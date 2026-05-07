Przegląd rynkowy🚨Ropa spada poniżej 100 USD, rekordy w USA wspierają europejskie akcje (06.05.2026)

Sprzedaż detaliczna w strefie euro w ujęciu miesięcznym spadła o 0,1% wobec oczekiwanego spadku o 0,3%; poprzedni odczyt wynosił -0,2%. W ujęciu rocznym sprzedaż detaliczna wzrosła o 1,2%, zgodnie z konsensusem rynkowym, choć poniżej wcześniejszego odczytu wynoszącego 1,7%.
Na globalnych rynkach widoczna jest słabość dolara i spadek rentowności obligacji, co wspiera indeksy akcyjne, metale szlachetne oraz Bitcoina. W Europie relatywnie słabiej zachowuje się niemiecki DAX, który traci około 0,1%, odstając od szerszego pozytywnego sentymentu na kontynencie.
Wykres kontraktów na DAX (DE40), interwał D1 / H1
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Wyniki spółek wspierają sentyment na europejskich giełdach
- Qiagen poinformował o skorygowanym zysku na akcję (EPS) na poziomie 54 centów, zgodnym ze średnimi oczekiwaniami analityków.
- Lottomatica osiągnęła przychody w wysokości 600 mln euro oraz wskazała, że oczekuje skorygowanej EBITDA za 2026 rok w górnym przedziale wcześniej przedstawionych prognoz.
- Tenaris wypracował sprzedaż na poziomie 3,10 mld dolarów, przewyższając konsensus rynkowy wynoszący 2,99 mld dolarów.
- Endesa zaraportowała zysk netto w wysokości 725 mln euro wobec oczekiwanych przez rynek 627,6 mln euro.
- Jeronimo Martins podało EBITDA na poziomie 572 mln euro, przekraczając prognozy analityków wynoszące 560,6 mln euro.
- Banco Comercial Portugues osiągnął raportowany zysk netto w wysokości 305,8 mln euro, wyraźnie powyżej oczekiwanych 283,4 mln euro.
Wyraźna zmienność na europejskich akcjach po publikacji wyników
- Prosus rósł o około 3%, będąc jednym z najmocniejszych komponentów indeksu Stoxx Europe 600, podczas gdy Henkel zyskiwał około 2% po publikacji lepszej od oczekiwań sprzedaży organicznej za pierwszy kwartał.
- CSG NV zwyżkował o 1,7%, a BE Semiconductor Industries rósł o 1,6% dzięki utrzymującemu się optymizmowi wokół sektora półprzewodników; pozytywnie zachowywało się również STMicroelectronics, które zyskiwało około 1,4%.
- Argenx wzrastał o 1,5% po publikacji danych wskazujących na sprzedaż leku Vyvgart powyżej oczekiwań analityków.
- TUI oraz Lufthansa rosły po około 1%, wspierane poprawą nastrojów w sektorze turystycznym i lotniczym oraz spadkiem cen ropy.
- Prysmian zyskiwał 0,8% po komentarzach sugerujących dalsze wydłużenie perspektyw wzrostu dzięki inwestycjom związanym z centrami danych i ekspansją na rynku amerykańskim.
- RENK Group tracił około 1%, podobnie jak BP, Novo Nordisk, Voestalpine oraz Nokia, które znajdowały się pod presją podaży przed otwarciem rynku.
- Aumovio zniżkowało o 1,7% mimo raportowanego skorygowanego EBIT na poziomie 106 mln euro wobec oczekiwanych 93 mln euro, a Siemens Healthineers tracił niemal 5% po obniżeniu prognoz wzrostu sprzedaży porównywalnej na cały rok fiskalny.
- SAP oraz OMV spadały o około 1,1%, natomiast Andritz tracił 1,3% po publikacji mieszanych wyników finansowych.
Wykres SAP (D1 interwał)
Źródło: xStation5
Europejskie spółki publikują wyniki lepsze od oczekiwań rynku
- Flutter Entertainment osiągnął przychody na poziomie 4,30 mld dolarów, przewyższając konsensus rynkowy wynoszący 4,24 mld dolarów.
- AMS-Osram zaraportował kwartalne przychody na poziomie 796 mln euro wobec oczekiwanych przez rynek 774,3 mln euro.
