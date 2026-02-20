Przegląd rynkowy: Fala wzrostów na koniec tygodnia w Europie 🇪🇺 📈 Biznes wstaje z kolan❓

Gospodarka i waluty:
-
Negocjowane płace w strefie euro wzrosły w IV kwartale 2025 o 3%, pokrywając się z szerokim odczytem dla płac.
-
Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii wzrosła w styczniu o 4,5% r/r i 1,8% m/m, co jest najlepszym wynikiem od blisko dwóch lat. Liderem był sektor niespożywczy (+5,3%), a domy towarowe odnotowały spadek (-1,3%). Sprzedaż paliw pozostała stabilna.
-
Ceny producentów (PPI) w Niemczech spadły w styczniu o 3,0% r/r (-0,6% m/m). Kluczowy był spadek cen energii o 11,8%. Bez energii PPI wzrosło o 1,2% r/r. Drożeją dobra inwestycyjne i metale szlachetne (+68,2%), tanieje natomiast żywność (-1,3%), zwłaszcza masło (-43,7%) i wieprzowina (-14,1%).
-
Łączny wskaźnik PMI dla strefy euro wzrósł w lutym do 51,9 (najwięcej od 3 msc.). Przemysł osiągnął 44-miesięczne maksimum (50,8 pkt), stając się motorem wzrostu. Zamówienia rosną, lecz zatrudnienie nieznacznie spadło. Choć koszty produkcji rosną najszybciej od blisko trzech lat, ceny sprzedaży wyhamowały, a optymizm biznesowy wciąż się rozpędza.
-
Największe ruchy na rynku FX widać na funcie brytyjskim, który odbiła od ostatniego dołka po solidnych danych ze sprzedaży detalicznej (GBPUSD: +0,1% po 4 dniach spadków, EURGBP: -0,1%, GBPJPY: +0,3%). Najgorzej radzi sobie z kolei dolar nowozelandzki (NZDUSD: -0,3%), obciążony ryzykiem politycznym wokół Iranu (tutaj traci również AUD) oraz słowami szefowej RBNZ, która dostrzega “wzrost gospodarczy bez inflacji”. Poza tym zmienność an FX pozostaje przytłumiona (EURUSD na płasko przy 1,176; USDIDX: +0,05%)
Zmienność na głównych parach walutowych rzadko przekracza dzisiaj 0,1%. Źródło: xStation5
Indeksy i spółki:
-
Giełdy w Europie kończą tydzień z dużą dozą optymizmu dzięki mocnym odczytom PMI dla kluczowych gospodarek (EU50: +0,2%). Wzrosty napędzają giełdy we Francji i Hiszpanii (FRA40: SPA35: +0,8%), DAX również na zielono (DE40: +0,2%). Rodzimy W20 traci 0,35%, głównie przez wyprzedaż na akcjach Kruka (-6%) i Allegro (-3%).
-
Aston Martin wydał kolejne ostrzeżenie o zyskach: strata EBIT za 2025 r. przekroczy prognozowane 184 mln GBP. Sprzedaż spadła o 10%, a akcje straciły połowę wartości w rok. Sytuację ratuje umowa za 50 mln GBP na wieczyste użyczenie nazwy zespołowi F1. Barierą pozostają cła w USA oraz wysokie zadłużenie.
-
Akcje Air Liquide zyskały 3,6% po publikacji wyników powyżej oczekiwań. Spółka podniosła dywidendę o 12% (3,70 EUR) i ogłosiła nowy cel poprawy marży o 100 pb do 2027 roku. Zysk operacyjny wzrósł o 3,5%, a zadłużenie spadło o blisko 9%. Analitycy doceniają wysoką przewidywalność przyszłych wyników.
-
Akcje Siegfried Holding spadły o 7,8% przez słabe prognozy na 2026 rok. Mimo solidnego wyniku EBITDA za 2025 r., rynek negatywnie ocenił ujemne przepływy pieniężne i niższą dywidendę. Analitycy uważają cele za konserwatywne, licząc na poprawę po sfinalizowaniu dużego kontraktu farmaceutycznego.
-
Akcje Moncler wzrosły o 13% po wynikach znacznie powyżej prognoz. Motorem wzrostu była Azja (+11%) i świetna sprzedaż marek Moncler oraz Stone Island. Przychody (3,13 mld EUR) i dywidenda (1,40 EUR) przebiły oczekiwania, co poprawiło nastroje w całym sektorze dóbr luksusowych (LVMH, Hermes).
Poprawa nastrojów obciąża sektory defensywne (ochrona zdrowia, energia, niektóre dobra konsumeckie). Źródło: Bloomberg Finance LP
Inwestycje czy dyscyplina? Texas Instruments szuka balansu
Made in USA. Nowa strategia Apple
Komentarz giełdowy: Meta-ryzyko i panika wokół „AI”
PILNE: Teheran gotowy do podjęcia wszelkich kroków w celu osiągnięcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi 🚨OIL traci 📉
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.