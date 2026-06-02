Przegląd rynkowy: Europa nadrabia wzrosty 🔼 Dane CPI ze Strefy decydują o podwyżce EBC?

Euro Stoxx 50 rozpoczyna sesję wzrostem o 0,60%, a indeks DAX zyskał 0,55% — europejskie giełdy poruszają się w górę pomimo narastających oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych przez EBC, przy czym głównym motorem wzrostów był silny rajd spółek technologicznych oraz nieco niższe ceny ropy naftowej.

Dzisiaj opublikowane dane flash Eurostatu potwierdziły, że inflacja w strefie euro przyspieszyła do 3,2% r/r w maju (z 3,0% w kwietniu) — powyżej celu EBC i najwyżej od ponad 2,5 roku — przy czym inflacja bazowa skoczyła do 2,5%, a usługowa do aż 3,5% r/r. Rynkowe oczekiwania na podwyżkę stóp EBC o 25 pb już na posiedzeniu 11 czerwca gwałtownie wzrosły, a członek Rady Prezesów Rehn określił ewentualny ruch jako „ubezpieczeniową podwyżkę", potwierdzając, że oczekiwania inflacyjne pozostają zakotwiczone. Energia odpowiada za lwią część przyspieszenia inflacji — komponent energetyczny wzrósł o 10,9% r/r w maju — napędzany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Rynek swapów wycenia szansnę na podwyżkę na posiedzeniu 11 czerwca na 97%.

Wśród sektorów Euro Stoxx 50 najlepiej radziły sobie telekomunikacja/komunikacja (+4,72%) oraz technologia (+2,17%), a silny impuls dała też branża przemysłowa (+1,31%) i sektor finansowy (+1,03%). Na czerwono zamknęły się energia (–1,12%) oraz ochrona zdrowia (–0,80%) — ta ostatnia pod wpływem negatywnych informacji ze spółek biotechnologicznych.

