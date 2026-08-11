⚠️Podsumowanie dnia - Ropa zyskuje przez niepewność, a rynek czeka na inflację

🌍 Makroekonomia i Polityka Monetarna
- Szef lokalnego Fed z Chicago, Austan Goolsbee, podkreślił, że inflacja pozostaje obecnie największym wyzwaniem dla amerykańskiej gospodarki. Zauważył jednak, że stabilna kondycja konsumentów powinna uchronić rynek przed głębszym załamaniem, choć sam rynek pracy określił jako stabilny, ale daleki od miana bardzo dobrego.
- Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA wyniosła w lipcu 4,06 mln w ujęciu zannualizowanym, co okazało się wynikiem minimalnie powyżej oczekiwań na poziomie 4,05 mln. Pomimo pobicia prognoz, rynek nieruchomości pozostaje spowolniony ze względu na wysokie stopy procentowe kredytów hipotecznych, a ceny wzrosły o 2,0% rok do roku.
- Przedstawiciele handlowi USA i Kanady opracowują szczegóły potencjalnego porozumienia gospodarczego, które planują przedstawić w przyszłym tygodniu. Inicjatywa ta ma na celu zabezpieczenie relacji handlowych przed ewentualnymi zmianami politycznymi po wyborach prezydenckich.
- Agencja ratingowa Fitch Ratings ostrzegła, że rosnąca konkurencyjność gospodarcza Chin stanowi coraz większe wyzwanie dla wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej.
- Australijski bank centralny (RBA) podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, co spotkało się z przewidywaniami rynku. Inwestorzy na Antypodach skupiają się teraz na globalnych impulsach, wyczekując kluczowych danych inflacyjnych z USA.
- Na godzinę 19:11 rentowność amerykańskich obligacji 10-letnich wynosi 4,68%, niemieckie obligacje 10-letnie osiągają rentowność 3,16%, natomiast rentowność brytyjskich papierów dłużnych wynosi 4,96%. Warto zauważyć, że pomimo słabych danych z amerykańskiego rynku pracy i oczekiwania spadku inflacji, rentowności w USA pozostają wysokie, co nie uzasadnia wysokich cen złota.
📈 Giełda i Wyniki Spółek
- Europejskie rynki akcji zakończyły dzień w mieszanych nastrojach, jednak niemiecki DAX oraz hiszpański Ibex zdołały ustanowić nowe historyczne maksima. Niemiecki indeks zyskał 0,26%, zamykając się na poziomie 26 391,43 pkt, podczas gdy hiszpański benchmark wzrósł o 0,20%, wspierany przez silny sezon wyników korporacyjnych i nadzieje na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Patrząc na kontrakty terminowe DE40 zyskuje obecnie 0,14%, a SPA35 rośnie o 0,32%
- Sezon wyników kwartalnych na Wall Street zbliża się ku końcowi, a uwaga inwestorów skupia się na tym, czy obecne zwyżki zdołają utrzymać tempo. Pozytywne zaskoczenia zyskami spółek technologicznych poprawiły nastroje, jednak wysokie wyceny zmuszają rynki do ostrożności przed publikacją danych o inflacji CPI.
- Amerykański gigant Nvidia planuje uruchomić program finansowania, który ma na celu wsparcie kolejnej fali rozwoju sztucznej inteligencji na Wall Street. Spółka dąży do zabezpieczenia kapitału na rozwój infrastruktury sprzętowej, co ma umocnić jej dominującą pozycję rynkową. Dodatkowo firma pracuje nad nowym modelem Nemotron 4 o bilionie parametrów, który ma bezpośrednio rywalizować z rozwiązaniami OpenAI.
- Koncern Intel ogłosił plan przeznaczenia 20 mld dolarów na inwestycje mające umożliwić spółce powrót na pozycję lidera technologicznego. Jednocześnie na rynku pojawiły się doniesienia, że w ostatniej ofercie akcji około 33% zleceń inwestorów nie otrzymało żadnego przydziału udziałów.
- Sektor producentów obuwia sportowego znalazł się pod silną presją po rozczarowujących wynikach finansowych marki On Holding za drugi kwartał, która zdecydowała się również na obniżenie prognoz rocznych przychodów. Przełożyło się to na spadki notowań innych gigantów branżowych, takich jak Nike, Puma czy Adidas.
- Firma SpaceXAI ogłosiła uruchomienie wersji beta swojego oprogramowania Grok Bot, które ma działać jako zespół wirtualnych asystentów wykonujących zadania biznesowe. Narzędzie zostało udostępnione dla subskrybentów pakietów premium na systemach stacjonarnych i mobilnych.
- Firma Anthropic sfinalizowała umowę o wartości 9,1 mld dolarów ze spółką Riot Platforms, która specjalizuje się w wydobyciu bitcoina i niedawno udostępniła swoje centra danych na potrzeby obliczeń AI.
- Na warszawskim parkiecie indeks WIG20 notował umiarkowane wzrosty, którym przewodziły spółki z sektora energetycznego i paliwowego, w tym zyskujący Orlen. Rynkowi pomagało chwilowe uspokojenie nastrojów wokół surowców energetycznych, choć obroty pozostały na wakacyjnym poziomie.
