Wykres dnia: Najsilniejsza waluta 2026 r. w cieniu skandalu (19.05.2026)

Najlepiej radząca sobie waluta 2026 r.*, real brazylijski, znalazła się w ubiegłym tygodniu pod ostrzałem. Skala jej osłabienia względem dolara amerykańskiego była najsilniejsza od października 2025 r.

Wykres 1: USDBRL (29.10.2024 - 19.05.2026)

Źródło: xStation, 19.05.2026

* Wyżej w zestawieniu znajdują się zambijska kwacha, rosyjski rubel oraz kostarykański colon, nie są to jednak waluty, które podejmujemy regularnej analizie.

Co stoi za tak pokaźnym ruchem?

Przyczyny stojącej za deprecjacją reala upatrywać można przede wszystkim w opublikowanych przez The intercept Brasil nagraniach i wiadomościach obciążających Flavio Bolsonaro, senatora i kandydata prawicy na stanowisko prezydenta kraju w październikowych wyborach. Z materiałów wynika, że Flavio, żądał milionowych wpłat od Daniela Vorcaro, byłego prezesa Banco Master. Łączna kwota transakcji miała wynieść ponad 25 mln dolarów.

Zgodnie z wypowiedziami Bolsonaro, pieniądze miały sfinansować film biograficzny o jego ojcu, Jairze Bolsonaro, byłym prezydencie kraju. Flavio twierdzi, że był to w 100% prywatny sponsoring prywatnego projektu, a Vorcaro i Banco Master nie mieli otrzymać w zamian żadnych politycznych przysług.

Sprawą natychmiast zajęła się policja federalna oraz sąd najwyższy, co – mimo tłumaczeń Bolsonaro – doprowadziło do spadku jego notowań. Flavio od dłuższego czasu był na fali wznoszącej. Od początku maja był faworytem do zwycięstwa w wyborach wg. zakładów na platformie Polymarket, wyprzedzając także Lulę – obecnie urzędującego prezydenta – w części sondaży.

Rynek we wzroście prawdopodobieństwa wygranej Luli – lidera lewicy – widzi pewne ryzyko. Problematyczny wydaje się brak choćby stopniowej konsolidacji fiskalnej w obliczu przewyższającego od 2023 r. 8% PKB deficytu budżetowego. Rynek wydaje się po części wyceniać już te obawy, co pozwoliło realowi na odbicie wraz z początkiem tygodnia.

Co wspiera reala?

Wysoki poziom stóp procentowych

Banco Central do Brasil dokonał już w obecnym cyklu dwóch obniżek, stopa referencyjna wciąż pozostaje jednak na bardzo wysokim poziomie (14,5%), co pozwala walucie odnosić korzyści wynikające z handlu Carry Trade. O ile nie można wykluczyć dalszych cięć w najbliższych miesiącach, to z racji na odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych oraz luźną politykę fiskalną, ich skala powinna być ograniczona, pozwalając realowi odnosić dalsze korzyści wynikające z wysokiego poziomu stóp.

Pozycja eksportera ropy naftowej netto

Brazylia jest jednym z największych wydobywców ropy naftowej na świecie (ok. 4,2 milionów baryłek dziennie). Część jest oczywiście konsumowana na rynku wewnętrznym, nadwyżka jest jednak na tyle znaczna, że kraj jest jednym z głównych graczy także i na globalnej scenie, generując z eksportu ropy przeszło 55 miliardów dolarów przychodu rocznie. Głównym odbiorcą brazylijskiej ropy (43% całego eksportu) są Chiny, które nie mają w chwili obecnej dużej przestrzeni do negocjacji. Struktura ich importu jest uzależniona od krajów Bliskiego Wschodu (55%), Rosji (21%), Angoli (5%) oraz rzeczonej Brazylii (7%).

Wykres 2: Struktura importu ropy naftowej Chin (2024)

Źródło: OEC (19.05.2026)

Walucie sprzyja także wzrost cen soi, która odpowiada za przeszło 12% krajowego eksportu.

Poprawa sentymentu względem rynków wschodzących

Kwiecień przyniósł na rynkach – zarówno walutowym, jak i akcyjnym – istotną poprawę sentymentu względem ryzyka. Ostatnie dni każą stawiać kontynuację tego trendu pod znakiem zapytania. Jeśli jednak zapowiedzi prezydenta Trumpa odnośnie postępujących negocjacji na linii USA-Iran znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości, real może z racji na wysoką betę (ryzyko specyficzne, wrażliwość na zmiany rynkowe) kontynuować zyski (choć przy założeniu takiego scenariusza, możemy oczekiwań spadków cen ropy naftowej, co wywierałoby na walutę pewną presję.

Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB