Puls GPW: Banki ciągną parkiet w górę po dobrych wynikach!

Wtorkowa sesja na GPW przynosi wyraźną poprawę nastrojów. Po sześciu dniach spadków główne indeksy wracają na ścieżkę wzrostów, co można odczytywać jako próbę odreagowania i chwilowego uspokojenia presji sprzedażowej. Ruch ten nie jest jednak przypadkowy, ponieważ stoi za nim zarówno wsparcie ze strony krajowych spółek, jak i oczekiwania wobec wydarzeń globalnych.

Na pierwszy plan ponownie wysuwa się sektor bankowy, który wyraźnie wspiera indeksy. Bank Millennium zaprezentował wyniki lepsze od prognoz, co przełożyło się na wzrost zainteresowania inwestorów. Podobny wydźwięk miała publikacja Alior Bank z poprzedniego dnia. W rezultacie widać, że mimo trudniejszego otoczenia, banki pozostają w dobrej kondycji i potrafią pozytywnie zaskakiwać rynek.

Nie zmienia to faktu, że sektor funkcjonuje pod presją. Obciążenia podatkowe oraz wcześniejsze obniżki stóp procentowych ograniczają jego potencjał, jednak dotychczasowe wyniki sugerują, że banki skutecznie dostosowują się do nowych warunków. To sprawia, że wciąż odgrywają istotną rolę w stabilizowaniu sytuacji na warszawskim parkiecie.

W tle pozostają czynniki geopolityczne, które nadal budują niepewność. Inwestorzy uważnie śledzą rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie, licząc na jakiekolwiek sygnały deeskalacji. Brak przełomu przekłada się na wzrost cen surowców energetycznych. Ropa ponownie przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę, co może podtrzymywać presję inflacyjną, a jednocześnie ceny gazu w Europie wyraźnie rosną, zwiększając obawy o kondycję gospodarki regionu.

Równocześnie uwaga rynku kieruje się w stronę Stanów Zjednoczonych i jutrzejszych wyników największych spółek technologicznych. Publikacje kwartalne Meta Platforms, Amazon, Alphabet oraz Microsoft będą ważnym testem dla globalnego sentymentu. Oczekiwania są wysokie, a inwestorzy liczą na wyniki, które potwierdzą siłę sektora technologicznego.

Nie mniej istotna pozostaje decyzja Rezerwa Federalna w sprawie stóp procentowych. Rynek zakłada, że pozostaną one bez zmian, jednak kluczowe znaczenie będzie miał przekaz towarzyszący decyzji. Wszelkie sygnały dotyczące dalszej polityki monetarnej mogą wyraźnie wpłynąć na zachowanie inwestorów.

W efekcie obecne odbicie na GPW można postrzegać jako mieszankę lokalnej siły, przede wszystkim w sektorze bankowym, oraz globalnego wyczekiwania na kluczowe rozstrzygnięcia. To, czy wzrosty okażą się trwałe, będzie zależeć od kolejnych danych, wyników spółek oraz rozwoju sytuacji geopolitycznej.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 notują wyraźne wzrosty, a sentyment na rynku ulega poprawie. Wsparciem dla strony popytowej są przede wszystkim publikowane wyniki największych banków, które w większości przypadków okazały się lepsze od oczekiwań analityków, co wzmacnia pozytywne nastawienie inwestorów do sektora finansowego i całego indeksu. Jednocześnie poprawa nastrojów częściowo równoważy wcześniejsze obawy makroekonomiczne i geopolityczne, które w ostatnich dniach wpływały na większą zmienność rynku.

Wiadomości ze spółek:

Bank Millennium(MIL.PL) opublikował wyniki za I kwartał 2026 roku, które okazały się lepsze od rynkowych oczekiwań, przy wyraźnie wyższym zysku netto niż rok wcześniej i stabilnym wyniku operacyjnym. Bank funkcjonuje w warunkach niższych stóp procentowych i większych obciążeń podatkowych, jednak nadal utrzymuje solidną rentowność, a wzrost segmentu prowizyjnego częściowo równoważy słabszy wynik odsetkowy. W szerszym ujęciu dane te potwierdzają, że sektor bankowy pozostaje stabilny i rentowny, choć działa już w bardziej wymagającym otoczeniu niż w rekordowym 2025 roku.

Mirbud(MRB.PL) opublikował wyniki za 2025 rok, które pokazują lekkie osłabienie względem poprzedniego roku, zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku netto. Spadki nie mają jednak gwałtownego charakteru i wpisują się raczej w normalizację po wcześniejszym okresie bardzo dobrej koniunktury w budownictwie infrastrukturalnym. Jednocześnie spółka utrzymuje wysoki portfel zamówień, co zapewnia jej względnie stabilne perspektywy na kolejne okresy i ogranicza ryzyko istotnego pogorszenia wyników w krótkim terminie.

Najważniejsze dane finansowe za 2025 rok dla Mirbud:

Przychody ze sprzedaży: 2,95 mld zł (vs 3,25 mld zł w 2024)

Zysk operacyjny: 168,5 mln zł (vs 182,1 mln zł w 2024)

Zysk przed opodatkowaniem: 144,7 mln zł (vs 151,7 mln zł w 2024)

Zysk netto: 112,3 mln zł (vs 121,4 mln zł w 2024)

Zysk na akcję: 1,02 zł (vs 1,10 zł w 2024)

GPW(GPW.PL) poinformowała o wypłacie dywidendy za 2025 rok w wysokości 142,7 mln zł, co daje 3,40 zł na akcję. Spółka kontynuuje tym samym swoją dotychczasową politykę regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

ORLEN(PKN.PL) poinformował o podpisaniu umowy flotowej z Grupą Zasada, obejmującej dostawy paliwa na poziomie około 100 tys. litrów miesięcznie.