US OPEN: Odreagowanie spadków, Trump grozi wznowieniem walk z Iranem

Początek czwartkowej sesji na Wall Street przynosi niewielką korektę wzrostową, prawdopodobnie o charakterze odreagowania głębokich spadków z ostatnich kilku sesji. Liderem wzrostu na początku sesji jest Russell oraz Nasdaq100, którego kontrakty rosną o ponad 1%. Poza zjawiskiem odreagowania, możliwe jest że rynek widzi presje na FED ze strony rynku pracy oraz niskiego PPI bazowego - by ten nie zaostrzył polityki. Jedną z kluczowych wiadomości, które mogą zdefiniować kierunek dzisiejszej oraz jutrzejszej sesji, są wypowiedzi Donalda Trumpa odnośnie Iranu. Prezydent, po kilku tygodniach de-eskalacyjnej retoryki, wskazuje jasno na wysokie prawdopodobieństwo powrotu do bombardowań Iranu.

Doniesienia WJS wskazują że OpenAI może wejść w epizod agresywnej wojny cenowej z Anthropic przed IPO. Dane Makroekonomiczn W USA opublikowane zostały kluczowe dane makroekonomiczne, dotyczące inflacji oraz cen producentów. Dane z rynku pracy zaskoczyły rynek umiarkowanym pogorszeniem, wnioski o zasiłek wzrosły z 225 tys. do 229 tys. wobec oczekiwań spadku do 220 tys.

Inflacja PPI okazała się mieszana. Dynamika PPI wzrosła powyżej oczekiwań do 6,5% jednak PPI bazowe spada poniżej oczekiwań na poziomie 4,9%. Oznacza to że kondycja szerokiej gospodarki może być słabsza niż wycenia rynek, a wzrost cen ma większy niż oczekiwano komponent energetyczny.

US100 (D1) Kupującym udało się obronić strefę oporu na poziomie 28440, gdzie przecinają się poziomy FIBO 61,8 oraz FIBO 161,8. Na tym poziomie znajduje się również średnia 50 dniowa EMA. Struktura momentum EMA pozostaje silnie wzrostowa, a RSI spadło już w okolice 40, co tworzy sprzyjające warunki ku korekcie wzrostowej. Celem dla popytu jest w pierwszej kolejności opór na poziomie FIBO 38,2. W przypadku załamania się wzrostów i spadku poniżej ostatniego oporu, następnym wsparciem dla kupujących jest poziom FIBO 78,6 czyli ok. 27500 USD. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: Oracle (ORCL.US): Spółka opublikowała wyniki za Q2 2026, kurs traci w reakcji ok. 8% w notowaniach pozasesyjnych. Przychody wzrosły o 21% r/r, osiągając 19,2 miliarda, a rentowność w ujęciu EPS osiągnęła poziom 2,11$. Wyjątkowo pozytywne dla inwestorów były wzrosty przychodów w segmencie chmury, bo o aż 90%, a należności spółki wzrosły o 363% r/r. Dobre wyniki nie wystarczyły jednak, by odwrócić uwagę od kolejnego ogromnego wzrostu CAPEX. Nakłady inwestycyjne wynoszą już 55,7 miliarda za rok księgowy.

Navan (NAVN.US): Spółka, która operuje platformę AI wspierającą planowanie i rozliczanie podróży. Wyniki spółki za Q2 pokazały wzrost EPS (non-GAAP) do 0,08$, co stanowi 8-krotność oczekiwań rynku, jednocześnie przychody spółki wzrosły do 220 milionów USD, co stanowi wzrost o 40% r/r. Najważniejszy może być jednak wzrost rezerwacji o 50% r/r, co w połączeniu z podniesieniem prognoz przychodów do ponad 900 milionów USD za rok fiskalny sprawia, że akcje rosną w notowaniach pozasesyjnych o ok. 50%.

Sandisk (SNDK.US): Ogromne nakłady CAPEX ze strony Oracle wywierały presję na wycenę samej spółki, jednak podtrzymanie zobowiązań ze strony hyperskalerów wspiera wyceny producentów półprzewodników oraz pamięci. Wzrosty sektora sięgają 4-6%.

Firefly Aerospace (FLY.US): Oczekiwania wobec IPO SpaceX, wspierają wyceny spółek z sektora kosmicznego. Akcje rosną o ponad 4%.

Adobe (ADBE.US): Spółka ma opublikować wyniki po zakończeniu sesji. Rynek oczekuje EPSów powyżej 5,8$ oraz przychodów w okolicy 6,5 miliarda dolarów. Poza wynikami, kluczowa będzie również retoryka oraz prognozy, szczególnie w kontekście AI.

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