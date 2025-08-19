Rozmowy pokojowe wspierają delikatne odbicie na giełdach

W poniedziałek, 18 sierpnia, w Białym Domu odbyło się spotkanie z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego oraz siedmiu liderów europejskich. Można je uznać za jedno z kluczowych wydarzeń w dotychczasowych wysiłkach na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie. Choć do pełnego zakończenia konfliktu wciąż daleko, samo spotkanie stanowi istotny krok naprzód.

Najważniejszym rezultatem rozmów było wypracowanie wstępnych założeń dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Ten element został uznany za kluczowy zarówno przez stronę ukraińską, jak i zachodnich partnerów. Dodatkowo Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone, wspólnie z europejskimi sojusznikami, będą wspierać bezpieczeństwo Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia pokojowego. Co istotne, po raz pierwszy padła deklaracja na temat gwarancji przypominających Artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Według relacji Trumpa, Władimir Putin nie odrzucił wprost tej koncepcji, co wielu obserwatorów uznało za możliwy przełom.

Atmosfera rozmów była zauważalnie bardziej konstruktywna niż podczas lutowego spotkania, kiedy Trump i wiceprezydent Vance otwarcie krytykowali Zełenskiego. Tym razem prezydent Ukrainy określił rozmowy jako swoje „najlepsze” spotkanie z Trumpem. Europejscy przywódcy również prezentowali wspólne stanowisko wobec rosyjskiej agresji.

Istotnym elementem dyskusji była także kwestia współpracy zbrojeniowej. Ukraina zaproponowała zakup amerykańskiego uzbrojenia o wartości 100 miliardów dolarów (finansowanym przez Unię Europejską), a także osobną umowę dotyczącą produkcji dronów o wartości 50 miliardów. Te działania mają służyć nie tylko obronie, ale również wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej Ukrainy wobec Rosji.

Największym punktem spornym pozostaje kwestia terytorialna. Putin zaproponował, aby Ukraina przekazała Rosji pozostałą część Donbasu w zamian za zawieszenie broni na pozostałych odcinkach frontu. Trump określił ten pomysł jako „realistyczny kompromis”, co wskazywało na jego gotowość do rozważenia takiego rozwiązania. Zełenski stanowczo odrzucił tę propozycję, podkreślając, że wszelkie zmiany granic musiałyby zostać zatwierdzone w ogólnokrajowym referendum, a zdecydowana większość Ukraińców sprzeciwia się jakimkolwiek ustępstwom terytorialnym na rzecz Rosji.

Chociaż spotkanie nie przyniosło bezpośredniego przełomu w postaci zawarcia pokoju, ustalono podstawowe ramy dalszych rozmów: koncepcję międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa, możliwość bezpośrednich negocjacji Zełenskiego z Putinem, rozszerzoną współpracę wojskową oraz pośrednictwo USA w dalszych etapach procesu pokojowego. Jednocześnie kontynuacja rosyjskich ataków na ukraińskie miasta w trakcie trwania rozmów oraz niejednoznaczne sygnały płynące z Moskwy budzą wątpliwości co do rzeczywistej gotowości Kremla do osiągnięcia kompromisu.

Wydarzenia w Waszyngtonie, które po raz pierwszy od wielu miesięcy przyniosły realne nadzieje na postęp w negocjacjach pokojowych między Ukrainą a Rosją, wywołały umiarkowaną, lecz wyraźną reakcję na europejskich rynkach finansowych. Choć inwestorzy nie ruszyli na szerokie zakupy akcji, na giełdach zauważalne było subtelne ożywienie, świadczące o ostrożnym optymizmie. Każdy sygnał wskazujący na możliwe zakończenie konfliktu jest traktowany jako potencjalny czynnik poprawiający perspektywy gospodarcze w średnim i długim terminie. W rezultacie, informacje o gotowości do rozmów pokojowych, propozycjach gwarancji bezpieczeństwa oraz zapowiedzianym spotkaniu Zełenskiego z Putinem spotkały się z pozytywnym odbiorem szerokiego rynku. Inwestorzy postrzegają te wiadomości jako zapowiedź większej stabilności geopolitycznej, co może sprzyjać odbudowie zaufania do inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przyspieszyć procesy odbudowy Ukrainy.

Najważniejsze europejskie indeksy odnotowują niewielkie wzrosty: niemiecki DAX zyskuje około 0,15%, francuski CAC 40 rośnie o 0,5%, a brytyjski FTSE 100 wzrósł mniej więcej o 0,15%, podczas gdy Euro Stoxx zyskał około 0,4%. Mimo że są to skromne zwyżki, wyraźnie odzwierciedlają one ostrożny optymizm inwestorów wobec możliwości zawarcia pokoju.

Najbliższe tygodnie będą miały kluczowe znaczenie. Jeśli uda się doprowadzić do bezpośredniego spotkania Zełenskiego i Putina oraz sformalizować ustalenia dotyczące gwarancji bezpieczeństwa, może to oznaczać początek realnego procesu pokojowego. Na razie jednak dyplomacja pozostaje grą nerwów, w której każda decyzja może mieć dalekosiężne konsekwencje geopolityczne.