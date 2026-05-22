Europejskie indeksy giełdowe poruszają się w piątek bez wyraźnego kierunku — Euro Stoxx 50 traci 0,13%, a DAX (DE40) zniżkuje o 0,16%, podczas gdy kontrakty na S&P 500 (US500) utrzymują się lekko na plusie (+0,12%). Głównym czynnikiem napędzającym ostrożność rynku jest trwająca wojna z Iranem i jej presja na ceny surowców energetycznych, która przekłada się na rosnącą inflację i rewizje oczekiwań dotyczących stóp procentowych w strefie euro. Strategowie coraz głośniej ostrzegają, że jeśli Cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta przez dłuższy czas, niedźwiedzi scenariusz dla europejskich akcji może stać się rzeczywistością.

Warto odnotować, że choć średni cel strategów dla Stoxx Europe 600 na koniec roku wynosi zaledwie 624 punkty, co sugeruje mniej niż 1% przestrzeni wzrostu, to obraz rewizji prognoz zysku na akcję (EPS) pozostaje konstruktywny. Blended forward EPS dla Stoxx 600 od lat konsekwentnie rośnie, a konsensus zakłada dwucyfrowy wzrost EPS w 2026 roku — wspierany przez sektor energii i odbicie w konsumpcji. Jeśli ta trajektoria się utrzyma, analitycy będą pod presją rewizji swoich cenowych targetów w górę, co mogłoby domknąć dystans między ceną a prognozami. Źródło: Bloomberg Financial Lp

Ropa WTI utrzymuje się powyżej poziomu 98 USD za baryłkę (+0,20%), co podbija obawy o marże spółek i siłę nabywczą konsumentów. Dolar amerykański (USDIDX) pozostaje stabilny z minimalnym wzrostem o 0,08%, a para EURUSD cofa się o 0,13% do poziomu 1,1604. W tym otoczeniu handlowym złoto lekko traci (-0,21%), co sugeruje że rynek nie szuka na razie agresywnie bezpiecznych przystani.

Najlepiej radzi sobie sektor technologiczny w Euro Stoxx 50, który zyskuje aż +2,07% przy dużym wkładzie w ruch indeksu.

Źródło: XTB

Dobrze wypadają też przemysł (+0,75%) oraz finanse (+0,56%). Po drugiej stronie barykady znalazła się energetyka, która z wynikiem -1,48% jest zdecydowanie najsłabszym sektorem dnia — presja na TotalEnergies (-1,51%) i Eni (-1,41%) ciągnie sektor w dół. Straty notują też Health Care (-0,22%) oraz Utilities (-0,15%).

Źródło: XTB

Informacje spółkowe