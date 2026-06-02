Przegląd rynkowy: Europa nadrabia wzrosty 🔼 Dane CPI ze Strefy decydują o podwyżce EBC?

Euro Stoxx 50 rozpoczyna sesję wzrostem o 0,60%, a indeks DAX zyskał 0,55% — europejskie giełdy poruszają się w górę pomimo narastających oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych przez EBC, przy czym głównym motorem wzrostów był silny rajd spółek technologicznych oraz nieco niższe ceny ropy naftowej.
Dzisiaj opublikowane dane flash Eurostatu potwierdziły, że inflacja w strefie euro przyspieszyła do 3,2% r/r w maju (z 3,0% w kwietniu) — powyżej celu EBC i najwyżej od ponad 2,5 roku — przy czym inflacja bazowa skoczyła do 2,5%, a usługowa do aż 3,5% r/r. Rynkowe oczekiwania na podwyżkę stóp EBC o 25 pb już na posiedzeniu 11 czerwca gwałtownie wzrosły, a członek Rady Prezesów Rehn określił ewentualny ruch jako „ubezpieczeniową podwyżkę", potwierdzając, że oczekiwania inflacyjne pozostają zakotwiczone. Energia odpowiada za lwią część przyspieszenia inflacji — komponent energetyczny wzrósł o 10,9% r/r w maju — napędzany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Rynek swapów wycenia szansnę na podwyżkę na posiedzeniu 11 czerwca na 97%.
Wśród sektorów Euro Stoxx 50 najlepiej radziły sobie telekomunikacja/komunikacja (+4,72%) oraz technologia (+2,17%), a silny impuls dała też branża przemysłowa (+1,31%) i sektor finansowy (+1,03%). Na czerwono zamknęły się energia (–1,12%) oraz ochrona zdrowia (–0,80%) — ta ostatnia pod wpływem negatywnych informacji ze spółek biotechnologicznych.
Informacje spółkowe
Prosus zanotował największy wzrost w Euro Stoxx 50, skacząc o 10,73%. Organy antymonopolowe UE przyznały spółce Prosus dodatkowy czas – na wniosek firmy Naspers – na wypełnienie obowiązku znacznego zmniejszenia udziału w spółce Delivery Hero, co stanowi jeden z warunków związanych z przejęciem serwisu Just Eat Takeaway w 2025 roku. Nowy termin pozostaje poufny.
Infineon Technologies zyskał 5,27% w ciągu dnia, umacniając imponujący wynik YTD na poziomie +125,7% — spółka jest zdecydowanym liderem indeksu w bieżącym roku, a rajd producentów chipów napędzany jest rosnącym popytem na centra danych i AI; dla porównania STMicroelectronics skoczyło dziś o ponad 8% po podwojeniu prognoz przychodów z centrów danych.
Deutsche Post wzrósł o 3,55%, osiągając najwyższy poziom od ponad czterech lat — impuls przyszedł od banku Kepler Cheuvreux, który podniósł rekomendację do „kupuj", powołując się na solidny wolumen transportowany przez spółkę jako kluczowy wskaźnik.
British American Tobacco stracił 3,8%, przedłużając siedmiodniową serię spadków — aktualizacja wyników handlowych pokazała, że konsumenci przesuwają się w stronę tańszych produktów, co uderza w marże spółki i przyćmiewa utrzymaną prognozę roczną oraz wzrost w kategoriach bezdymnych.
Rheinmetall oddał 3,24% po wcześniejszych gwałtownych wzrostach — producent uzbrojenia koryguje się po rajdzie związanym z ruchem zbrojeniowym; w ujęciu YTD akcje nadal tracą 24,5%, mimo że spółka pozostaje beneficjentem zwiększonych budżetów obronnych w Europie.
