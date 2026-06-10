Spożywka lepsza od techu❓ Cracker Barrel szybuje ponad 30% po zaskakujących wynikach🍳 📈

Akcje Cracker Barrel Old Country Store (CBRL.US) szybują podczas dzisiejszej sesji, zyskując w kluczowym momencie 32% (obecnie wzrost ok. 25%) do ok. 48,20 USD, najwyżej od września 2025 roku. Skok zainicjował znakomity raport za trzeci kwartał fiskalny 2026, który wyraźnie przebił oczekiwania Wall Street zarówno pod względem przychodów, jak i zysków. Wbrew słabszemu dniu na szerokim rynku, sieć restauracji przeszła od prognozowanej straty na akcję do solidnego zysku i znacząco podniosła całoroczne prognozy wyników.

Najważniejsze wyniki finansowe i podwyższone prognozy

Silne przebicie oczekiwań: Skorygowany zysk na akcję (EPS) wyniósł 0,29 USD, całkowicie odwracając konsensus analityków zakładający stratę 0,42 USD.

Lepsze przychody: Spółka wygenerowała 797,4 mln USD przychodów, przewyższając prognozę 777 mln USD.

Podwyższona prognoza: Zarząd podniósł całoroczne przychody na rok fiskalny 2026 do poziomu 3,27–3,30 mld USD oraz prognozę skorygowanego EBITDA do 120–125 mln USD (wobec wcześniejszych 85–100 mln USD).

Poprawa marż: Oczekiwana inflacja kosztów surowców została obniżona do niskich 2%, a restrukturyzacja ma przynieść oszczędności rzędu 20–25 mln USD rocznie.

Odbicie operacyjne i odporność na rynek

Gwałtowny wzrost na akcjach spółki odbywa się pomimo mieszanych perspektyw gospodarczych (wzrost inflacji powyżej 4%, słabnący konsument) oraz szerszej słabości na rynkach (kontrakty na S&P 500, DJIA i Nasdaq tracą między 0,3% a 0,7%) Dodatkowym wsparciem była rekomendacja Wells Fargo podnosząca ocenę do „Overweight” (z ceną docelową 50 USD) oraz deklarowana dywidenda kwartalna 0,25 USD.

CEO Julie Masino przypisała poprawę efektom operacyjnym — po raz pierwszy od ponad czterech lat sprzedaż w segmencie retail przewyższyła segment restauracyjny. Wzrosły też wskaźniki satysfakcji klientów, w tym o 4% lepsze oceny w Google, a dodatkowym impulsem był jednorazowy zysk z ugody sądowej (47,4 mln USD) oraz program lojalnościowy zbliżający się do 12 mln członków.

Spółka defensywna korzystająca z rotacji sektorowej?

Cracker Barrel to sieć restauracyjno-detaliczna znana z wiejskiego stylu kuchni amerykańskiej oraz przylegających sklepów z upominkami. Spółka zarabia na serwowaniu dań kuchni południowej USA (w tym śniadań i zestawów rodzinnych) oraz sprzedaży dekoracji domowych, odzieży, zabawek i produktów sezonowych. Silne wyniki mogły dodatkowo skorzystać na szerszej rotacji sektorowej, tj. przepływie kapitału z drogich i bardziej ryzykownych spółek technologicznych w stronę bardziej defensywnych, tradycyjnych biznesów konsumenckich.

CBRL.US (W1)

Akcje spółki pokazują silne odbicie trendu wzrostowego. Duża tygodniowa zielona świeca przebiła 10- i 50-okresową średnią EMA, testując 100-okresową EMA w okolicach 45,16 USD. Wybicie przekroczyło poziom zniesienia Fibonacciego 38,2% (41,36 USD) i zbliża się do poziomu 50% (45,26 USD). RSI (14) wzrósł do ok. 69,7, wskazując silny impet wzrostowy zbliżający się do strefy wykupienia.

Źródło: xStation5