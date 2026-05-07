PULS GPW: Rynek realizuje zyski i czeka na konferencję NBP

Na czwartkowej sesji na szerokim rynku europejskim można obserwować przewagę umiarkowanych spadków. Jest to spowodowane kombinacją niepewności związanej z konfliktem w Iranie (i towarzyszącymi mu oczekiwaniami inflacyjnymi) oraz realizacją zysków po wczorajszych dynamicznych wzrostach. WIG20 notuje szczególnie głębokie spadki - kontrakty tracą ponad 1,2%. Może to być częściowo pokłosie faktu, że rynki wschodzące mają w zwyczaju wykonywać bardziej dynamiczne ruchy na fali zmieniającego się sentymentu.

Polski rynek oczekuje na przemówienie prezesa banku centralnego, Adama Glapińskiego. Prezes NBP ma dostarczyć kluczowych informacji o obecnym stanie rynku finansowego oraz perspektywach inflacyjnych.

Tajwański producent podzespołów - Foxconn, jeden z głównych kontrahentów Apple, został strategicznym partnerem technologicznym ElectroMobility Poland przy budowie hubu elektromobilności w Jaworznie.

Na wykresie wyraźnie widać realizację zysków, jednak kurs wciąż pozostaje zdecydowanie powyżej dolnego ograniczenia kanału konsolidacji, które będzie istotnym oporem do pokonania dla sprzedających. Źródło: xStation5

