Przegląd rynkowy - Dane potwierdzają interwencje BoJ. Czekamy na ISM z USA (01.05.2026)

Interwencja walutowa Japonii: Dane z Banku Japonii (BOJ) sugerują, że władze przeprowadziły interwencję na rynku FX o wartości około 5,4 biliona jenów . Jen umacniał się na moment w stosunku do amerykańskiego dolara, ale na szerokim rynku obserwujemy umocnienie amerykańskiej waluty

Solidne dane z brytyjskiego przemysłu: Finalny odczyt indeksu Manufacturing PMI dla Wielkiej Brytanii wyniósł 53,7 , co okazało się wynikiem lepszym od prognoz (53,3) oraz poprzedniego odczytu (53,6). Mimo to kontrakty UK100 (FTSE 100) odnotowują spadki o około 0,5% w warunkach niskiej płynności.

Święto Pracy w Europie: Większość rynków europejskich pozostaje dziś zamknięta z powodu obchodów Labor Day, co skutkuje znacznie obniżoną płynnością na kontynencie.

Sytuacja na Wall Street: Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy (S&P 500, Dow Jones) wykazują minimalne wzrosty lub stabilizację po osiągnięciu rekordowych poziomów na poprzedniej sesji. Inwestorzy reagują na dobre wyniki technologiczne (m.in. Apple) oraz silny sezon wyników. US100 po początkowych wzrostach spada w porównaniu do wczorajszych historycznych szczytów.

Złoto: Obserwujemy spore spadki cen kruszcu, który notowany jest jest w okolicach 4 565 USD za uncję tracąc na wartości ok. 1,2%

Ropa naftowa: Ceny ropy notowały wzrosty w pierwszej fazie sesji, ale po godzinie 12:00 czasu CET obserwujemy wyraźne zanegowanie wcześniejszych ruchów. WTI traci ok. 0,1%, natomiast Brent zwyżkuje o niecałe 0,05%. Wczorajsze silne wzrosty były związane z przepływami na koniec miesiąca oraz domykaniem czerwcowego kontraktu terminowego na ropę Brent, który dostosowywał się do cen notowanych na rynku fizycznym.

Kakao: Ceny cofają się po wczorajszych silnych wzrostach. Nie licząc ostatniego rolowania kontraktów terminowych, ceny doszły do najwyższych poziomów od połowy lutego.

Bitcoin umacnia się o ponad 1% i osiąga poziom 77 000 USD .

Ważne dane z amerykańskiej gospodarki: Dzisiaj o godzinie 4 po południu czasu CET poznamy publikację indeksu ISM dla sektora przemysłowego z USA. Oczekuje się odbicia do poziomu 53,1 punktów przy poprzednim poziomie 52,3. Warto zauważyć, że oczekuje się wzrostu subindeksu cenowego do poziomu 80, co byłoby pierwszym przekroczeniem tego poziomu od połowy 2022 roku. Dane wskazują na to, że BoJ kupił 5,4 biliona jenów na rynku. Źródło: Bloomberg Finance LP USDJPY pozostaje na niższych poziomach, pozostając powyżej 200 okresowej średniej. Niemniej do dalszych spadków potrzeba będzie mocniejszych dalszych interwencji lub zmiany fundamentalnej dla jena. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.