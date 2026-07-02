Przegląd rynkowy: Rotacja nadal trwa; kapitał ucieka ze spółek technologicznych!

Główne indeksy w Europie otwierają dzień na plusie mimo słabości na Wall Street – kontrakty na Euro Stoxx 50 są stabilne, a niemiecki DAX zyskuje 0,46%, podobnie jak EU50 (+0,29%), UK100 (+0,45%) i włoski indeks ITA40 (+0,94%).

Głównym czynnikiem sterującym rynkami jest dzisiejszy raport payrolls z USA za czerwiec – mediana prognoz to wzrost o 110 tys. miejsc pracy przy stopie bezrobocia na poziomie 4,3%, ale rozstrzał szacunków (25-200 tys.) daje wysokie ryzyko niespodzianki, która zdecyduje o dalszych podwyżkach stóp Fed jeszcze w tym roku.

Dodatkową presję na sentyment wywiera przecena w sektorze technologicznym – po informacji, że Meta planuje sprzedawać nadmiarowe moce obliczeniowe AI, indeks półprzewodników SOX spadł w środę o ponad 6%, a giełdy w Korei i Japonii zaliczyły gwałtowne spadki.

Jen nagle się umocnił, a dolar/jen zszedł do ok. 161, po sygnałach, że Japonia zmienia strategię interwencji walutowej na bardziej "chirurgiczną" wobec spekulantów grających na słabość jena, co dodatkowo osłabiło dolara na szerokim rynku.

Ropa taniej trzeci dzień z rzędu – Brent najniżej od czterech miesięcy, notowania WTI tracą 0,72-0,86% po postępach w rozmowach USA-Iran w Doha dotyczących Cieśniny Ormuz, co łagodzi obawy inflacyjne.

Amerykański dolar jest lekko słabszy (-0,38%), podczas gdy złoto zyskuje 0,78% a srebro 1,29%, korzystając na osłabieniu greenbacka.

Na giełdzie europejskiej najlepiej radzą sobie sektory defensywne i cykliczne – Health Care (+1,98%), Financials (+1,22%) i Consumer Discretionary (+1,09%). Najgorzej wypada Technology (-2,80%) oraz Communications (-0,75%), co ciągnie indeks Euro Stoxx 50 w dół pomimo dobrej passy pozostałych branż. Źródło: XTB

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