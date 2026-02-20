Komentarz walutowy – w cieniu geopolityki

W tym tygodniu mamy sporo publikacji ekonomicznych z polskiej i europejskiej gospodarki. To wszystko jednak pozostaje w cieniu geopolityki, gdzie ważą się losy uderzenia na Iran. Złoty pozostaje jednak spokojny.

Napięcie wokół Iranu utrzymuje się na wysokim poziomie w zasadzie od „błyskawicznej wojny” z czerwca ubiegłego roku. W ostatnim czasie jednak emocje znów rosną ze względu na gromadzone siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie. Wydawało się, że (potencjalnie kosztowny ekonomicznie) konflikt nie jest pożądany przez Waszyngton w roku wyborczym, jednak najwyraźniej inne czynniki odgrywają tu większą rolę. Na ten moment podobno rozważane są różne scenariusze, a rynki same nie do końca wydają się być pewne, co wyceniać. Ceny ropy rosną, drożeje złoto, ale nie są to bardzo gwałtowne ruchy. Z drugiej strony nastroje na rynkach akcji poprawiają się, co nie pasuje do narracji możliwego uderzenia w weekend. Tak czy owak, wątek ten będzie bardzo uważnie śledzony.

Od strony danych, publikacje z polskiej gospodarki nieco postraszyły inwestorów. O ile słabe dane dotyczące produkcji (nieoczekiwany spadek o 1,5% r/r) można częściowo przypisać pogodzie, pogarszające się dane z rynku pracy mogą świadczyć o słabszej koniunkturze. Przy inflacji, która obecnie znajduje się poniżej celu może to skłonić RPP do cięcia stóp już na marcowym posiedzeniu, szczególnie, że PPI nadal pokazuje głębokie spadki (-2,6% r/r w styczniu). Z drugiej strony pocieszające są solidne dane o aktywności biznesowej za luty z Europy. Indeks PMI dla przemysłu powrócił powyżej bariery 50 pkt. i to od razu z przytupem (wzrost z 49,5 do 50,8), zaś usługowy odnotował umiarkowany wzrost pozostając sporo powyżej tej bariery (obecnie 51,8 pkt.). Finalnie, koniunktura w Europie ma dla naszej gospodarki znaczenie decydujące.

Potencjalnie obydwa czynniki (reakcja rynków na ewentualne uderzenie na Iran, słabsza koniunktura w gospodarce) stanowią ryzyko dla złotego, ale póki co pozostaje on stabilny. Wydaje się, ze kurs EURPLN znalazł nowy rejon wąskiej konsolidacji 4,1950-4,23. O godzinie 10:25 euro kosztuje 4,22 złotego, dolar 3,59 złotego, funt 4,83 złotego, zaś frank 4,63 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA

Główny Ekonomista XTB

przemyslaw.kwiecien@xtb.pl