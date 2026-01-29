Puls GPW: Atomowe rekordy na indeksie blue chipów!

Na warszawskim parkiecie utrzymuje się przewaga popytu na największych spółkach. WIG20 kontynuuje wzrosty kolejny dzień z rzędu, podczas gdy indeksy małych i średnich firm pozostają pod presją podaży. Oznacza to wyraźną koncentrację kapitału w spółkach o najwyższej płynności i największej wadze w głównym indeksie. Wśród liderów wzrostów wyróżnia się KGHM, którego silne umocnienie ma istotny wpływ na zachowanie całego WIG20.
Jednocześnie brak szerokiego udziału rynku w zwyżkach wskazuje na utrzymującą się selektywność inwestorów. Segment mWIG40 oraz sWIG80 nie potwierdza siły obserwowanej w blue chipach, co sugeruje ostrożne podejście do bardziej ryzykownych aktywów. Taki układ często pojawia się w okresach podwyższonej niepewności rynkowej, gdy kapitał koncentruje się na największych i najbardziej płynnych spółkach.
Na godzinę 13:15 WIG rośnie o 0.8%, WIG20 zyskuje 1.4%, natomiast mWIG40 spada o 0,1%, a sWIG80 traci 0.2%.
Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.
Kontrakty na indeks WIG20 notują kolejny znaczny wzrost, śrubując kolejne rekordy. To kolejny dzień z rzędu, kiedy ceny idą do góry, zbliżając się do ważnego poziomu 3500 punktów. Moment sprzyja bykom, które będą próbować przebić się ponad tę barierę. Wzrosty są mocne i dobrze podparte trendem, co pokazuje, że inwestorzy mają przekonanie do dalszych zwyżek. Jednak wskaźnik siły rynku jest już na wysokim poziomie, co sugeruje, że rynek może być chwilowo lekko wykupiony i w najbliższym czasie może pojawić się krótkie spowolnienie lub niewielka korekta.
Źródło: xStation5
Wiadomości ze spółek:
Orlen(PKN.PL) poinformował, że zakończył testy seryjnej produkcji opakowań z polipropylenu z recyklingu w ramach projektu Nextloopp, wytwarzając około 14 000 opakowań z różnym udziałem surowca wtórnego. Produkty spełniały wysokie standardy jakości i nadają się nawet do zastosowań w branży spożywczej i kosmetycznej. Testy potwierdziły, że materiały z recyklingu mogą zastępować surowiec pierwotny bez negatywnego wpływu na produkcję czy jakość opakowań.
Grupa Selena(SEE.PL) rozpoczęła budowę nowego zakładu produkcyjnego w Kazachstanie, który ma wytwarzać tynki oraz zaprawy klejowe dla lokalnego rynku i eksportu. Inwestycja jest częścią strategii dalszej ekspansji spółki na rynkach Azji Centralnej oraz odpowiedzią na rosnący popyt na chemiczne produkty budowlane w regionie. Projekt ma strategiczne znaczenie dla wzmocnienia obecności marki Tytan oraz dywersyfikacji produkcji poza Europę.
Orlen zażądał od spółki Grupa Azoty(ATT.PL) Polyolefins natychmiastowej spłaty pożyczki, którą ta zaciągnęła na zakup propanu, wraz z należnymi odsetkami, co łącznie wynosi 28,7 mln USD. Żądanie spłaty jest konsekwencją postawienia zobowiązań Polyolefins w stan wymagalności przez banki oraz wygaśnięcia umowy stabilizacyjnej, a Orlen podkreślił, że ma to charakter formalny wynikający z warunków finansowych. Grupa Azoty zaznaczyła, że działania Orlenu nie wpływają na trwający proces restrukturyzacji GA Polyolefins ani na ofertę zakupu akcji tej spółki, z którą prowadzone są rozmowy.
Konsorcjum firm Polimex Mostostal(PXN.PL), Polimex Energetyka oraz SBB Energy złożyło pozew przeciwko Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” związany z realizacją kontraktu na budowę bloku energetycznego, domagając się wypłaty ponad 189 mln zł tytułem zaległego wynagrodzenia i odsetek
