Wykres dnia: DE40 (19.08.2025)

Po wczorajszych rozmowach w Białym Domu coraz wyraźniej widać, że ciężar finansowania wsparcia dla Ukrainy zostanie przerzucony na Europę, jednak kontrakty obronne w dużej mierze trafią do amerykańskich spółek zbrojeniowych. Jeszcze niedawno uważano, że europejski sektor obronny stanie się motorem napędowym lokalnych giełd, przyciągając kapitał i wspierając rozwój przemysłu. Okazuje się jednak, że rola Europy ograniczy się głównie do zapewnienia środków, a nie do udziału w produkcji na większą skalę. W efekcie akcje europejskich spółek zbrojeniowych notują dziś mocne spadki, sygnalizując zawód inwestorów co do wcześniejszych oczekiwań. To ogranicza relatywnie dobry sentyment, jaki obserwowaliśmy w pozostałych segmentach rynku akcji.

Reakcja na wczorajsze negocjacje/dyskusje w Białym Domu przede wszystkim widać w sektorze spółek zbrojeniowych. Ten dzisiaj wyraźnie traci po tym jak Prezydent Ukrainy zakomunikował, że Ukraina chce zakupić wartą 100 mld dolarów broń od amerykańskiego sektora zbrojeniowego za pieniądze Unii Europejskiej. Informacja ta nie spodobała się akcjonariuszom europejskiej konkurencji. Akcje niemieckiego Rheinmetall tracą dzisiaj blisko 4%. Źródło: xStation

Mimo tego niemiecki DE40 utrzymuje stabilny trend wzrostowy. Najważniejszym strefami wsparcia pozostają 50- oraz 100- dniowe wykładnicze średnie kroczące, które w przeszłości często stanowiły opór dla rynkowych sprzedających. Z drugiej strony kluczowym oporem pozostaje historyczny szczyt blisko 24 735 punktów. Źródło: xStation