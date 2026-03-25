Przegląd rynkowy 📈Indeksy w Europie rosną mimo geopolitycznej niepewności

Mimo niepewnej przyszłości konfliktu na Bliskim Wschodzie i komentarzu Iranu, który wstępnie odrzucił propozycję zawieszenia broni, domagając się pełnego zakończenia konfliktu i zaprzestania ataków, indeksy giełdowe w Europie zyskują. Niemiecki DAX rośnie 1,5%, z kontraktami DE40 rosnącymi powyżej 23,200 punktów. Brytyjski FTSE i francucki CAC40 także rosną o niemal 1,3% podczas gdy WIG20 jest absolutnym liderem parkietu z ponad 2% wzrostem.

Publikowane dane o inflacji z Wielkiej Brytanii wskazały na wzrost powyżej prognoz z CPI r/r 3,2% wyżej wobec 3,1% prognoz; jedynie ceny produkcji tj. wskaźniki PPI spadły bardziej, niż oczekiwano. Niemieckie nastroje biznesowe w indeksie Ifo okazały się lepsze, niż się spodziewano i wskazały na 86,4 wobec 86,2 oczekiwanych, nieco mniej niż 86,7 poprzednio. Eurodolar spada dziś do 1.158, a kontrakt na indeks dolara USDIDX rośnie do 99.2 po spadku z okolic 100.

Ceny importu w USA wzrosły o 1,3% wobec oczekiwań na poziomie 0,6% i 0,2% poprzednio, podczas gdy ceny eksportu wzrosły o 1,6% w porównaniu z 0,6% oczekiwanymi i 0,6% poprzednio. Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł -190 mld USD wobec oczekiwanych -208 mld. Srebro rośnie dziś o niemal 1%, osiągając 72 USD za uncję, podczas gdy złoto zyskuje prawie 1,4%, przekraczając poziom 4550 USD za uncję. Komentarze Christine Lagarde, przewodniczącej Europejskiego Banku Centralnego wskazują, że bank nie jest zdecydowany jeszcze by działać w którąkolwiek ze stron i będzie potrzebował czasu na ocenę sytuacji. Dla banku kluczowa będzie skala w jakiej wyższe ceny energii przełożą się na ceny dóbr i usług, czego efekt pozostaje niepewny, wobec wciąż mieszanej kondycji gospodarki europejskiej. Croda została podniesiona do overweight z equal-weight w Morgan Stanley , co czyni ten bank drugim w tym tygodniu, który poprawił rekomendację dla spółki. Analitycy wskazali na przewagę cenową brytyjskiej grupy chemicznej względem konkurencji.

Roche otrzymał rekomendację kupuj od Intron Health , przy czym ostatnia wyprzedaż została uznana za przesadzoną, a nadchodzące czynniki mogą wspierać scenariusz inwestycyjny.

Novonesis został podwójnie podniesiony do kupuj przez Citi . Bank wskazał, że ostatnia korekta wyceny duńskiej spółki z sektora enzymów i składników biotechnologicznych tworzy bardziej atrakcyjny punkt wejścia.

Morgan Stanley ocenił, że rynek ropy prawdopodobnie nie będzie już postrzegany tak jak przed ostatnim konfliktem na Bliskim Wschodzie. Bank podniósł ocenę sektora do atrakcyjnego oraz zmienił hierarchię preferencji.

JPMorgan wskazał, że europejski sektor chemiczny może odnotować istotny krótkoterminowy wzrost zysków w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Skala i trwałość tego efektu będą jednak zależeć od długości zakłóceń oraz elastyczności popytu. Główne zmiany rekomendacji Podwyżki: BP → overweight (Morgan Stanley)

Croda → overweight (Morgan Stanley); cena docelowa: 3 350 pensów

Diageo → neutral (BNP Paribas); cena docelowa: 1 450 pensów

Equinor → equal-weight (Morgan Stanley); cena docelowa: 388 koron

Evli → kupuj (Inderes); cena docelowa: 25 euro

Lanxess → overweight (JPMorgan); cena docelowa: 18 euro

Novonesis → kupuj (Citi); cena docelowa: 415 koron

Prosus → overweight (Morgan Stanley); cena docelowa: 51 euro

Repsol → overweight (Morgan Stanley)

Roche → kupuj (Intron Health)

SIG Group → kupuj (UBS); cena docelowa: 15 CHF

Stadler Rail → neutral (UBS); cena docelowa: 20 CHF Obniżki: ALK-Abello → trzymaj (Nordea)

Galp → equal-weight (Morgan Stanley)

Shell → equal-weight (Morgan Stanley) Nowe pokrycie Galderma – wznowienie pokrycia przez Citi; cena docelowa: 165 CHF

Kingspan – rozpoczęcie pokrycia z rekomendacją outperform (RBC); cena docelowa: 97 euro

ProCredit Holding – rozpoczęcie pokrycia z rekomendacją kupuj (Berenberg); cena docelowa: 15,50 euro

Rockwool – rozpoczęcie pokrycia z rekomendacją perform (RBC); cena docelowa: 196 koron

Talanx – rozpoczęcie pokrycia z rekomendacją overweight (JPMorgan); cena docelowa: 125 euro

Vicore Pharma – rozpoczęcie pokrycia z rekomendacją kupuj (Guggenheim); cena docelowa: 38 koron

