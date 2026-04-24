🔴Rosja zamraża dostawy kazachskiej ropy do Niemiec. Czy Niemcom grozi fala kolejnych zwyżek?

Decyzja Rosji o wstrzymaniu tranzytu kazachskiej ropy naftowej do Niemiec za pośrednictwem północnej nitki rurociągu „Przyjaźń”, która ma wejść w życie od 1 maja 2026 roku stanowi punkt zwrotny w europejskiej architekturze energetycznej. Oficjalne uzasadnienie związane z technicznymi problemami tak naprawdę maskuje cel polityczny: wykorzystanie surowców jako narzędzia nacisku geopolitycznego na Berlin. Sytuacja ta nakłada się na bezprecedensowy paraliż globalnych szlaków morskich spowodowany wojną Stanów Zjednoczonych z Iranem i zamknięciem cieśniny Ormuz. Kryzys podażowy rekonfiguruje układ sił na kontynencie, gdzie Polska i jej infrastruktura morska stają się centralnym węzłem bezpieczeństwa dla Europy Środkowej.

Od głębokiej zależności do wymuszonej niezależności

Przed inwazją na Ukrainę w 2022 roku, Rosja zaspokajała około 34% niemieckiego popytu na ropę (blisko 27 mln ton rocznie w 2021 roku). Po jednostronnym embargu niemieckim (początek 2023 roku), lukę po rosyjskim surowcu Urals częściowo wypełniła kazachska ropa KEBCO.

Wolumen importu kazachskiego, chemicznie niemal identycznego z rosyjskim, wynosił około 2,146 mln ton w 2025 roku. Wstrzymanie tego tranzytu od 1 maja 2026 roku oznacza dla Niemiec utratę ostatniej nitki łączącej je ze wschodem. Choć wolumen 43 000 baryłek dziennie jest mały w skali kraju, stanowi 17% wsadu surowcowego dla kluczowej rafinerii PCK Schwedt, co wymaga natychmiastowego zastąpienia drogimi dostawami logistycznymi.

Transformacja importu ropy do Niemiec (wybrane dane):

2021: Całkowity import: 79,4 mln ton; Udział Rosji ok. 34%.

2025: Całkowity import: 75,7 mln ton; Udział Rosji: 0,0%; Udział Kazachstanu (rurociąg): ~2,8%.

2026 (prognoza): Udział Rosji i Kazachstanu (rurociąg) wynosi 0,0%.

Główne kierunki alternatywne (od 2023): USA, Norwegia, Libia, Gujana, Polska (tranzyt).

Architektura rurociągu „Przyjaźń” i jego europejscy użytkownicy w 2026 roku

Rurociąg „Przyjaźń” w 2026 roku funkcjonuje w podziale na dwa segmenty: martwą dla wschodu odnogę północną (Niemcy, Polska) oraz niestabilną odnogę południową (Słowacja, Węgry, Czechy).

Odnoga Północna: Koniec epoki wschodniej

Polska i Niemcy całkowicie zrezygnowały z ropy ze wschodu. Dzięki rozbudowie Naftoportu w Gdańsku, Polska stała się hubem zdolnym do zaopatrywania nie tylko własnych rafinerii, ale także niemieckich zakładów w Schwedt i Leuna. Zablokowanie ropy kazachskiej przez Kreml (o czym ironicznie wspomniał wicepremier Rosji Aleksander Novak) zmusza Berlin do jeszcze ściślejszej współpracy z Warszawą.

Odnoga Południowa: Kryzys i rezyliencja Grupy Wyszehradzkiej

Kraje Grupy Wyszehradzkiej nadal częściowo opierają się na dostawach rosyjskich. Przesył na południu wstrzymał się na blisko trzy miesiące po rosyjskim ataku dronów na węzeł w Brodach (27 stycznia 2026 roku). Doprowadziło to do poważnego kryzysu politycznego między Słowacją a Ukrainą. Sytuacja ustabilizowała się 23 kwietnia 2026 roku w wyniku kompromisu, który obejmował odblokowanie przez Węgry pakietu pomocy finansowej dla Ukrainy.

Zależność od „Przyjaźni” i strategie alternatywne (początek 2026):

Słowacja (Slovnaft): Zależność ~100%; Strategia: rewers z Czech, rurociąg Adria.

Węgry (Százhalombatta): Zależność ~60-70%; Strategia: rurociąg Adria z Chorwacji.

Czechy (Litvínov / Kralupy): Zależność ~0% (od 2025); Strategia: Rozbudowa rurociągu TAL.

Czechy, dzięki projektowi TAL-PLUS, stały się niezależne i zaoferowały Słowacji rewersyjny przesył ropy.

