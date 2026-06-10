Podsumowanie dnia: Akcje i złoto na kolanach 📉 Kolejne ataki USA w Iranie za rogiem❓(10.06.2026)

Kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy przedłużyły wczorajsze spadki, gdy prezydent Trump zapowiedział kontynuację ataków na Iran. Na czele strat plasuje się Nasdaq (US100: -1,6%), a za nim Dow Jones (US30: -1,2%) i S&P 500 (-1%).
🌎 Wojna USA–Iran
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Trump nasilił presję na Teheran, ostrzegając przed dalszymi działaniami wojskowymi po oskarżeniu Iranu o zestrzelenie amerykańskiego śmigłowca Apache nad Cieśniną Ormuz
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Jednocześnie zasygnalizował otwartość na „znaczące" porozumienie nuklearne, twierdząc, że jest ono bliskie — jednak oskarżył Iran o przeciąganie negocjacji, podkreślając, że każda umowa musi trwale uniemożliwić Teheranowi pozyskanie broni jądrowej
📉🇺🇸 Akcje — USA
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Na czele strat znajdują się spółki AI i półprzewodnikowe: Qualcomm (-6,6%), Broadcom (-4,9%), Western Digital (-5,3%), AMD (-4,6%), Nvidia (-2,2%)
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Wyprzedaż obejmuje również przemysł: Caterpillar (-6%), Honeywell (-3,4%), Boeing (-2,9%)
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Super Micro Computer stracił 18% po ogłoszeniu emisji akcji wartej 7 mld USD — mimo ujawnienia portfela zamówień na serwery AI o wartości 39 mld USD; inwestorzy docenili popyt, lecz ukarali spółkę za ryzyko rozwodnienia i obawy o marże
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Cracker Barrel skoczył o 23% po wynikach za III kwartał fiskalny, które zaskoczyły pozytywnie — spółka odwróciła oczekiwaną stratę w zysk, pobiła prognozy przychodów, podwyższyła całoroczne prognozy, otrzymała upgrade od Wells Fargo i skorzystała na rotacji do defensywnych spółek konsumenckich
📉🇪🇺 Akcje — Europa
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Kontrakty na DAX najsłabsze w Europie (DE40: -1,4%), ciągnięte w dół przez SAP (-3,2%) i Siemens (-2,2%)
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Niżej również francuski CAC40 (FRA40: -0,95%) i FTSE 100 (UK100: -0,5%)
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Najodporniejszy szwajcarski SMI (SUI20: -0,2%) dzięki defensywnej strukturze indeksu (koncentracja w sektorze ochrony zdrowia)
🏦 Makro — Inflacja i banki centralne
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Inflacja CPI w USA zgodna z oczekiwaniami: wskaźnik ogólny 0,5% m/m / 4,2% r/r (wzrost z 3,8%), bazowy 0,3% m/m / 2,9% r/r — utrzymująca się inflacja ogranicza oczekiwania na rychłe obniżki stóp Fed, utrwalając narrację „wyżej na dłużej"
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Bank Kanady utrzymał stopę procentową na poziomie 2,25% zgodnie z oczekiwaniami, sygnalizując stagflacyjne otoczenie słabego wzrostu i lepkiej inflacji; przyszłe ruchy pozostają uzależnione od danych i otwarte w obu kierunkach
🛢️ Surowce
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Ropa Brent (OIL: +2,2%) wzrosła na fali pozytywnego raportu EIA (spadek zapasów ropy o 7,23 mln baryłek wobec oczekiwanych -2,2 mln) i trwających napięć USA–Iran; ankieta Reutersa wskazała, że produkcja OPEC spadła do najniższego poziomu od dwóch dekad (~16,13 mln bpd)
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Złoto przebiło kluczowy poziom wsparcia przy 4200 USD/oz (GOLD: -3,3% do 4115 USD); srebro podąża w ślad (kontrakty terminowe -0,9% do 64,80 USD/oz)
🪙 Waluty / FX
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Najmocniejsze: euro (EURUSD: +0,15% do 1,155), funt brytyjski (GBPUSD: +0,18%), korona norweska (USDNOK: -0,4%)
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Najsłabsze: jen japoński (USDJPY: +0,12%, EURJPY: +0,2%); w tyle również dolar australijski (AUDUSD, AUDNZD: -0,1%)
₿ Krypto
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Bitcoin +0,5% do 62 110 USD; Ethereum -0,7% do 1640 USD
Konflikt w Iranie nie musi się skończyć
Przegląd rynkowy: Nerwowe oczekiwanie na inflację z USA
Komentarz walutowy: Czy inflacja umocni kurs dolara?
Podsumowanie dnia - Powrót wyprzedaży na Wall Street⬇️
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