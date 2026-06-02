Europejskie rynki rozpoczynają wtorkową sesję od odrabiania strat na fali obaw o zerwane negocjacje pokojowe między Iranem a USA.

Polscy inwestorzy, poza wiadomościami ze spółek, koncentrują się głównie na decyzji banku centralnego dot. stóp procentowych. Obecnie rynek wycenia brak zmiany stopy procentowej.

Sytuacja dotycząca negocjacji między USA a Iranem jest dynamiczna i ma duże znaczenie dla rynków. Komunikaty którejkolwiek ze stron, zarówno o naturze polubownej, jak i eskalacyjnej, mogą wspierać zmienność i wymuszać zmianę kierunków indeksów.

Zakończona została pierwsza tura podpisywania kontraktów wojskowych w ramach inicjatywy SAFE. Według oficjalnych informacji do polskich firm ma trafić ok. 120 miliardów złotych. Pierwszy etap ma się koncentrować na zakupach wozów pancernych, artylerii samobieżnej, wyposażenia osobistego (szczególnie żołnierzy WOT) oraz szeregu rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa i walki radioelektronicznej. Polskie spółki z sektora zbrojeniowego reagują istotnymi wzrostami.

W20 (D1)

Kurs indeksu zbliża się ponownie do oporu na poziomie 3680 punktów, będzie to trzecia w ostatnim czasie próba tego typu, a porażka może sprowadzić kurs w okolice dolnego ograniczenia kanału konsolidacji, na poziomie ok. 3500 punktów. Wsparciem dla kupujących jest linia trendu, dynamika EMA oraz średnia MACD, która wciąż jest pro-wzrostowa. Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Allegro (ALE.PL): Europejski Bank Inwestycyjny przyznał Allegro 1 mld zł funduszy rozwojowych. Spółka ma przeznaczyć te środki na rozwój rozwiązań dotyczących zastosowania AI w e-commerce. Akcje rosną o aż 4%.

KGHM (KGH.PL): Polski konglomerat górniczy publikuje raport sprzedażowo-produkcyjny. Akcje spółki rosną o ponad 6% na fali pozytywnego zaskoczenia wzrostem sprzedaży i produkcji w kluczowych sektorach. Najbardziej przykuwa uwagę wzrost wydobycia srebra, 18% rok do roku.

SAFE: Fala kontraktów, wspierana przez dofinansowanie napędza wyceny Polskich spółek z ekspozycją na sektor uzbrojenia. Liderami wzrostów są Lubawa (LBW.PL), która zyskuje blisko 20%, Niewiadów (GNS.PL), który zyskuje ponad 8%, oraz Cognor (COG.PL), który rośnie o ok. 13%.

Mennica (MNC.PL): Dystrybutor metali szlachetnych publikuje wyniki za Q1 2026. Przychody netto wzrosły do 471 milionów wobec 270 milionów rok wcześniej. Zysk netto wzrósł z 2,3 mln do 8,6 miliona. Akcje spółki rosną o ponad 5%.



