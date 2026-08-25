Przegląd rynkowy: Ostrożne odbicie w Europie po spadkach cen ropy

- Europejskie indeksy rozpoczęły wtorkową sesję od wzrostów, wspierane przez wyraźny spadek cen ropy oraz umiarkowane wzrosty spółek technologicznych. Liderem wzrostu w Europie są dziś Niemcy, wspierane również przez pozytywne dane makroekonomiczne, kontrakty na DAX zyskują ok. 0,7%.
- Pozytywny obraz europejskiej sesji dopełniają kontrakty terminowe w USA. US100 zyskuje przed otwarciem ok. 0,7%.
- Głównym impulsem dla rynku była przecena ropy Brent o kolejne 2,5%. Cena surowca to już około 88 USD za baryłkę, wobec 95 USD jeszcze tydzień temu. Spadek cen surowca ograniczył obawy o ponowne przyspieszenie inflacji i przyniósł ulgę rynkowi obligacji.
- Same ceny ropy spadają z uwagi na częściowe zmniejszenie premii geopolitycznej. Nowe działania administracji USA wobec Iranu nie przyniosły istotnego zaostrzenia restrykcji czy oczekiwanych sankcji wtórnych (jeszcze) natomiast doniesienia o możliwym powrocie amerykańskich dyplomatów do placówek na Bliskim Wschodzie zostały odebrane jako sygnał, że Waszyngton nie oczekuje szybkiego wznowienia/eskalacji konfliktu.
Wiadomości ze spółek
- W ujęciu sektorowym najlepiej radziły sobie spółki przemysłowe oraz segment podróży i wypoczynku, który zyskiwał około 1,5%. Ta druga grupa bezpośrednio korzystała ze spadku cen paliw. Liderem wzrostu jest tutaj Kion Group, który umacnia się o ok. 5%.
- Na szerokim rynku widoczne jest odbicie producentów półprzewodników przed publikacją wyników Nvidii. ASML (ASML.NL) oraz Infineon rosną o ok. 2%.
- Melrose Industries (MRO.UK): Aktualizacja dotycząca Garden Grove zmniejszyła niepewność wokół wpływu majowego incydentu na produkcję i zobowiązania spółki. Akcje zyskują aż 10%.
- Siemens Energy (ENR.DE): Niemiecki koncern umacnia się po komunikacie według którego CVC i EQT mogą być zainteresowane większościowym pakietem w biznesie turbin parowych. Siemens Energy miał zatrudnić Goldman Sachs, a rozważana struktura zakłada sprzedaż około 60% jednostki.
- Volkswagen (VOW1.DE): Ponad 10 tys. pracowników zgromadziło się w Wolfsburgu przed prezentacją planu restrukturyzacji. Według rady pracowników łącznie zagrożonych może być nawet 140 tys. stanowisk, choć Volkswagen nie potwierdził tej wartości. Zarząd wskazuje na wysokie koszty, nadmierne moce produkcyjne, taryfy USA i konkurencję ze strony chińskich producentów jako główną presję dla spółki. Akcje tracą ok. 1%.
- Marks & Spencer (MKS.UK): Spółka rozszerza współpracę logistyczną z Zalando na 22 europejskie rynki. Rozwiązanie ma przyspieszyć dostawy i zwroty oraz obniżyć koszty logistyki nawet o połowę. Akcje spółki zyskują o ok. 2%.
- Vistry Group (VTY.UK): Brytyjski deweloper otrzymał 350 mln GBP finansowania w ramach programu budownictwa społecznego. Środki mają wesprzeć budowę ponad 3 tys. mieszkań. Spółka zyskuje ponad 15%.
Dane Makroekonomiczne
- Wzrost gospodarczy w Niemczech okazał się wyższy od oczekiwań. Wzrost niemieckiego PKB osiągnął w Q2 2026 (po korekcie sezonowej) 0,3%. Bez korekty sezonowej wzrost sięga 1% wobec oczekiwanych 0,9% (poprzednio: 0,8%).
- W tym samym czasie instytut IFO opublikował indeks klimatu dla biznesu, który wzrósł istotnie powyżej oczekiwań do poziomu 88,8, co stanowi wzrost do najwyższego poziomu od 2 lat. Subindeks oczekiwań wzrósł do 89,1 z 86,8 a ocena bieżącej sytuacji do 88,5 z 86,5.
Forex
- Na rynku walut zmienność jest ograniczona w oczekiwaniu na przemowę w Jackson Hole. Zasięgiem ruchu wyróżnia się NZD i AUD, które umacniają się o ok. 0,1-0,2% do Dolara. Jen znów traci ok. 0,1% a Funt, Frank i Euro pozostają bez zmian.
Krypto
- Rynek krypto odrabia część wczorajszych strat poniesionych przez mniejsze tokeny. Większe waluty jak Bitcoin czy Ethereum utrzymują niewielkie wzrosty ograniczone do 0,5%.
- Bitcoin utrzymuje się powyżej 78 tys. USD.
- Solana rośnie o ponad 1% do 98 USD
- Ethereum nieznacznie traci i spada do 2477 USD.
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