Srebro rośnie 3% 📈Metale znowu na fali?

Srebro (SILVER) rośnie dzis 3% przebijając 80 USD za uncję, a złoto dokłada 1% wyraźnie utrzymując wczorajszą zwyżkę powyżej 5000 USD za uncję. Niepokój geopolityczny związany z Iranem, gdzie rośnie ryzyko konfrontacji militarnej z USA i Izraelem, przedłużające się i bezowocne negocjacje Ukrainy z Rosją oraz ogólny obraz niestabilngo świata sprawiają, że inwestorzy wciąż stawiają na twarde aktywa.
- Dziś kończy się święto Chińskiego Nowego Roku i przez weekend inwestorzy będą oceniać w jakich nastrojach otworzy się rynek w Szanghaju po dłuższej pauzie. Wydaje się, że to, co wydarzy się właśnie na chińskiej giełdzie będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego pozycjonowania COMEX - przede wszystkim w odniesieniu do silnie spekulacyjnego srebra.
- Patrząc na wykres srebra na interwale godzinowym widzimy przede wszystkim, że kruszec pierwszy raz od końcówki stycznia przebił 200-sesyjną średnią kroczącą EMA200 (czerwona linia) i może testować teraz okolice 85 USD za uncję, gdzie widzimy ostatnie reakcje podażowe i 38,2 zniesienie Fibonacciego ostatniego impulsu spadkowego.
SILVER (interwał H1)
Źródło: xStation5