Strategia “Floty Cieni” i rosyjska odpowiedź na blokady morskie

W odpowiedzi na zamykanie rynków rurociągowych, Rosja rozwinęła tzw. flotę cieni. Zamknięcie północnej nitki rurociągu Przyjaźń ma wywrzeć presję na Niemcy i być może doprowadzić do rozpoczęcia przyjmowania rosyjskiej ropy drogą morską, niekoniecznie w sposób bezpośredni, ale z wykorzystaniem ropy przeładowywanej na morzu ze statków z floty cieni do tankowców legalnych. Warto podkreślić, że kraje UE oficjalnie nie mogą korzystać ani z rosyjskiej ropy przywożonej na statkach, ani z ropy z floty cieni.

UE zakazała już po 2022 roku importu rosyjskiej ropy drogą morską, ale nie wprowadziła zakazu wszystkich usług morskich związaną z tą ropą. Sankcje miały prowadzić do zmniejszenia dochodów Rosji z ropy, ale w praktyce Bruksela zostawiła pewne luki, w szczególności w kwestiach transportu, ubezpieczenia, finansowania czy obsługi statków. UE miała wprowadzić pełny ban, ale obecne działania Rosji mogą być nakierowane na to, aby UE zmieniła swój pogląd na sprawę.

Presja energetyczna w Europie: Synergia kryzysów rurociągowego i morskiego

Wstrzymanie dostaw kazachskich do Niemiec jest elementem szerszego „podwójnego szoku energetycznego” roku 2026, na który składa się również niemal całkowite wstrzymanie żeglugi przez Cieśninę Ormuz

Świat zmaga się z ubytkiem około 13 mln baryłek ropy dziennie (12% globalnej podaży). Ceny ropy Brent wzrosły o 15–25% w pierwszym tygodniu kryzysu, osiągając poziom 150 USD za baryłkę w maksymalnym poziomie w przypadku dostaw fizycznych. Zbieżność tych wydarzeń powoduje drastyczny wzrost kosztów importu dla Europy, zmuszonej do konkurowania z rynkami azjatyckimi.

Wpływ kryzysu na wskaźniki rynkowe (luty vs. kwiecień 2026) : Cena baryłki Brent (Physical): Wzrost z ~75 USD do ~100-150 USD. Cena Diesla w Niemczech: Wzrost z ~1,60 EUR/l do ~2,40 EUR/l. Koszt frachtu tankowca: Wzrost o +300–400%. Zapasy w magazynach UE: Spadek z 90 dni (bezpieczne) do < 75 dni (alarmowe).



Niemieckie rafinerie muszą teraz kupować drogi surowiec na rynku spot i sprowadzać go rekordowo drogimi tankowcami.

Rola Polski i alternatywne szlaki dostaw: Nowe centrum grawitacji

Polska wyrasta na głównego gwaranta bezpieczeństwa energetycznego regionu, oferując kluczowe moce przesyłowe dla Niemiec.

Polska infrastruktura: PERN i Naftoport w Gdańsku mogą obsłużyć ponad 30 mln ton ropy rocznie.

Współpraca polsko-niemiecka: System opiera się na rewersyjnym wykorzystaniu polskiego odcinka rurociągu „Przyjaźń”. Ropa sprowadzana drogą morską do Gdańska jest tłoczona w kierunku zachodnim (do bazy w Adamowie, a dalej do Niemiec). Polska oferta uspokoiła rynki i zapobiegła panice.

Jednocześnie inne kraje regionu intensywnie dywersyfikują dostawy:

Chorwacja i rurociąg Adria: Stał się kluczowy dla Węgier i Słowacji, pozwalając na uniezależnienie od Moskwy i Kijowa po ustaleniu ram współpracy (marzec 2026).

Czechy i rurociąg TAL: Zakończenie modernizacji (TAL-PLUS) umożliwiło Czechom całkowitą rezygnację z rosyjskiej ropy.

Projekt rurociągu produktowego MOL: Węgry i Słowacja ogłosiły budowę połączenia między rafineriami (Bratysława–Százhalombatta) w celu elastycznego zarządzania zapasami paliw do 2027 roku.

Podsumowanie

Rosyjskie wstrzymanie dostaw rurociągowych do Niemiec jest ruchem głównie symbolicznym i politycznym, z ograniczonym wpływem fizycznym, pod warunkiem sprawnego działania polsko-niemieckiego mostu energetycznego. Prawdziwym wyzwaniem pozostaje blokada Cieśniny Ormuz, która jest głównym czynnikiem windowania cen surowca.

Rosja, pomimo sukcesów w budowie floty cieni, staje w obliczu coraz skuteczniejszej blokady prawnej i technologicznej ze strony UE. Dla Niemiec i krajów Grupy Wyszehradzkiej jedyną drogą do stabilności jest całkowite zerwanie z pozostałościami infrastruktury postradzieckiej i oparcie się na terminalach morskich i nowych, zachodnich połączeniach rurociągowych. Kryzys 2026 roku może być ostatecznym impulsem do zakończenia dominacji rosyjskich węglowodorów w Europie i stworzenia bardziej odpornej architektury bezpieczeństwa.