- Aker BP podał zysk przed opodatkowaniem w wysokości 2,72 mld dolarów, znacząco powyżej prognozowanych 1,89 mld dolarów.
- Avolta odnotowała wzrost przychodów organicznych o 4,7%, przekraczając oczekiwania analityków na poziomie 4,55%.
- Sanoma opublikowała przychody za drugi kwartał na poziomie 221,1 mln euro wobec konsensusu wynoszącego 215 mln euro.
- BNP Paribas Bank Polska zaraportował zysk netto w wysokości 375,3 mln zł, wyraźnie powyżej oczekiwanych 306,5 mln zł.
- Swiss Re osiągnął zysk netto za drugi kwartał na poziomie 1,51 mld dolarów wobec prognozowanych 1,19 mld dolarów.
- GN Store Nord utrzymał całoroczne prognozy wzrostu przychodów organicznych na poziomie 0–6% oraz marży EBITA w przedziale 8–9%, wobec 7,6% osiągniętych w 2025 roku.
- Siemens Healthineers obniżył prognozę wzrostu porównywalnej sprzedaży na cały rok do przedziału 4,5–5% z wcześniejszych 5–6%, podczas gdy rynek oczekiwał około 4,94%.
Akcje Siemens Healthineers (D1 interwał)
- Nexi podało przychody za pierwszy kwartał na poziomie 821,4 mln euro wobec oczekiwanych 814,5 mln euro.
- Lanxess zaraportował sprzedaż za pierwszy kwartał na poziomie 1,38 mld euro, wobec konsensusu rynkowego wynoszącego 1,40 mld euro.
- Knorr-Bremse osiągnął EBIT za pierwszy kwartał w wysokości 245 mln euro, nieznacznie powyżej oczekiwanych 244,8 mln euro.
- Pharming poinformował o kwartalnych przychodach na poziomie 72,4 mln dolarów; rynek porównywał wynik do 79,1 mln dolarów osiągniętych rok wcześniej.
- Vonovia podała skorygowaną EBITDA za pierwszy kwartał na poziomie 711,6 mln euro wobec oczekiwanych przez rynek 701,9 mln euro.
- SAF-Holland osiągnął skorygowany EBIT za pierwszy kwartał na poziomie 42,5 mln euro, przewyższając konsensus wynoszący 41,6 mln euro.
- Zealand Pharma zaraportował stratę netto za pierwszy kwartał na poziomie 43,94 mln koron duńskich wobec oczekiwanej straty w wysokości 68 mln koron.
- Wacker Neuson podał EBIT za pierwszy kwartał na poziomie 41,5 mln euro, znacząco powyżej oczekiwanych 12,1 mln euro.
- Solvay osiągnął bazowy EBITA za pierwszy kwartał na poziomie 219 mln euro wobec konsensusu wynoszącego 228 mln euro.
- Intrum zaraportował skorygowany EBIT za pierwszy kwartał na poziomie 50,1 mln koron szwedzkich wobec oczekiwanych 17 mln koron.
- FinecoBank osiągnął zysk netto za pierwszy kwartał w wysokości 162,2 mln euro wobec prognozowanych 158 mln euro.
- Veidekke podało kwartalne przychody na poziomie 965 mln koron norweskich wobec oczekiwanych 895 mln koron.
- Legrand zaraportował organiczny wzrost przychodów o 9,3%, wyraźnie przewyższając oczekiwania rynku wynoszące 6,81%.
- Davide Campari zanotował organiczny wzrost przychodów o 2,9%, podczas gdy analitycy spodziewali się spadku o 5%; mimo pozytywnego wyniku ostrożne perspektywy spółki wywołały silną przecenę akcji.
Wykres Campari (interwał D1)
Źródło: xStation5
Wykresy EU50 i OIL (D1)
Źródło: xStation5
Źródło: xStation5
Komentarz walutowy: Dolar leci w dół, ale czy na długo?
Wykres dnia: EURUSD wyżej, ale to wciąż gra oczekiwań, nie trend
NOK mocno w górę po podwyżce Norges Banku
Srebro wraca do silnych wzrostów? 📈Metal przedłuża odbicie i rośnie o 3%
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.