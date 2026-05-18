Przegląd rynkowy: Energia wraca do łask⚡Inwestorzy boją się nowej eskalacji na Bliskim Wschodzie💥

Przegląd Rynkowy: Europejskie indeksy akcyjne, w tym pan-europejski STOXX 600, w większości notują spadki, a główne kontrakty futures na amerykańskie indeksy również zniżkują z powodu nawracających obaw o rosnącą inflację.

Niemiecki kontrakt DE40 zdołał się jednak wyłamać z tej rynkowej słabości i rośnie o około 0,36%.

Głównym czynnikiem sterującym obecnym sentymentem pozostaje trwająca od ponad dwóch miesięcy wojna między USA a Iranem, która doprowadziła do zablokowania kluczowej dla handlu cieśniny Ormuz.

Konflikt ten zwiększa rynkowe obawy o drastyczny skok cen energii, co z kolei zmusza główne banki centralne do utrzymywania jastrzębiego kursu i wyższych stóp procentowych.

W rezultacie tych napięć geopolitycznych ropa naftowa kontynuuje wzrosty, a baryłka Brent przekroczyła granicę 110 dolarów, zyskując ponad 0,5%.

Dolar amerykański notuje dziś natomiast umiarkowane osłabienie (indeks USDIDX spada o 0,14%), co otwiera przestrzeń do lekkich wzrostów kursu głównej pary walutowej EURUSD.

Wracając na parkiety giełdowe, w obecnym środowisku zdecydowanie najlepiej radzi sobie sektor energetyczny, który w strefie euro jako jedyny wykazuje dziś solidną dynamikę wzrostową napędzaną drożejącymi surowcami.

Zdecydowanie najgorzej radzą sobie natomiast sektory materiałowy, dóbr luksusowych (consumer discretionary) oraz ochrony zdrowia, na których najsilniej ciążą obawy o spowolnienie popytu i wysokie koszty finansowania. Wykres indeksów i sektorów - Co steruje rynkiem? Rozbicie sektorowe indeksu Euro Stoxx 50 uwydatnia szeroki zasięg dzisiejszej fali spadkowej, z której obronną ręką zdołała wyjść jedynie zyskująca ułamek procenta branża energetyczna. Źródło: XTB Mapa nastrojów głównych europejskich blue chipów obrazuje zdecydowaną przewagę sprzedających, którzy zdominowali dziś kluczowe segmenty rynku, w tym finanse i przemysł, pozostawiając miejsce jedynie na nieliczne, punktowe wyspy zieleni. Źródło: XTB Zestawienie liderów i maruderów sesji potwierdza, że podczas gdy spadkom niechlubnie przewodzą tracące ponad 3 procent banki Intesa Sanpaolo i BNP Paribas, na przeciwległym biegunie opór podaży najskuteczniej stawiają walory Deutsche Boerse oraz Infineon Technologies. Źródło: XTB Informacje spółkowe: Uwaga inwestorów skupia się dziś w dużej mierze na spółce Samsung Electronics (SMSN.UK), której akcje silnie odbijają, ratując tym samym koreański indeks przed wejściem w terytorium głębokiej korekty. Ten rajd na walorach technologicznego giganta to efekt wznowienia negocjacji z głównym związkiem zawodowym; inwestorzy z ulgą przyjęli gotowość do kompromisu oraz decyzję sądu ograniczającą możliwość strajku, co oddala ryzyko paraliżu w globalnych dostawach układów pamięci.

Na rynku europejskim negatywnie wyróżnia się Ryanair, którego akcje tracą na wartości ponad 4% po ostrzeżeniach o wyższych kosztach operacyjnych i paliwowych oraz gorszych od oczekiwań prognozach cen biletów na letni sezon wakacyjny.

Na przeciwległym biegunie znajduje się Deutsche Boerse (DB1.DE) , rosnące o 3% po pozytywnym przyjęciu przez rynek informacji, że znany fundusz TCI objął ponad 5-procentowy pakiet udziałów w niemieckim operatorze giełdowym.

Udany dzień zalicza także francuski gigant reklamowy Publicis (PUB.FR), zyskując około 2,7% po ogłoszeniu wartego 2,2 miliarda dolarów przejęcia amerykańskiej firmy zajmującej się analityką danych, LiveRamp.

