Przegląd rynkowy: Europejskie giełdy próbują zatrzymać spadki 🚩 Heidelberger traci 5% po wynikach

Europejskie giełdy próbują dziś ustabilizować się po mocnej wyprzedaży z wtorku, ale na razie trudno mówić o wyraźnym odbiciu. Stoxx Europe 600 pozostaje blisko dwutygodniowego minimum, a Euro Stoxx 50 notowany jest płasko - inwestorzy wciąż trawią jednoczesny wzrost rentowności obligacji, cen ropy i napięć geopolitycznych w rejonie Zatoki Perskiej. Największy problem dla rynku akcji jest dziś dość prosty: wyższe stopy wolne od ryzyka podnoszą koszt kapitału i zmniejszają atrakcyjność akcji względem obligacji. Do tego dochodzi powrót obaw o inflację i coraz mocniej wyceniany scenariusz podwyżki stóp przez EBC już we wrześniu.

Stoxx Europe 600 pozostaje niemal bez zmian i w pobliżu dwutygodniowego minimum po najsilniejszym jednodniowym spadku od niemal miesiąca.

DAX traci około 0,2%, CAC 40 zyskuje 0,2%, a FTSE 100 i IBEX 35 pozostają blisko poziomów odniesienia.

Rentowność 10-letniego niemieckiego Bunda wzrosła do 3,22%, najwyżej od maja 2011 r., zwiększając presję na wyceny akcji.

Szczególnie wrażliwe pozostają sektory wzrostowe, takie jak technologia, software i nieruchomości, których wyceny mocniej reagują na wzrost stopy dyskontowej.

Philip Lane z EBC podkreślił, że inflacja w strefie euro na poziomie około 3% nadal pozostaje wyraźnie powyżej celu 2%, a droższa energia może ponownie podbić presję cenową.

Rynek pieniężny jest już bliski pełnego wycenienia podwyżki stóp EBC o 25 pb we wrześniu, co jest dużą zmianą względem wcześniejszych oczekiwań dłuższej stabilizacji stóp.

Dziś uwaga inwestorów skupia się na komentarzach Christine Lagarde oraz protokole z lipcowego posiedzenia Fed, które mogą wpłynąć na dalszy kierunek obligacji, walut i akcji.

Kontrakty terminowe na indeksy z Wall Street notowane są na niewielkim minusie, a kontrakty na ropę Brent (OIL) rosną powyżej 92 USD za baryłkę - zakłócenia żeglugi przez Cieśninę Ormuz podtrzymują premię za ryzyko na rynku energii.

Wykres EU50 (interwał D1)

Kontrakty ne Euro Stoxx 50 cofają się dziś, ale nadal utrzymują się wyraźnie powyżej 50-sesyjnej, wykładniczej średniej kroczącej EMA50 (pomarańczowa linia). Wskaźnik RSI ochłodził sie do bliskich neutralnym poziomów w pobliżu 55.

Źródło: xStation5 Dzisiejsza sesja w Euro Stoxx 50 pokazuje bardzo wyraźną rotację sektorową, a nie jednolity ruch risk-on lub risk-off. Po stronie wzrostowej wyróżniają się przede wszystkim spółki konsumenckie i przemysłowe, z Hermès na czele (+1,5%), co można czytać jako powrót kapitału do jakościowych marek po wcześniejszej słabości, choć nadal przy bardzo wysokich mnożnikach, jak cena/zysk na poziomie 36. L’Oréal (+1%) również zyskuje, ale i tu rynek wyraźnie płaci premię za defensywny profil i stabilność biznesu, nie za niską wycenę. TotalEnergies (+1,04%) wygląda fundamentalnie inaczej: przy c/z 12,8x i bardzo mocnej stopie zwrotu YTD inwestorzy nadal premiują ekspozycję na energię, szczególnie w środowisku wysokich cen ropy.

Po stronie spadkowej najmocniej traci Infineon (-2,2%), mimo że spółka nadal jest blisko +50% YTD, co sugeruje raczej realizację zysków i presję na wysoko wyceniany segment półprzewodników niż zmianę długoterminowej narracji. Wyraźna słabość banków i ubezpieczycieli: BNP Paribas, Munich Re, UniCredit, AXA i Santander pokazuje, że rynek zaczyna ostrożniej podchodzić do sektora finansowego po bardzo mocnym zachowaniu w skali roku. Ciekawie wygląda też Rheinmetall, które traci dziś 0,66%, choć w miesiąc pozostaje ponad 20% wyżej; przy c/z 77 spółka pozostaje jednym z najbardziej wymagająco wycenianych komponentów indeksu. Całościowo rynek nie odrzuca europejskich akcji, ale coraz mocniej różnicuje spółki według jakości bilansu, trwałości wzrostu i wyceny — i to właśnie ta selektywność jest dziś ważniejsza niż sam kierunek indeksu.

Źródło: XTB Research

Europejski rynek pozostaje pod presją rentowności

Największym obciążeniem dla europejskich akcji pozostaje gwałtowny wzrost rentowności obligacji. Rentowność niemieckiego 10-letniego Bunda wzrosła do 3,22%, najwyżej od 2011 r., podczas gdy rentowność amerykańskich 30-letnich Treasuries przekroczyła 5,30%.

To bezpośrednio podnosi stopę dyskontową używaną do wyceny przyszłych przepływów pieniężnych, dlatego najbardziej cierpią spółki o wysokich oczekiwaniach wzrostowych i odległych w czasie zyskach. Jednocześnie obligacje stają się coraz bardziej konkurencyjne wobec akcji, szczególnie tam, gdzie premia za ryzyko akcyjne zaczyna wyglądać mało atrakcyjnie.

Ropa znowu komplikuje sytuację EBC

Drugim problemem jest energia. Brent utrzymuje się w pobliżu 91,50 USD za baryłkę, a napięcia w Zatoce Perskiej i utrudnienia w żegludze przez Cieśninę Ormuz zwiększają ryzyko dalszego wzrostu cen surowca.

Dla EBC to szczególnie niewygodne, bo inflacja w strefie euro nadal wynosi około 3%. Philip Lane zaznaczył, że taki poziom pozostaje zbyt wysoki względem celu 2%, a droższa ropa może ponownie zwiększyć presję inflacyjną.

W efekcie rynek wyraźnie zmienił oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej. Zamiast dłuższego okresu bez zmian, inwestorzy są już blisko pełnego wycenienia podwyżki stóp o 25 pb na wrześniowym posiedzeniu EBC.

Dziś kluczowe będą komentarze Lagarde i protokół Fed

Kolejnym impulsem dla rynku mogą być komentarze Christine Lagarde. Inwestorzy będą szukać wskazówek, czy EBC rzeczywiście zaczyna przygotowywać rynek na kolejną podwyżkę stóp mimo słabnącego momentum gospodarczego. Równolegle opublikowany zostanie protokół z lipcowego posiedzenia Fed. Rynek będzie analizował, jak mocno członkowie FOMC obawiali się osłabienia rynku pracy jeszcze przed ostatnim skokiem długoterminowych rentowności.

Układ dla europejskich akcji pozostaje więc napięty: wzrost rentowności ogranicza wyceny, ropa podbija ryzyko inflacyjne, a banki centralne mogą być zmuszone do utrzymania bardziej restrykcyjnego tonu, niż jeszcze niedawno zakładał rynek. To sprawia, że dzisiejsza stabilizacja indeksów wygląda na razie bardziej jak zatrzymanie wyprzedaży niż początek wyraźniejszego odbicia.