszystkim chińskiego giganta technologicznego Baidu, którego akcje poszybowały 8,9% podczas sesji azjatyckiej, wynosząc spółkę na szczyt indeksu HSCEI. Według raportu Bloomberga tak ogromne zainteresowanie wspomnianymi startupami może skłonić Baidu do szybszego IPO swojej własnej odnogi zajmującej się produkcją półprzewodników.

Drugą najlepszą spółką dzisiejszej sesji z HSCEI było SMIC, która pomimo ogólnego ożywienia w sektorze podpisała z chińskim rządem porozumienie dot. zwiększenia kapitału zakładowego z 6,5 do 10 mld USD. Spółka ma również pozyskać dodatkowe 547 mln poprzez nową emisję akcji.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.