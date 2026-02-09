Przegląd rynkowy: Novo Nordisk zyskuje ponad 7% 🚀

- Europejskie akcje utrzymały niewielkie wzrosty, ale ton rynku pozostał selektywny i silnie zróżnicowany. Wyniki kwartalne są generalnie solidne, jednak rynek podchodzi krytycznie do wszelkich drobnych odchyłów w prognozach wskazując na dalej wymagajacy rynek w porównaniu ze spółkami z USA.
- W momencie publikacji indeks Stoxx 600 zyskuje 0,25% i pozostaje w rejonie historycznie rekordowych poziomów. Niemiecki indeks DAX zyskuje 0,23%, włoski ITA40 +0,98%, hiszpański SPA 35 +0,35%, a brytyhski indeks UK100 traci 0,60%.
- Spółki ze Stoxx 600 zmierzają do ok. 8% wzrostu EPS w 4Q; 61% przebiło prognozy EPS, a 58% sprzedaż. Mimo tego potencjał wzrostowy indeksu pozostaje ograniczony, ponieważ reakcje rynku są często negatywne, a prognozy na 2026 r. nie spełniają podwyższonych oczekiwań.
- Spółki wrażliwe na cła zanotowały najmocniejsze pobicia prognoz od roku, podczas gdy ekspozycja na Chiny oraz spółki stricte unijne wypadły słabiej; value / wzrost / jakość biły prognozy bardziej konsekwentnie niż momentum i małe spółki.
- Nisze obarczone ryzykiem AI pod presją: oprogramowanie, usługi danych, wydawcy, dostawcy informacji finansowych, zarządzający aktywami alternatywnymi oraz gaming spadały, gdy rynek wyceniał średnioterminowe ryzyko dla marż wynikające z zakłóceń związanych z AI.
Kluczowe ruchy pojedynczych spółek (Europa)
- Novo Nordisk odbija ponad +7% po zeszłotygodniowej korekcie o prawie 25% po tym, jak Hims & Hers zapowiedziało zakończenie sprzedaży kopii Wegovy po zaostrzeniu działań FDA.
- UniCredit zyskuje +4% po przedstawieniu mocnych prognoz do roku 2030 oraz planów wypłaty łącznie ok. €50 mld akcjonariuszom do 2030 r.
- InPost zyskuje +13% w reakcji na zainteresowanie przejęciem spółki w transakcji wyceniającej ją na €7,8 mld.
Globalne makro
- Rządząca w Japonii LDP zdobyła „superwiększość”, co utrzymuje w centrum uwagi trade Takaichi i wzmacnia oczekiwania na ekspansję fiskalną.
- Proponowane dwuletnie zawieszenie podatku od sprzedaży żywności jest postrzegane jako bardzo prawdopodobne i szacuje się, że stworzy ok. ¥5 bln roczną lukę w finansach publicznych (kluczowe implikacje dla obligacji i FX).
- Jen umocnił się po werbalnej interwencji japońskich władz. USDJPY traci 0,50%, a jen jest jedną z mocniejszych walut G10 mimo zdecydowanej wygranej Takaichi.
- Metale szlachetne pozostają silne: złoto testuje poziom 5000 USD zyskujeąc 1,0% w ujęciu dziennym. Srebro zyskuje natomiast 2,40% do 97 USD.
