PULS GPW: Ceny stoją w miejscu, rynek czeka na dane z USA

Ostatnia sesja tygodnia na parkietach Europy przebiega w atmosferze umiarkowanego optymizmu. WIG20 pozostaje w tyle względem reszty kontynentu, jeśli chodzi o skalę wzrostów wycen. Ceny kontraktów na główny indeks oscylują blisko poziomu otwarcia.

Liczba informacji cenotwórczych pozostaje ograniczona w pierwszych godzinach sesji. Dane makroekonomiczne: Instytut BIEC opublikował swój Indeks Dobrobytu za luty, który spadł z 96 do 95,6.

Dziś nastąpi publikacja danych o PKB z USA. Z uwagi na znaczenie tych danych rynek może ograniczyć zmienność do czasu publikacji. W20 (D1) Kurs na wykresie utrzymuje stabilny wzrost w nowym kanale trendu, wyznaczonym po pokonaniu ostatnich maksimów. Jeśli podaż chce odzyskać inicjatywę, pierwszym warunkiem jest wybicie dołem z kanału do poziomów co najmniej 3300 punktów. Źródło: xStation5 Wiadomości ze spółek: ML System (MLS.PL): Spółka zajmująca się projektowaniem, montażem i produkcją ogniw fotowoltaicznych opublikowała wyniki za IV kw. 2025 r. Wynik EBITDA wyniósł 9,9 mln zł, a strata netto wyniosła 4,6 mln zł. Jest to poprawa względem 9 mln zł EBITDA oraz ponad 16 mln zł straty netto w roku poprzednim. Akcje spółki rosną o 6%.

Spółka ogłosiła, że ukończyła kluczowy etap procesu odtwarzania zdolności do masowej produkcji min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Akcje spółki rosną o ponad 5%. Columbus Energy (CLC.PL): Prokuratura Okręgowa w Łomży wszczęła postępowanie wobec spółki w związku z podejrzeniem popełnienia nadużyć przy realizacji programu „Czyste Powietrze”. Spółka złożyła również wniosek do KNF przeciwko pani Oldze Malinkiewicz, oskarżając ją o manipulację rynkową oraz bezprawne rozpowszechnianie informacji. Akcje spółki spadają o ponad 4%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.