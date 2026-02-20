Komentarz walutowy – w cieniu geopolityki

- lepsze dane z Europy
- drożejąca ropa wobec ryzyka ataku na Iran
- stabilny EURPLN
- lepsze dane z Europy
- drożejąca ropa wobec ryzyka ataku na Iran
- stabilny EURPLN
W tym tygodniu mamy sporo publikacji ekonomicznych z polskiej i europejskiej gospodarki. To wszystko jednak pozostaje w cieniu geopolityki, gdzie ważą się losy uderzenia na Iran. Złoty pozostaje jednak spokojny.
Napięcie wokół Iranu utrzymuje się na wysokim poziomie w zasadzie od „błyskawicznej wojny” z czerwca ubiegłego roku. W ostatnim czasie jednak emocje znów rosną ze względu na gromadzone siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Wydawało się, że (potencjalnie kosztowny ekonomicznie) konflikt nie jest pożądany przez Waszyngton w roku wyborczym, jednak najwyraźniej inne czynniki odgrywają tu większą rolę. Na ten moment podobno rozważane są różne scenariusze, a rynki same nie do końca wydają się być pewne, co wyceniać. Ceny ropy rosną, drożeje złoto, ale nie są to bardzo gwałtowne ruchy. Z drugiej strony nastroje na rynkach akcji poprawiają się, co nie pasuje do narracji możliwego uderzenia w weekend. Tak czy owak, wątek ten będzie bardzo uważnie śledzony.
Od strony danych, publikacje z polskiej gospodarki nieco postraszyły inwestorów. O ile słabe dane dotyczące produkcji (nieoczekiwany spadek o 1,5% r/r) można częściowo przypisać pogodzie, pogarszające się dane z rynku pracy mogą świadczyć o słabszej koniunkturze. Przy inflacji, która obecnie znajduje się poniżej celu może to skłonić RPP do cięcia stóp już na marcowym posiedzeniu, szczególnie, że PPI nadal pokazuje głębokie spadki (-2,6% r/r w styczniu). Z drugiej strony pocieszające są solidne dane o aktywności biznesowej za luty z Europy. Indeks PMI dla przemysłu powrócił powyżej bariery 50 pkt. i to od razu z przytupem (wzrost z 49,5 do 50,8), zaś usługowy odnotował umiarkowany wzrost pozostając sporo powyżej tej bariery (obecnie 51,8 pkt.). Finalnie, koniunktura w Europie ma dla naszej gospodarki znaczenie decydujące.
Potencjalnie obydwa czynniki (reakcja rynków na ewentualne uderzenie na Iran, słabsza koniunktura w gospodarce) stanowią ryzyko dla złotego, ale póki co pozostaje on stabilny. Wydaje się, ze kurs EURPLN znalazł nowy rejon wąskiej konsolidacji 4,1950-4,23. O godzinie 10:25 euro kosztuje 4,22 złotego, dolar 3,59 złotego, funt 4,83 złotego, zaś frank 4,63 złotego.
dr Przemysław Kwiecień CFA
Główny Ekonomista XTB
przemyslaw.kwiecien@xtb.pl
Komentarz walutowy - Jen ponownie w tarapatach
Silny polski konsument napędza wzrost gospodarczy
Komentarz walutowy - Dolar pod presją Sądu Najwyższego
🔴Cła Trumpa nielegalne. Czy firmy otrzymają miliardy dolarów zwrotu?
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.