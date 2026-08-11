⬆️Ropa znów powyżej 88 USD

Zmienność na rynku ropy naftowej w trakcie dzisiejszej sesji jest naprawdę spora, co jest związane z pojawianiem się co chwilę nowych sprzecznych informacji. Notowania ropy Brent powróciły w okolice 88 USD za baryłkę, a wizja wzrostu w stronę 100 USD staje się coraz bardziej realna, biorąc pod uwagę napięte fundamenty i dzisiejszy test okolic 90 USD. Sprzeczne doniesienia dyplomatyczne, nowe akty agresji na Bliskim Wschodzie oraz zatory logistyczne w Europie ponownie pompują zmienność, choć widać, że w zasadzie nikomu nie zależy, aby doszło do ostatecznej eskalacji sytuacji z obecnego momentu.

Mimo wzrostu cen na rynku ropy, większość surowców dzisiaj traci na wartości. Źródło: XTB

Dyplomatyczny impas wokół Cieśniny Hormuz

Mimo optymistycznych deklaracji ministerstwa spraw zagranicznych Pakistanu o rzekomo bliskim porozumieniu, sytuacja wokół kluczowego chokepointu ulega usztywnieniu. Donald Trump zażądał od Teheranu odszkodowań za dekady konfliktów. W odpowiedzi doradcy najwyższego przywódcy Iranu oświadczyli, że Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta, dopóki USA nie zniosą blokady morskiej, nie odblokują aktywów i nie zakończą się działania wojennew regionie. Jaki mamy tego ffekt? W pierwszych dziesięciu dniach sierpnia z irańskiego portu Kharg nie wypłynął ani jeden supertankowiec VLCC. Warto również wspomnieć, że pojawiły się doniesienia medialne, iż Iran miał wskazać, że z negocjacjami otwarcia Cieśniny Ormuz może czekać do 2029 roku, czyli do końca kadencji Donalda Trumpa.

Nasilenie walk i paraliż logistyczny

Ostrzał infrastruktury i szlaków handlowych zbiera coraz większe żniwo:

Jemen i Czerwone Morze: Huti sparaliżowali rafinerię Aramco w Jazan (400 tys. b/d), wyłączając ją z użytku do września, oraz uderzyli w kolejne statki handlowe, powodując śmiertelne ofiary wśród załóg tankowców.

Libia i paraliż rafinerii: Libijska NOC ogłosiła stan wyższej konieczności po dronowym ataku na rafinerię Zawiya.

Topniejące zapasy w Azji i reakcja OPEC

Mimo blokad produkcja OPEC wzrosła w lipcu o 1,17 mln b/d do 19,9 mln b/d (głównie za sprawą Iraku i Kuwejtu). Tymczasem zapasy ropy w chińskiej prowincji Shandong uszczupliły się w lipcu aż o 35 mln baryłek (spadek o 1,1 mln b/d). Chińskie rafinerie niezależne (teapots) przygotowują się do agresywnych zakupów surowca z Iranu i Rosji, gdy tylko poprawi się drożność szlaków.

Ceny ropy naftowej kontynuują na ten moment wzrosty, choć w ciągu dnia obserwowaliśmy również próbę redukcji. Zamknięcie powyżej lub poniżej zniesienia 61.8 całego ostatniego implusu wzrostowego związanego z wojną może nadać impet dla ruchu dla kolejnych sesji. Źródło: xStation5