Przegląd rynkowy: Kapitał ucieka z Europy 🇪🇺 📉

Sesja w Europie przebiega pod znakiem głębokich spadków. Największe odpływy obserwujemy na rynkach wschodzących (polski W20: -1,6%), niewiele mniej jednak traci szeroki rynek europejski (EU50: 1,3%). Spadki mają szeroki charakter i dotykają sektorów wzrostowych (tech: ASML -3,4%), cyklicznych (finanse: HSBC -0,7%) i defensywnych (farmaceutyki: Roche -2,8%, GSK: -1,3%). Jedyną zieloną wyspą są dzisiaj spółki paliwowe (Shell +1,4%, BP +2%)
Eksperymentalny lek na otyłość firm Roche i Zealand Pharma rozczarował inwestorów, przynosząc jedynie 10,7% spadek wagi po 42 tygodniach. W efekcie akcje Zealand runęły o rekordowe 32%, a Roche o 3,3%. Mimo znikomych skutków ubocznych analitycy wątpią, by preparat stał się lekiem pierwszego wyboru na tym wysoce konkurencyjnym rynku.
Indeks dolara dodaje kolejne 0,3% i znajduje się obecnie najwyżej od grudnia 2025. Największe straty ponosi obecnie euro (EURUSD: -0,4% do 1,156), w odwrocie pozostają również pozostałe bezpieczne przystanie: frank (USDCHF: +0,15%) oraz jen (USDJPY: +0,3%).
Złoto przedłuża wczorajszą korektę o dodatkowe 0,2% do 5070 USD, obciążone dalszymi zyskami na dolarze.
Ropa brent skacze o kolejne 5,7% do blisko 89 USD, natomiast WTI dodaje aż 8,7% do blisko 86 USD za baryłkę.
Gospodarka i polityka:
Ostatni odczyt PKB w Strefie Euro został zrewidowany w dół: z 1,3% do 1,2% r/r. W czwartym kwartale 2025 r. wzrost PKB w strefie euro i UE był napędzany przez pozytywny wkład konsumpcji gospodarstw domowych, wydatków rządowych oraz inwestycji w środki trwałe, które odnotowały stabilne wzrosty. Jednocześnie ogólny wzrost był hamowany przez spadający eksport oraz ujemny wkład zapasów.
Christopher Waller z Fed skomentował, że wojna w Iranie nie powinna wpłynąć na długotrwały wzrost inflacji. Wydźwięk wypowiedzi nie był jednak w stu procentach gołębi – zdaniem Wallera szok cen energii rozciągnięty na tygodnie albo nawet miesiące będzie stanowił problem dla Fed, a poprzednie szoki cen energii trwale podwyższyły poziom cen.
Prezydent Trump w ostatnich wywiadach przyznał, że Amerykanie powinni liczyć się z ryzykiem irańskich ataków, zaznaczając, że podczas wojny „giną ludzie”. Zapowiedział również, że celem operacji wojskowej jest całkowita zmiana reżimu w Iranie i zainstalowanie przy wsparciu USA nowego, „rozsądnego” przywódcy, na którego ma już konkretnych kandydatów.
Ursula von der Leyen i Antonio Costa spotkają się w poniedziałek z przywódcami państw Zatoki Perskiej, by omówić konflikt na Bliskim Wschodzie. UE obawia się eskalacji wojny, kryzysu energetycznego i migracyjnego. Z powodu zagrożeń odwołano unijne spotkania na Cyprze, jednocześnie zwiększając pomoc dla tego regionu.
Zdaniem niemieckiego ministra ds. Gospodarki “rynki [surowców energetycznych] pozostają płynne i nie ma obaw o bezpieczeństwo dostaw gazu”. Zamknięcie produkcji LNG w Katarze było jednym z głównych źródeł spadków na euro ze względu na dużą wrażliwość koniunktury w regionie na ceny surowca.
Kontrakt EU50 znajduje się najniżej od grudnia 2025, a spadkom na spółkach Starego Kontynentu towarzyszy coraz głębsze zejście EURUSD poniżej 1,1600. Źródło: xStation5
