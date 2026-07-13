Przegląd rynkowy: Geopolityczny déjà vu. Ormuz ponownie w centrum uwagi inwestorów

🌍 Sytuacja Geopolityczna i Dyplomacja Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne naloty na Iran , a Teheran odpowiedział atakami rakietowymi i dronowymi na cele w regionie, co doprowadza do dalszej eskalacji konfliktu.

Irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że rozmowy z USA dotyczące memorandum o porozumieniu znajdują się w „fazie kryzysowej” , a Teheran zapowiada, że nie będzie realizował swoich zobowiązań , dopóki druga strona nie wywiąże się ze swoich ustaleń.

Iran przekazuje również, że próby stworzenia wspólnego mechanizmu dotyczącego cieśniny Ormuz z udziałem Omanu zostają utrudnione przez presję USA na ten kraj, co dodatkowo komplikuje sytuację dyplomatyczną.

Napięcia powodują wzrost cen ropy, presję na rynki finansowe oraz ryzyko dalszego pogorszenia sytuacji gospodarczej, jeśli konflikt będzie się rozszerzał.

Społeczność międzynarodowa apeluje o powrót do negocjacji , jednak obecnie działania militarne między USA a Iranem nadal się nasilają .

Irańska agencja prasowa Mehr News Agency informuje, że w okolicach irańskiego portu Bandar Abbas oraz wyspy Qeshm słychać było eksplozje. 🛢️ Surowce i Energetyka Ropa naftowa drożeje o około 2,5% w tym momencie , reagując na rosnące ryzyka geopolityczne i potencjalne ograniczenia w podaży surowca.

Rosnące ryzyko zakłóceń w przepływie ropy przez cieśninę Ormuz zwiększa obawy inwestorów o globalne dostawy energii, wspierając wzrost cen surowca i podbijając obawy o inflację. 📈 Giełda Pogorszenie nastrojów na rynkach przekłada się na presję na aktywa ryzykowne, w tym akcje spółek półprzewodnikowych , mimo utrzymującego się silnego zainteresowania sektorem sztucznej inteligencji.

Inwestorzy pozostają skupieni na dalszym rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz nadchodzących wynikach kwartalnych największych firm technologicznych , które pokażą kondycję sektora AI i jego perspektywy wzrostu.

Sesja na europejskich parkietach przebiega w większości na lekkich plusach , pokazując względną odporność inwestorów mimo utrzymujących się napięć geopolitycznych i wzrostu obaw o rynek energii.

Najmocniej radzą sobie indeksy z Niemiec i Hiszpanii, gdzie DAX zyskuje około 0,1% , a IBEX 35 rośnie o około 0,2% , co wspierają pozytywne nastroje wokół części spółek przemysłowych i finansowych.

Francuski CAC 40 podobnie jak szeroki europejski Euro Stoxx 50 pozostają na symbolicznym na plusie/

Brytyjski FTSE 100 utrzymuje się blisko poziomu otwarcia z niewielką stratą.

Inwestorzy w Europie pozostają ostrożni, analizując wpływ napięć na Bliskim Wschodzie, sytuacji wokół cieśniny Ormuz oraz możliwego wzrostu cen ropy na perspektywy gospodarcze i politykę banków centralnych.

Pomimo niepewności rynki akcji pozostają stabilne, a uwagę inwestorów poza geopolityką przyciągają również nadchodzące wyniki kwartalne spółek oraz dalsze perspektywy wzrostu sektora technologicznego. 🏭 Sektory i Spółki Volkswagen rozważa redukcję kolejnych 50 tys. miejsc pracy , ponieważ obecny program oszczędnościowy może nie wystarczyć do poprawy konkurencyjności firmy.

Niemiecki producent zmaga się z wysokimi kosztami produkcji, presją ze strony chińskich marek samochodowych oraz wolniejszym popytem na auta elektryczne w Europie .

Dodatkowe cięcia byłyby uzupełnieniem już zaplanowanych zwolnień, co mogłoby oznaczać nawet około 100 tys. redukcji etatów w całej grupie .

Restrukturyzacja ma pomóc Volkswagenowi obniżyć koszty, ale może wywołać silny sprzeciw związków zawodowych i pracowników .

Europejskie linie lotnicze znajdują się pod presją po wzroście cen ropy wywołanym eskalacją napięć na Bliskim Wschodzie.

Wyższe koszty paliwa mogą obniżyć marże przewoźników , którzy już mierzą się z presją kosztową i niepewnością dotyczącą popytu na podróże.

Akcje takich firm jak Lufthansa, Ryanair czy TUI spadają , ponieważ inwestorzy obawiają się dalszego wzrostu wydatków operacyjnych.

Europejskie spółki naftowe zyskują na giełdach po eskalacji konfliktu między USA a Iranem , która powoduje wzrost cen ropy.

Inwestorzy obawiają się zakłóceń w dostawach surowca z Bliskiego Wschodu, co zwiększa wartość koncernów energetycznych takich jak BP, Shell czy TotalEnergies .

Wyższe ceny ropy poprawiają perspektywy przychodów producentów paliw, ale jednocześnie zwiększają ryzyko inflacji i presję na inne sektory gospodarki. 🪙 Metale Szlachetne Na rynku metali szlachetnych obserwuje się spadki , których fundamentu należy doszukiwać się w eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Złoto cofa się o około 0,1% i spada poniżej 4100 USD za uncję.

Srebro spada o ponad 2% i cofa się poniżej 59 USD za uncję. 💻 Kryptowaluty Kryptowaluty również pozostają pod presją .

Bitcoin spada o ponad 1,3% i testuje poziom 63 000 USD .

Ethereum spada o około 0,1% i cofa się poniżej 1800 USD.

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