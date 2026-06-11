PILNE: Trump zapowiada atak na Iran. Ropa odbija o 2%

Przed kilkoma minutami Donald Trump wysłał informacje na platformie Truth na temat planowanego uderzenia w Iran. Trump wskazuje również na potencjał przejęcia wyspy Kharg, która jest terminalem eksportowym dla irańskiej ropy naftowej. Warto jednak zauważyć, że Trump wielokrotnie wycofywał się z takich zapowiedzi, dlatego nie jest wykluczone, że dzisiaj ponownie będziemy świadkami publikacji informacji o bliskim porozumieniu. Po publikacji postu na platformie Truth, cena ropy naftowej w ostatnich minutach odbijają o ponad 2%. Ropa WTI powraca powyżej 90 USD za baryłkę, ale w ujęciu całej dzisiejszej sesji cena pozostaje jeszcze poniżej otwarcia. Warto też pamiętać, że po dzisiejszej sesji cena otworzy się niżej następnego dnia ze względu na rolowanie kontraktów terminowych. Różnica na kontraktach wynosi obecnie poniżej 2 dolarów na baryłce. Przy obecnej sytuacji cena ma szanse otworzyć się w okolicach 100 sesyjnej średniej, która w dwóch ostatnich dniach stanowiła bardzo ważne wsparcie dla cen. Spojrzenie na wykres na M5 Spojrzenie na D1

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