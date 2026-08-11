⚠️Podsumowanie dnia - Ropa zyskuje przez niepewność, a rynek czeka na inflację

, wspierany przez silny sezon wyników korporacyjnych i nadzieje na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Patrząc na kontrakty terminowe DE40 zyskuje obecnie 0,14%, a SPA35 rośnie o 0,32%

, wspierany przez silny sezon wyników korporacyjnych i nadzieje na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Patrząc na kontrakty terminowe DE40 zyskuje obecnie 0,14%, a SPA35 rośnie o 0,32%

, wspierany przez silny sezon wyników korporacyjnych i nadzieje na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Patrząc na kontrakty terminowe DE40 zyskuje obecnie 0,14%, a SPA35 rośnie o 0,32%

, wspierany przez silny sezon wyników korporacyjnych i nadzieje na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Patrząc na kontrakty terminowe DE40 zyskuje obecnie 0,14%, a SPA35 rośnie o 0,32%

, wspierany przez silny sezon wyników korporacyjnych i nadzieje na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Patrząc na kontrakty terminowe DE40 zyskuje obecnie 0,14%, a SPA35 rośnie o 0,32%

, wspierany przez silny sezon wyników korporacyjnych i nadzieje na deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. Patrząc na kontrakty terminowe DE40 zyskuje obecnie 0,14%, a SPA35 rośnie o 0,32%

, zamykając się na poziomie 26 391,43 pkt, podczas gdy hiszpański benchmark wzrósł o

, zamykając się na poziomie 26 391,43 pkt, podczas gdy hiszpański benchmark wzrósł o

, zamykając się na poziomie 26 391,43 pkt, podczas gdy hiszpański benchmark wzrósł o

, zamykając się na poziomie 26 391,43 pkt, podczas gdy hiszpański benchmark wzrósł o

, zamykając się na poziomie 26 391,43 pkt, podczas gdy hiszpański benchmark wzrósł o

, zamykając się na poziomie 26 391,43 pkt, podczas gdy hiszpański benchmark wzrósł o

Sezon wyników kwartalnych na Wall Street zbliża się ku końcowi, a uwaga inwestorów skupia się na tym, czy obecne zwyżki zdołają utrzymać tempo. Pozytywne zaskoczenia zyskami spółek technologicznych poprawiły nastroje, jednak wysokie wyceny zmuszają rynki do ostrożności przed publikacją danych o inflacji CPI.

Sezon wyników kwartalnych na Wall Street zbliża się ku końcowi, a uwaga inwestorów skupia się na tym, czy obecne zwyżki zdołają utrzymać tempo. Pozytywne zaskoczenia zyskami spółek technologicznych poprawiły nastroje, jednak wysokie wyceny zmuszają rynki do ostrożności przed publikacją danych o inflacji CPI.

Sezon wyników kwartalnych na Wall Street zbliża się ku końcowi, a uwaga inwestorów skupia się na tym, czy obecne zwyżki zdołają utrzymać tempo. Pozytywne zaskoczenia zyskami spółek technologicznych poprawiły nastroje, jednak wysokie wyceny zmuszają rynki do ostrożności przed publikacją danych o inflacji CPI.

Sezon wyników kwartalnych na Wall Street zbliża się ku końcowi, a uwaga inwestorów skupia się na tym, czy obecne zwyżki zdołają utrzymać tempo. Pozytywne zaskoczenia zyskami spółek technologicznych poprawiły nastroje, jednak wysokie wyceny zmuszają rynki do ostrożności przed publikacją danych o inflacji CPI.

Sezon wyników kwartalnych na Wall Street zbliża się ku końcowi, a uwaga inwestorów skupia się na tym, czy obecne zwyżki zdołają utrzymać tempo. Pozytywne zaskoczenia zyskami spółek technologicznych poprawiły nastroje, jednak wysokie wyceny zmuszają rynki do ostrożności przed publikacją danych o inflacji CPI.

Sezon wyników kwartalnych na Wall Street zbliża się ku końcowi, a uwaga inwestorów skupia się na tym, czy obecne zwyżki zdołają utrzymać tempo. Pozytywne zaskoczenia zyskami spółek technologicznych poprawiły nastroje, jednak wysokie wyceny zmuszają rynki do ostrożności przed publikacją danych o inflacji CPI.

Amerykański gigant

Nvidia

planuje uruchomić program finansowania, który ma na celu wsparcie kolejnej fali rozwoju sztucznej inteligencji na Wall Street. Spółka dąży do zabezpieczenia kapitału na rozwój infrastruktury sprzętowej, co ma umocnić jej dominującą pozycję rynkową. Dodatkowo firma pracuje nad nowym modelem

Nemotron 4