Przegląd rynkowy: Europejskie i amerykańskie indeksy powoli odrabiają straty 📈

- Około południa nastroje na globalnych rynkach akcji są umiarkowanie pozytywne. Widać chęć powrotu do ryzykownych aktywów; indeks zmienności VIX cofnął się blisko 10% z lokalnego szczytu, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 (US100) rosną 0,5%, przy Bitcoinie przebijającym okolice 70 tys. USD. Wzrosty obserwujemy też na rynku metali szlachetnych, gdzie srebro skacze o 5% po wczorajszym spadku.
- Inwestorzy czekają na dane ADP z amerykańskiego rynku pracy (zmiana zatrudnienia w prywatnych przedsiębiorstwach) oraz finalne ISM usług. Inflacja PPI w strefie euro spadła mniej, niż oczekiwano (-2,1% r/r wobec -2,6% prognoz), a bezrobocie wskazało 6,1% wobec 6,2% oczekiwań. Finalne dane PMI z Niemiec okazały się nieznacznie wyższe, od wstępnych odczytów i relatywnie mocne (53,2 dla wskaźnika Composite i prawie 52 dla usług); również PMI strefy euro przekroczyło oczekiwania.
- Sesja w Europie przebiega pod dyktando byków; kontrakt na niemiecki DAX rośnie a Euro Stoxx 50 zyskuje prawie 1,8%; straty odrabiają m.in. banki, spółki wydobywcze i sektor motoryzacyjny. ADR-y Samsunga odbijają prawie 7% po panicznej wyprzedaży na koreańskiej giełdzie, w trakcie której handel indeksem KOSPI został wstrzymany po ponad 10% spadku.
- Ropa (OIL) spada z ok. 85 USD do 82 USD za baryłkę. Kontrakty na amerykański gaz Henry Hub spadły o ponad 5% z lokalnego maksimum. W mediach finansowych pojawiły się informacje o rozpoczęciu rzekomych negocjacji władz Iranu z amerykańską CIA. Z drugiej strony izraelski IDF poinformował, że przez co najmniej kolejne 2 tygodnie będzie bombardował cele w Iranie. Turcja zestrzeliła irańską rakietę, która wleciała w przestrzeń powietrzną NATO.
Informacje z europejskiego rynku akcji
Częściowe uspokojenie nastrojów nastąpiło po wypowiedzi Donalda Trumpa, który zapewnił o utrzymaniu przepływu energii i handlu przez Zatokę Perską. Jednocześnie ropa ponownie rośnie dziś o około 3%, co wskazuje na utrzymującą się premię geopolityczną w cenach surowców.
Komentarze analityków
Kion: Jefferies podnosi rekomendację do „hold”, wskazując na ograniczone ryzyko dalszych spadków kursu.
Europejskie banki: według Morgan Stanley sektor może pozostać pod presją w krótkim terminie, jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał.
Thales: JPMorgan obniża rekomendację do neutralnej z powodu słabszych perspektyw segmentu cyber & digital, mimo silnej pozycji spółki w sektorze obronnym.
EuroAPI: prognoza na 2026 r. sugeruje obniżenie konsensusowych oczekiwań dotyczących EBITDA o około 29%.
ASM International: prognozy przychodów na pierwszy kwartał 2026 przekroczyły oczekiwania rynku, a spółka spodziewa się jeszcze silniejszej sprzedaży w drugiej połowie roku; akcje rosną o około 6% w handlu przedrynkowym.
Najważniejsze informacje ze spółek
Siemens Energy planuje skup akcji własnych o wartości do 2 mld EUR.
EQT ogłosiło program skupu akcji.
Quilter zapowiedział buyback o wartości 100 mln GBP.
Bayer prognozuje EBITDA w 2026 r. w przedziale 9,6–10,1 mld EUR.
Adidas oczekuje zysku operacyjnego w 2026 r. na poziomie około 2,3 mld EUR, poniżej konsensusu rynkowego.
Continental prognozuje marżę EBIT w 2026 r. na poziomie około 11–12,5%.
Traton zakłada marżę operacyjną 5,3–7,3%.
Symrise oczekuje wzrostu sprzedaży organicznej o 2–4%.
Redcare Pharmacy znacząco poprawiło EBITDA rok do roku.
NKT podpisało kontrakt o wartości 2,2 mld EUR na projekt energetyczny Eastern Green Link 3 w Wielkiej Brytanii.
BAE Systems otrzymało siedmioletni kontrakt rządu Australii o wartości 163 mln AUD.
Capita zdobyła kontrakt outsourcingowy o wartości 370 mln GBP.
Maersk wprowadza dodatkową opłatę za transport kontenerów do regionu Bliskiego Wschodu.
Globalne rynki pozostają bardzo wrażliwe na rozwój sytuacji geopolitycznej.
Wyraźna wyprzedaż w Azji zwiększa ryzyko słabszej sesji w Europie.
Kluczowym czynnikiem dla sentymentu pozostają ceny energii oraz rozwój konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Jednocześnie selektywnie pojawiają się pozytywne informacje ze spółek, szczególnie w sektorze półprzewodników i energetyki.
Zmiany w rekomendacjach
Wyższe rekomendacje
AMG: podniesienie do „buy” w Deutsche Bank; cena docelowa 42 EUR.
Clas Ohlson: podniesienie do „hold” w SEB Equities; cena docelowa 360 SEK.
Danone: podniesienie do „outperform” w BNP Paribas; cena docelowa 83 EUR.
Emeis: podniesienie do „reduce” w AlphaValue/Baader.
Kion: podniesienie do „hold” w Jefferies; cena docelowa 56 EUR.
Nexans: podniesienie do „overweight” w Barclays; cena docelowa 157 EUR.
Obniżki rekomendacji
BW LPG: obniżenie do „hold” w ABG; cena docelowa 191 NOK.
BW LPG: obniżenie do „hold” w Arctic Securities; cena docelowa 185 NOK.
Dassault Systèmes: obniżenie do „neutral” w Goldman Sachs; cena docelowa 20 EUR.
Eezy: obniżenie do „reduce” w Inderes; cena docelowa 0,60 EUR.
Equinor: obniżenie do „hold” w ABG; cena docelowa 300 NOK.
Kuehne + Nagel: obniżenie do „reduce” w HSBC; cena docelowa 160 CHF.
PhotoCure: obniżenie do „hold” w ABG; cena docelowa 72 NOK.
Segro: obniżenie do „neutral” w UBS; cena docelowa 840 GBP pence.
Syensqo: obniżenie do „neutral” w UBS; cena docelowa 54 EUR.
Thales: obniżenie do „neutral” w JPMorgan; cena docelowa 275 EUR.
DE40 (interwał D1)
Kontrakt na niemiecki DAX (DE40) wraca powyżej 200-sesyjnej wykładniczej średniej EMA200 (czerwona linia); widzimy długi dolny knot świecy, sygnalizując wciąż 'aktywny' popyt mimo dominującego, spadkowego trendu.
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
