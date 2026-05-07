Wykres dnia: EURUSD wyżej, ale to wciąż gra oczekiwań, nie trend

Na dzisiejszej sesji EURUSD umacnia się w rejonie 1,17, jednak ruch tej pary nie wynika z jednego dominującego czynnika, lecz z kombinacji kilku równoległych impulsów. Wśród nich znajdują się utrzymanie stóp procentowych przez Fed i EBC, poprawa nastrojów związana z możliwą deeskalacją napięć wokół Iranu oraz lepsze od oczekiwań dane z niemieckiego przemysłu. Warto jednak podkreślić, że obecne umocnienie ma bardziej charakter dostosowania oczekiwań rynkowych niż trwałej zmiany fundamentów.

Źródło: xStation5

Co kształtuje notowania EURUSD?

Fed stoi w miejscu, ale rynek patrzy już na obniżki stóp

Rezerwa Federalna pozostawiła stopy procentowe bez zmian, jednocześnie sygnalizując stopniowe spowolnienie dynamiki gospodarczej oraz rosnącą wrażliwość rynku pracy. Jednocześnie inflacja w USA nadal nie jest w pełni opanowana, szczególnie w obszarze usług i inflacji bazowej, gdzie presja cenowa pozostaje uporczywa. Mimo to rynek coraz wyraźniej zakłada przyszłe obniżki stóp procentowych, traktując je nie jako reakcję na szybki spadek inflacji, lecz jako odpowiedź na możliwe pogorszenie koniunktury. Taki scenariusz osłabia atrakcyjność dolara i stopniowo wspiera EURUSD poprzez oczekiwania na zawężenie różnicy stóp procentowych.

EBC utrzymuje ostrożne podejście, bez automatycznych podwyżek

Europejski Bank Centralny również pozostawił stopy bez zmian, a jego komunikacja nadal ma charakter ostrożny i uzależniony od napływających danych gospodarczych. Choć część prognoz dopuszcza możliwość dalszego zacieśniania polityki, to dominującym scenariuszem pozostaje stabilizacja i reagowanie na inflację, a nie agresywny cykl podwyżek. Jednocześnie poprawa danych z gospodarki realnej, szczególnie z Niemiec, ogranicza wcześniejsze oczekiwania dotyczące osłabienia strefy euro, co wspiera wspólną walutę poprzez kanał aktywności gospodarczej.

Geopolityka i nadzieje na porozumienie z Iranem

Informacje o możliwej deeskalacji napięć wokół Iranu poprawiają globalny apetyt na ryzyko. Spadek premii za bezpieczeństwo prowadzi do osłabienia dolara jako klasycznej waluty bezpiecznej przystani, co jednocześnie sprzyja walutom bardziej ryzykownym, w tym euro. Dodatkowo potencjalne uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie zmniejsza presję na ceny surowców energetycznych, co w średnim terminie może ograniczać presję inflacyjną i wzmacniać oczekiwania bardziej łagodnej polityki Fed.

Niemcy zaskakują pozytywnie, poprawiając nastroje w Europie

Istotnym elementem dzisiejszego obrazu rynku są lepsze od oczekiwań dane z niemieckiego przemysłu. W kontekście wcześniejszych obaw o stagnację w Europie taki odczyt działa stabilizująco na postrzeganie strefy euro. Oznacza to, że euro przestaje być widziane wyłącznie przez pryzmat słabości gospodarczej, a coraz częściej funkcjonuje jako relatywnie stabilna alternatywa wobec dolara, szczególnie w środowisku zmieniających się oczekiwań dotyczących polityki pieniężnej.

Co jeszcze wpływa na rynek w tle

Poza decyzjami banków centralnych i danymi makroekonomicznymi kluczowe znaczenie ma tempo zmiany oczekiwań rynkowych dotyczących przyszłej polityki Fed i EBC. Obecnie rynek znajduje się w fazie dostosowywania prognoz, a nie w pełnej zmianie cyklu gospodarczego. Oznacza to, że EURUSD pozostaje szczególnie wrażliwy na dane oraz wypowiedzi bankierów centralnych, które mogą potwierdzać lub podważać scenariusz szybszego luzowania polityki w USA przy jednoczesnej względnej stabilności w Europie. W takim otoczeniu nawet umiarkowanie pozytywne informacje z Europy mogą krótkoterminowo wspierać euro, jednak trwałość trendu zależy przede wszystkim od tego, czy Fed faktycznie przejdzie do bardziej zdecydowanego łagodzenia polityki pieniężnej.