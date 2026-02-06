Przegląd rynkowy: Europejskie indeksy próbują odbijać po rekordowej wyprzedaż na Wall Street 🔨

Europejskie akcje i indeksy rozpoczęły piątek z lekkim pozytywnym nastawieniem. Kontrakty na indeks Eurostoxx 600 zyskują 0,40%, co odzwierciedla spokojniejszy ton po zmiennej sesji w USA.

Globalne tło pozostaje jednak kruche po słabym zakończeniu handlu w Stanach Zjednoczonych. Wall Street zanotował bardzo mocną wyprzedaż w czwartek. Ruchy między klasami aktywów wskazywały raczej na zmienność niż jednoznaczny tryb risk-on lub risk-off.

BNP Paribas stwierdził, że spółki typu quality nie są już drogie i mogą zacząć outperformować, jeśli wzrost gospodarczy się utrzyma. Bank podkreślił, że wyceny wróciły do długoterminowych średnich.

Indeks MSCI Europe Quality handluje w okolicach swojej długoterminowej średniej forward P/E, podczas gdy Stoxx 600 wygląda nieco drożej z tej perspektywy. Premia wyceny dla najlepszych spółek spadła do ok. 20%, blisko dolnego zakresu z ostatnich 12 lat.

Z kolei Barclays studzi entuzjazm wokół powrotu quality do roli lidera i twierdzi, że potrzebny jest wyraźny katalizator. Bank argumentuje, że pozycjonowanie kapitału w sektorze tych spółek wciąż jest wysokie, a sentyment słaby.

Barclays podkreśla, że fundamenty makro nadal wspierają spółki typu value. Stabilizujące się realne stopy procentowe, lepsze dane makro i bodźce fiskalne sprawiają, że relacja ryzyka do zysku dla value pozostaje atrakcyjna mimo wcześniejszego wzrostu wycen.

Modele JPMorgan wskazują na fazę „ożywienia”, która zwykle sprzyja spółkom typu value, małym spółkom i bardziej ryzykownym strategiom. JPMorgan uważa, że luzowanie polityki pieniężnej i słabszy dolar będą dalej wspierać spółki cykliczne kosztem defensywnych, z value jako liderem rynku.

Niemieckie dane makro przypomniały, jak trudne jest odbudowanie przemysłowego ożywienia. Produkcja przemysłowa spadła w grudniu o 1,9% m/m, wyraźnie gorzej od oczekiwań.

Słabość koncentrowała się w wrażliwych cyklicznie segmentach przemysłu. Produkcja z wyłączeniem energii i budownictwa spadła o 3,0%, głównie przez motoryzację (-8,9%) oraz maszyny i urządzenia (-6,8%), podczas gdy energetyka spadła o 1,8%, a budownictwo wzrosło o 3,0%.

Mimo słabego grudnia obraz kwartalny nadal sugerował niewielki pozytywny wkład do wzrostu. Produkcja w 4Q25 była ok. 1% wyżej niż średnia z poprzedniego kwartału, co odpowiada wzrostowi PKB o 0,3% q/q; szczegóły poznamy 25 lutego.

Pojawiły się też sygnały poprawy popytu, które mogą wesprzeć stopniowe ożywienie w drugiej połowie 2026 roku. Zamówienia w przemyśle skoczyły w grudniu o 7,8%, najmocniej od dwóch lat, a wskaźnik Ifo dla przemysłu poprawił się na początku 2026 r., choć pozostaje niski.