PULS GPW: Rynek realizuje zyski i czeka na konferencję NBP

Na czwartkowej sesji na szerokim rynku europejskim można obserwować przewagę umiarkowanych spadków. Jest to spowodowane kombinacją niepewności związanej z konfliktem w Iranie (i towarzyszącymi mu oczekiwaniami inflacyjnymi) oraz realizacją zysków po wczorajszych dynamicznych wzrostach. WIG20 notuje szczególnie głębokie spadki - kontrakty tracą ponad 1,2%. Może to być częściowo pokłosie faktu, że rynki wschodzące mają w zwyczaju wykonywać bardziej dynamiczne ruchy na fali zmieniającego się sentymentu.
Polski rynek oczekuje na przemówienie prezesa banku centralnego, Adama Glapińskiego. Prezes NBP ma dostarczyć kluczowych informacji o obecnym stanie rynku finansowego oraz perspektywach inflacyjnych.
Tajwański producent podzespołów - Foxconn, jeden z głównych kontrahentów Apple, został strategicznym partnerem technologicznym ElectroMobility Poland przy budowie hubu elektromobilności w Jaworznie.
W20 (D1)
Na wykresie wyraźnie widać realizację zysków, jednak kurs wciąż pozostaje zdecydowanie powyżej dolnego ograniczenia kanału konsolidacji, które będzie istotnym oporem do pokonania dla sprzedających. Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
- Creotech Instruments (CRI.PL): Spółka poinformowała, że chce podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję do 650 tys. akcji. W wyniku oferty spółka może pozyskać nawet 100 mln euro. Kurs akcji załamuje się i traci 10% na dzisiejszej sesji.
- DataWalk (DAT.PL): Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za Q1 2026. Strata w ujęciu skorygowanej EBITDA wzrosła do ponad 11 mln zł wobec 3,1 mln zł EBITDA rok wcześniej. Wskazano, że wynik kwartalny był zgodny z oczekiwaniami zarządu i wynikał ze specyfiki sprzedaży do dużych organizacji komercyjnych i publicznych. Akcje tracą ok. 6%.
- PZU (PZU.PL): Polski zakład ubezpieczeń wszedł w posiadanie MetLife Ukraina. Akcje spółki nieznacznie tracą.
- Budimex (BDX.PL): Spółka budowlana opublikowała wyniki za Q1 2026. Przychody wzrosły do 1,49 mld zł, a zysk netto wyniósł 86 mln zł. Portfel zamówień osiągnął 18,8 mld zł. Akcje spółki nieznacznie tracą.
ARM Holdings coraz bliżej centrum rewolucji AI. Solidne wyniki to dla rynku już za mało!
Komentarz walutowy: Dolar leci w dół, ale czy na długo?
Przegląd rynkowy🚨Ropa spada poniżej 100 USD, rekordy w USA wspierają europejskie akcje (06.05.2026)
Wykres dnia: EURUSD wyżej, ale to wciąż gra oczekiwań, nie trend
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.