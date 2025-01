PULS GPW: Amerykańska wyprzedaż spycha polskie indeksy

Synektik (SNT.PL)

opublikowało wstępne wyniki za 1Q24/25. Przychody wyniosły ok. 203 mln zł (-25% r/r). Choć w ujęciu r/r mamy do czynienia z mocnym spadkiem, warto zaznaczyć, że dalej jest to drugi najlepszy kwartał w historii spółki. Rynek jednak przyjął tę informację negatywnie, a spółka traci dziś ok. -6%.