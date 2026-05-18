Puls GPW: Ostrożny start tygodnia. WIG20 odbija, ale średnie i małe spółki pod presją

Początek nowego tygodnia na warszawskiej giełdzie przynosi delikatne odbicie po wcześniejszym osłabieniu rynku. Skala wzrostów pozostaje jednak ograniczona, dlatego trudno mówić o wyraźnym powrocie optymizmu wśród inwestorów. Dzisiejsza sesja pokazuje przede wszystkim większą aktywność wokół największych spółek skupionych w indeksie WIG20, które odpowiadają za większość wzrostowego ruchu na GPW. To właśnie blue chipy ponownie przyciągają kapitał, podczas gdy pozostała część rynku nadal zachowuje się zdecydowanie bardziej ostrożnie.

Znacznie słabiej wygląda sytuacja w segmencie średnich oraz małych firm. Zarówno mWIG40, jak i sWIG80 rozpoczęły tydzień lekkimi spadkami, co pokazuje, że inwestorzy wciąż z dystansem podchodzą do bardziej ryzykownych aktywów. Widać wyraźnie, że kapitał koncentruje się przede wszystkim wokół największych i najbardziej płynnych spółek, które w okresach podwyższonej niepewności tradycyjnie postrzegane są jako bezpieczniejszy wybór.

W centrum uwagi rynku pozostaje także sektor bankowy, który ma bardzo duży wpływ na zachowanie indeksu WIG20. Inwestorzy analizują informacje dotyczące reformy wskaźników referencyjnych. Banki będą mogły stosować WIBOR w nowych umowach równolegle z nowym wskaźnikiem jeszcze do końca 2026 roku. Jednocześnie KNF oczekuje, że do tego czasu instytucje finansowe całkowicie odejdą od zawierania nowych umów opartych o WIBOR. Rynek odbiera te informacje przede wszystkim jako próbę uporządkowania procesu transformacji i ograniczenia ryzyka związanego z nagłymi zmianami dla sektora finansowego.

W tle pojawiają się również tematy związane z bezpieczeństwem i wydatkami państwa. Zapowiedź rozszerzenia programu pozamilitarnych przygotowań obronnych SAFE przez MON może zwiększać zainteresowanie spółkami powiązanymi z sektorem obronnym oraz bezpieczeństwem infrastruktury. Ten segment rynku od wielu miesięcy pozostaje jednym z najmocniejszych na warszawskiej giełdzie, a kolejne informacje dotyczące wydatków państwowych mogą dodatkowo podtrzymywać pozytywny sentyment wokół takich firm.

Nastroje inwestorów wspierają także najnowsze dane makroekonomiczne. Produkcja usług w lutym wzrosła o 7 proc. rok do roku, co pokazuje, że krajowa gospodarka nadal pozostaje relatywnie odporna mimo słabszych nastrojów widocznych na części europejskich rynków. Dane te mogą być odbierane jako sygnał, że aktywność gospodarcza w Polsce utrzymuje stabilne tempo, co w dłuższym terminie mogłoby wspierać również wyniki spółek notowanych na GPW.

Na ten moment obecne odbicie wygląda jednak bardziej jak krótkoterminowe odreagowanie po wcześniejszych spadkach niż początek nowego, silnego trendu wzrostowego. Inwestorzy nadal czekają na wyraźniejszy impuls, który poprawiłby sytuację także w segmencie średnich i małych spółek. Początek tygodnia pokazuje więc przede wszystkim ostrożną próbę stabilizacji nastrojów, przy jednoczesnym utrzymaniu defensywnego podejścia do rynku.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 (W20) notują relatywnie niewielkie wzrosty, co wskazuje na umiarkowanie pozytywny, ale wciąż ostrożny sentyment na rynku. Inwestorzy pozostają jednak powściągliwi, ponieważ sytuacja geopolityczna, szczególnie w rejonie Bliskiego Wschodu, nadal nie jest klarowna i utrzymuje podwyższony poziom niepewności. W efekcie ruch wzrostowy ma raczej techniczny i ograniczony charakter, bez wyraźnego impulsu do silniejszego wybicia.

Wiadomości ze spółek:

NEWAG(NWG.PL) poinformował o rekomendacji zarządu dotyczącej podziału zysku za 2025 rok. Spółka chce przeznaczyć część wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, podtrzymując tym samym politykę regularnego dzielenia się zyskiem z inwestorami. Informacja wspiera pozytywny sentyment wokół spółki, która korzysta obecnie z wysokiego portfela zamówień.

Cognor(COG.PL) należy dziś do najmocniejszych spółek na szerokim rynku, a inwestorzy zwracają uwagę przede wszystkim na informację o zakwalifikowaniu firmy do grona beneficjentów programu SAFE. Dodatkowym wsparciem dla notowań są wyniki za I kwartał, które choć nie były szczególnie mocne, poprawiły oczekiwania rynku dotyczące kolejnych kwartałów.

Orlen(PKN.PL) znajduje się dziś w czołówce wzrostów w WIG20, a jego akcje zyskują w ślad za zwyżkami cen ropy na światowych rynkach. Na notowania spółki wpływają obawy o eskalację napięć na Bliskim Wschodzie, które podbijają ceny surowca, jednak dynamika wzrostu jest częściowo hamowana przez ryzyko związane z planami wprowadzenia podatku od nadzwyczajnych zysków, którego projekt może zostać przedstawiony w najbliższych dniach.

PolTREG(PTG.PL) poinformował o wyborze jego projektu do dofinansowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza. Spółka uzyskała pozytywną ocenę wniosku dotyczącego wsparcia innowacyjnych prac nad terapiami komórkowymi w obszarze chorób autoimmunologicznych. Na tym etapie nie jest to jeszcze finalna umowa, jednak stanowi istotny krok w kierunku pozyskania finansowania i kontynuacji prac badawczo rozwojowych.