- Kalendarz publikacji na kolejne dni obejmuje m.in. raporty finansowe takich europejskich gigantów jak E.On, ABN Amro, Hannover Re oraz Sampo.
- Na godzinę 19:11 kontrakt na indeks S&P 500 traci 0,31%, z kolei Nasdaq 100 traci 0,54%, Dow Jones spada o 0,12%.
- Z kolei akcje Nvidia tracą 0,14%, a walory TSMC zyskują 0,49%.
💱 Rynki Walutowe
- Notowania dolara amerykańskiego poruszają się w strefie konsolidacji, a inwestorzy wstrzymują się przed większymi ruchami przed publikacją danych o inflacji CPI. Odczyt ten będzie kluczowym czynnikiem dla Rezerwy Federalnej przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej zmianie poziomu stóp procentowych we wrześniu. Oczekuje się, że inflacja nieznacznie spadnie, ale pozostanie wyraźnie powyżej celu.
- Japoński jen ponownie wykazuje słabość wobec głównych walut, co pokazuje, że dotychczasowe interwencje walutowe rządu miały jedynie krótkotrwały wpływ na rynek. Inwestorzy coraz mocniej wyczekują zdecydowanych kroków i podwyżek stóp ze strony Banku Japonii.
- Real brazylijski był najsłabszą walutą rynków wschodzących, tracąc blisko 1% wobec dolara. Osłabienie waluty wynika z rosnącego ryzyka politycznego i sondaży przedwyborczych dających przewagę prezydentowi Luli, co przyćmiło jastrzębie komunikaty tamtejszego banku centralnego wskazującego na konieczność utrzymania restrykcyjnej polityki monetarnej.
- Para walutowa AUDUSD znalazła się w kręgu zainteresowania jako zagranie dnia, reagując na utrzymanie stóp procentowych przez RBA oraz globalny sentyment związany z ryzykiem geopolitycznym.
- Na godzinę 19:11 indeks dolara zyskuje 0,06%
🛢️ Rynek Surowców
- Ceny ropy naftowej cechowały się w trakcie sesji ogromną zmiennością, powracając w okolice poziomu 88 USD za baryłkę Brent. Początkowe wzrosty zostały przejściowo wymazane po optymistycznych komunikatach z Pakistanu o możliwym porozumieniu między USA a Iranem, jednak rynki szybko powróciły do zakupów po twardej retoryce Teheranu dotyczącej utrzymania blokady Cieśniny Ormuz. Dodatkowo napięcia potęgują wypowiedzi przedstawicieli irańskiej armii oraz doniesienia o incydentach w innych regionach wydobycia. Ostatecznie inwestorzy wykazują dużą powściągliwość, wiedząc, że każda kolejna depesza dyplomatyczna może gwałtowie zmienić układ sił na wykresach.
- Irańska Gwardia Rewolucyjna (IRGC) zagroziła, że w przypadku agresji ze strony USA zagrożona będzie globalna infrastruktura internetowa, elektrownie oraz tysiące kilometrów rurociągów energetycznych. Jednocześnie przedstawiciele Iranu zaznaczyli, że ewentualne rozmowy z Omanem w sprawie żeglugi są niezależne od kwestii całkowitego zamknięcia strategicznej cieśniny.
- Amerykańska rządowa agencja EIA opublikowała raport STEO, w którym podwyższyła prognozę wydobycia ropy w USA w 2026 roku do 13,8 mln baryłek dziennie oraz gazu ziemnego na 2027 rok do 116 mld stóp sześciennych dziennie. Agencja prognozuje również, że zakłócenia w eksporcie ropy z Bliskiego Wschodu na poziomie około 600 tys. baryłek dziennie potrwają co najmniej do końca 2027 roku.
- Notowania kakao spadły dzisiaj o nawet 6% po doniesieniach o poprawie perspektyw produkcyjnych i eksporcie z Ghany, co zredukowało obawy o globalny deficyt tego surowca.
- W Libii doszło do ataku drona na zbiornik oleju napędowego w rafinerii Zawiya, co stanowi kolejne źródło napięć na rynku paliw.
- Chile po raz drugi z rzędu obniżyło swoje prognozy produkcji miedzi ze względu na utrzymujące się problemy operacyjne i geologiczne w kluczowych kopalniach kraju.
- Na godzinę 19:11 złoto traci 0,15%, z kolei srebro traci 1,23%, natomiast ropa WTI zyskuje 1,02%, ropa Brent rośnie o 0,95%, podczas gdy gaz ziemny traci 0,69%, miedź zyskuje 0,08%, a kukurydza tanieje o 0,31%
🪙 Kryptowaluty
- Rynki kryptowalut notowały we wtorek spadki, a lider rynku, Bitcoin, korygował się poniżej poziomu 64 000 USD pod wpływem ogólnego pogorszenia nastrojów inwestorów przed publikacją amerykańskich danych inflacyjnych.
- Na godzinę 19:11 bitcoin traci 0,79%, a w całym tygodniu tracąc 0,79%, z kolei ethereum traci 0,60%, a w skali tygodnia zniżkuje o 0,60%.
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