Przegląd rynkowa: Europa próbuje się podnieść w nadziei na pokój 🇪🇺 SAP szybuje 6% po wynikach 📈

📈 Rynki i Spółki Kontrakty terminowe na europejskie indeksy ograniczają straty z początku sesji, po doniesieniach budzących optymizm wokół potencjalnej drugiej rundy negocjacji na linii USA-Iran w Pakistanie.

Informacja doprowadziła do pierwszego spadku ceny ropy Brent od pięciu sesji, poniżej 105 USD za baryłkę, podczas gdy inwestorzy monitorują ryzyko dostaw energii w Cieśninie Ormuz.

Szeroki indeks EU50 dodaje 0,75%, NED25 , zdominowany przez spółki półprzewodnikowe, prowadzi wzrosty (+1,4%), niemieckie kontrakty DAX ( DE40 ) rosną o 0,5%, a francuski CAC 40 nieznacznie pozostaje w tyle ( FRA40 : +0,15%), wyrównując wczorajszy lepszy wynik.

Kemira : Akcje zyskują 9,8% po tym, jak wyniki za 1Q nie spełniły oczekiwań. Przychody spadły o 4,4% do 677,3 mln euro. Prezes Antti Salminen jako czynniki wpływające na popyt wymienił napięcia geopolityczne i wojnę w Iranie. Firma wprowadza podwyżki cen, aby przeciwdziałać rosnącym kosztom i powrócić do docelowego zakresu rentowności.

Spie : Spółka odnotowała w I kwartale przychody w wysokości 2,45 mld euro, co oznacza wzrost o 1,5% rok do roku. Wyniki we Francji i Niemczech przekroczyły konsensus rynkowy. Spie utrzymuje swoją prognozę na 2026 r. dotyczącą silnego wzrostu organicznego i ekspansji marży Ebita. Proponowany wskaźnik wypłaty dywidendy pozostaje na poziomie około 40% skorygowanego zysku netto. Francuska spółka jest dziś w pierwszej trójce zyskujących w indeksie Stoxx 600 (+7,9%).

Eni : Eni podniosło docelowy poziom wykupu akcji własnych o 90% do 2,8 mld euro w związku z wyższymi oczekiwaniami dotyczącymi przepływów pieniężnych. Roczne wytyczne dotyczące operacyjnych przepływów pieniężnych wzrosły do 13,8 mld euro, ponieważ wojna w Iranie pchnęła ropę Brent powyżej 100 USD. Pomimo nieosiągnięcia szacunków skorygowanego zysku netto w 1Q, spółka podniosła całoroczną prognozę zysków z gazu i LNG. Akcje notowane bez zmian.

SAP : Akcje wzrosły o 6% po tym, jak przychody z chmury w 1Q w wysokości 5,96 mld euro pobiły szacunki analityków. Firma utrzymała swoją roczną prognozę przychodów z chmury. Prezes Christian Klein zmienia model biznesowy w kierunku cen opartych na zużyciu AI. Analitycy zauważyli, że wyniki pomagają złagodzić obawy dotyczące zakłóceń ze strony AI i wpływu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Indeks dolara cofnął się z wczorajszego szczytu popytu na bezpieczne przystanie (USDIDX: -0,2%), przy czym dolar nowozelandzki (NZDUSD: +0,35%) i euro (EURUSD: +0,25%) prowadzą odbicie względem dolara amerykańskiego w obliczu poprawy sentymentu do ryzyka. Zmienność w sektorach indeksu Stoxx 600. Źródło: Bloomberg Finance LP 🌍 Ekonomia i Polityka Rośnie optymizm, ponieważ USA i Iran zmierzają do drugiej rundy rozmów po okresie impasu, a minister spraw zagranicznych Iranu ma przybyć do Islamabadu w piątek, aby potencjalnie załagodzić napięcia wynikające z trwającej wojny.

Niemiecki wskaźnik klimatu biznesowego Ifo spadł w kwietniu do 84,4 z 86,3 w marcu, nie spełniając konsensusu rynkowego i osiągając najniższy poziom od maja 2020 r. Nastroje pogorszyły się we wszystkich głównych sektorach — w szczególności w usługach, handlu i budownictwie — ponieważ indeks oczekiwań spadł do 83,3, odzwierciedlając zwiększony pesymizm co do perspektyw na najbliższą przyszłość. Ten spadek, napędzany szokiem energetycznym wywołanym wojną w Iranie, sygnalizuje podwyższone ryzyko skurczenia się gospodarki Niemiec w drugim kwartale 2026 r.

Naczelny amerykański generał Caine oświadczył, że USA będą kontynuować przechwytywanie irańskich statków na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim, przyznając, że Iran zaatakował pięć statków handlowych.

Sekretarz Wojny USA Pete Hegseth powiedział, że Iran ma „szansę na zawarcie dobrej umowy”, chociaż blokada morska Iranu pozostanie w mocy tak długo, jak będzie to konieczne. Dodatkowo Hegseth oskarżył Europę i Azję o korzystanie z amerykańskiej ochrony, wywierając presję na regiony, aby odegrały swoją rolę w konflikcie, ponieważ „Europa potrzebuje Cieśniny Ormuz bardziej niż my [USA]”.

Urzędnik EBC Peter Kazimir zasugerował, że może być konieczna niewielka podwyżka stóp procentowych, ponieważ wojna w Iranie podnosi ceny energii. Przy inflacji, która ma osiągnąć 3%, Kazimir zauważył, że dyskusje przesunęły się z potencjalnych cięć na możliwe podwyżki przed spotkaniem 30 kwietnia. Źródło: XTB Research

