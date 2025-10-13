Przyszłość AMD i Nvidii pod znakiem regulacji. Akcje pod presją!

- Ustawa GAIN AI Act: Nowe prawo wymaga, aby producenci chipów, tacy jak Nvidia i AMD, priorytetowo obsługiwali rynek krajowy przed eksportem, zwłaszcza do Chin. To część szerszej strategii USA mającej na celu utrzymanie przewagi technologicznej i bezpieczeństwa narodowego.
- Ustawa GAIN AI Act: Nowe prawo wymaga, aby producenci chipów, tacy jak Nvidia i AMD, priorytetowo obsługiwali rynek krajowy przed eksportem, zwłaszcza do Chin. To część szerszej strategii USA mającej na celu utrzymanie przewagi technologicznej i bezpieczeństwa narodowego.
- Strategiczna rola zaawansowanych chipów AI: Układy scalone wykorzystywane w sztucznej inteligencji stały się kluczowym zasobem w rywalizacji USA z Chinami, na równi z surowcami energetycznymi.
W ostatnich latach rywalizacja technologiczna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami znacznie się zaostrzyła. Kluczową rolę w tym geopolitycznym starciu odgrywają zaawansowane układy scalone wykorzystywane w sztucznej inteligencji (AI) czyli dziś traktowane jako strategiczny zasób niemal na równi z ropą naftową czy surowcami energetycznymi. Rosnąca potęga chińskiej technologii wojskowej, systemów nadzoru oraz rozwiązań AI skłoniła USA do wprowadzenia szeregu restrykcji eksportowych w tym zakazu sprzedaży chipów produkowanych przez Nvidię które ograniczają Pekinowi dostęp do najnowszych technologii takich jak układy H100 wykorzystywane między innymi do zaawansowanych obliczeń AI.
W odpowiedzi na narastające napięcia handlowe i technologiczne amerykański Senat przyjął ustawę GAIN AI Act. Nakłada ona na producentów chipów takich jak Nvidia i AMD obowiązek priorytetowego zaspokajania potrzeb klientów krajowych zanim produkty trafią na rynki zagraniczne w tym do Chin. Ustawa jest elementem szerszej strategii USA mającej na celu utrzymanie przewagi technologicznej w sektorze AI oraz ograniczenie dostępu Pekinu do najnowocześniejszych rozwiązań. To także reakcja na zaostrzającą się rywalizację o dominację w branży półprzewodników czyli kluczowym obszarze gospodarki i bezpieczeństwa narodowego.
Administracja Donalda Trumpa która rozpoczęła drugą kadencję w styczniu 2025 roku kontynuuje politykę ochrony amerykańskiej dominacji w dziedzinie AI wspierając jednocześnie rodzimych producentów półprzewodników. GAIN AI Act choć jeszcze oczekuje na zatwierdzenie przez Izbę Reprezentantów i podpis prezydenta już wzbudza różnorodne reakcje zwolennicy podkreślają konieczność ochrony interesów narodowych a krytycy ostrzegają przed ryzykiem eskalacji napięć handlowych i zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw.
Giganci tacy jak AMD i Nvidia są głównymi beneficjentami boomu technologicznego wokół AI. To ich zaawansowane chipy napędzają rozwój sztucznej inteligencji i kreują obecny wzrost na rynku technologicznym. Firmy te odnotowują dynamiczny wzrost przychodów szczególnie na rynku amerykańskim który staje się dla nich kluczowy. Jednak znaczące przychody pochodzą również z Chin i innych ważnych rynków azjatyckich takich jak Tajwan czy Singapur które są coraz bardziej narażone na ryzyko związane z rosnącymi napięciami geopolitycznymi i restrykcjami eksportowymi.
Ustawa GAIN AI Act może zwiększyć stabilność sprzedaży na rynku krajowym ale jednocześnie ograniczyć możliwości ekspansji na rynki zagraniczne zwłaszcza chiński. W najbliższych kwartałach firmy mogą odczuwać presję wynikającą z konieczności dostosowania się do nowych regulacji co może spowolnić wzrost przychodów poza USA.
Dla inwestorów te zmiany stanowią wyzwanie. Mimo imponujących wzrostów cen akcji AMD i Nvidii od poczatku 2025 roku perspektywa dalszych ograniczeń eksportowych i rosnąca niepewność regulacyjna mogą wywoływać obawy o długoterminową stabilność i potencjał wzrostu tych firm. Może to prowadzić do zwiększonej zmienności cen akcji i presji sprzedażowej zwłaszcza w krótkim terminie.
Przyszłość AMD i Nvidii będzie w dużej mierze zależała od ich zdolności do elastycznego reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki polityczne i gospodarcze, które obecnie kształtują globalny rynek technologii. Firmy te muszą nie tylko kontynuować innowacje technologiczne, ale także skutecznie zarządzać ryzykiem wynikającym z zaostrzających się regulacji eksportowych i rosnącej presji geopolitycznej, zwłaszcza w kontekście rosnących napięć między USA a Chinami. Kluczowa będzie umiejętność dostosowania łańcuchów dostaw, zmiana strategii sprzedażowej oraz rozwijanie relacji z klientami na rynku krajowym, jednocześnie poszukując nowych możliwości ekspansji na mniej obciążone sankcjami rynki. Inwestorzy powinni uważnie obserwować proces legislacyjny związany z ustawą GAIN AI Act oraz reakcje AMD i Nvidii na te regulacje. Działania podejmowane przez te firmy, takie jak dywersyfikacja portfela produktów, inwestycje w badania i rozwój oraz strategiczne partnerstwa, mogą być decydujące dla ich długoterminowego wzrostu i stabilności finansowej.
