PULS GPW: Allegro rośnie ponad 12% po wynikach, PKO wyznacza nowe ATH

Allegro (ALE.PL)

opublikowało swoje wyniki za 4Q24 i cały 2024 r. Spółka zaraportowała mocne dynamiki wzrostu kluczowych danych kształtujących wyniki, a także zrealizowała lub przebiła wszystkie swoje prognozy na 4 kwartał. W przypadku GMV (czyli wartości sprzedanych towarów brutto) Allegro odnotowało 8,6% wzrost r/r. Jeszcze szybciej rosła sprzedaż na polskim rynku, gdzie wartość GMV wzrosła o 10,9% r/r. Bardzo pozytywnie wygląda także marżowość spółki, szczególnie na polskim rynku. W naszym kraju skorygowany zysk EBITDA wzrósł do 975 mln zł (+7,7% r/r), co przełożyło się na marżę w wysokości ponad 35%. Spółka zanotowała także wzrost liczby aktywnych kupujących w całym obszarze działalności do 21 mln (z czego ok. 6 mln kupujących stanowili kupujący spoza Polski). Małym cieniem może kłaść się na raporty spółki rezygnacja z przewidywań kwartalnych na rzecz publikacji jedynie oczekiwań dotyczących całego roku obrotowego, lecz rynek jak na razie tym się nie przejmuje. Wobec mocnych wyników i zapowiedzi przez spółkę procesu skupu akcji własnych o wartości ok. 1,4 mld zł Allegro zyskuje dziś ponad 12%.