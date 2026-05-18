Wykres dnia: Bitcoin (18.05.2026)

Weekend przyniósł sporo optymistycznych wiadomości z frontu adopcji instytucjonalnej. Japońscy giganci finansowi, SBI Securities oraz Rakuten Securities, ogłosili plany uruchomienia własnych funduszy powierniczych opartych na Bitcoinie i Ethereum, co może otworzyć drzwi do cyfrowych aktywów milionom tamtejszych inwestorów detalicznych. Co więcej, CME Group zapowiedziało na czerwiec start nowych kontraktów terminowych Nasdaq CME Crypto Index.

Rzeczywistość na wykresie bywa jednak brutalna i krótkoterminowo rynek zdominowały zupełnie inne emocje. Poniedziałkowy poranek przyniósł wyraźną czerwień na szerokim rynku kryptowalut, napędzaną nagłym powrotem awersji do ryzyka. Donald Trump po raz kolejny podgrzał atmosferę geopolityczną, ostrzegając Iran, że „czas ucieka” na zawarcie porozumienia, co natychmiast uderzyło w rynki akcyjne i pociągnęło za sobą Bitcoina jako barometr globalnej płynności. W rezultacie cena cofnęła się do poziomów niewidzianych od kilku tygodni, stawiając kupujących pod ścianą.

Analiza Techniczna (Interwał D1)

Obecna korekta sprowadziła notowania Bitcoina bezpośrednio do kluczowego węzła popytowego w rejonie 76 756 USD, gdzie ważą się losy średnioterminowego sentymentu. To właśnie tutaj przebiega silny klaster wsparcia tworzony przez zbiegające się średnie kroczące EMA 50 i EMA 100, które w ostatnich tygodniach wielokrotnie służyły bykom jako skuteczna trampolina do odbicia. Wcześniejsza próba trwalszego odwrócenia tendencji spadkowej została jednak precyzyjnie zatrzymana przez opór na wysokości EMA 200 (ok. 81 736 USD), co potwierdza wciąż silną pozycję podaży. Sytuację pogarsza wskaźnik RSI, który po spadku do poziomu 44,6 pkt odzwierciedla utratę impetu przez kupujących i zostawia niedźwiedziom przestrzeń do dalszego nacisku. W tym układzie trwałe przełamanie obecnego wsparcia korpusem świecy dziennej może otworzyć drogę do głębszej przeceny w kierunku 71 150 USD, podczas gdy jego obrona może okazać się sygnałem do możliwości uformowania wyższego dołka i ponownego ataku na lokalne szczyty. Źródło: xStation