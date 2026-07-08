PULS GPW: Decyzja RPP w cieniu eskalacji w Iranie

Nastrój na europejskich rynkach w pierwszych godzinach notowań jest wyraźnie pesymistyczny, ale bez gwałtownych przecen. Niemal wszystkie indeksy spadają, ale straty ograniczone są do okolic 2%. WIG20 na tle reszty rynków Europy pozostaje względnie silny, kontrakty na główny indeks GPW spadają o ok. 0,8%.

Szerokie spadki są spowodowane pogorszeniem się sentymentu rynku, już w późnych godzinach sesji amerykańskiej. Głównym czynnikiem spadkowym jest ponowna eskalacja w Cieśninie Ormuz oraz coraz większa niepewność inwestorów dot. przyszłości branży AI.

We wtorek Iran ostrzelał statki towarowe przepływające przez Cieśninę Ormuz - mimo obowiązującego memorandum pokojowego. USA nie pozostawiło tego incydentu bez odpowiedzi i w nocy przeprowadziło szereg uderzeń z powietrza na cele wojskowe w Iranie. Dalsza eskalacja jest szczególnie groźna dla Europy z uwagi na zależność od surowców z Zatoki oraz kurczących się zapasów ropy i gazu.

W indeksie WIG20 rośnie dziś głównie Orlen (+0,8%) wspierany oczekiwaniami wyższych cen paliw. Spada KGHM (-3%), dla którego oczekiwania wyższej inflacji stanowią istotną presję, oraz Modivo (-1,3%), co można traktować jako realizację zysków po korekcie wzrostowej.

Wiadomości ze spółek:

Ten Square Games (TEN.PL): Spółka szacuje skonsolidowane płatności użytkowników w grach w Q2 2026 na 93,1 mln zł. Akcje spółki tracą ok. 1,5%.

Huuuge (HUG.PL): Producent gier szacuje, że w Q2 2026 roku wygenerował 50,9 mln USD przychodów ze sprzedaży. Jest to spadek o 13% rok do roku. Akcje spółki tracą ok. 4%.

VIGO Photonics (VGO.PL): Spółka w Q2 2026 roku osiągnęła 34,7 mln zł przychodu. Jest to wzrost o ponad 70% względem Q2 2025. Akcje spółki zyskują ponad 1%.

ProGuns Group: Spółka specjalizująca się w dystrybucji oraz usługach powiązanych z uzbrojeniem, wygrała przetarg na dostawę karabinów maszynowych dla Wojska Polskiego. Kontrakt opiewa na 1,6 miliona złotych i może zostać powiększony do 2,2 miliona złotych. Jednocześnie, spółce udało się podpisać umowę przedstawicielstwa dla amerykańskiego Dillon Aero na terenie Polski. Akcje spółki rosną o ok. 14%.

Grodno (GRN.PL): Według szacunków spółki, skonsolidowany zysk netto w roku finansowym 2025/26 wyniósł 11 mln zł. Jest to poprawa względem wyniku sprzed roku, który wynosił 22,9 mln zł straty. Akcje spółki tracą ok. 2,5%.

Analiza Techniczna W20 (D1)

Kurs znalazł się w górnym zakresie konsolidacji między poziomami 3470-3700. RSI pozostaje umiarkowany, a średnie długoterminowe EMA zachowują momentum wzrostowe, co może wspierać próby pokonania dość szerokiego oporu na poziomie 3680-3720. Na korzyść podaży można wskazać średnią MACD która przekroczyła od dołu linię sygnału, w przypadku przejęcia inicjatywy przez sprzedaż, pierwszym celem oraz istotnym oporem jest strefa w okolicy ~3580. Źródło: xStation5

Dane Makroekonomiczne

W centrum uwagi w ujęciu makro jest decyzja RPP odnośnie stóp procentowych. Rynek jest obecnie niemal pewien utrzymania niezmienionej stopy referencyjnej na poziomie 3,75%. Równie istotne, lub nawet bardziej, od decyzji będzie komentarz oraz prognozy na następne kwartały. Obecna dynamika wskazuje na spadek inflacji oraz konsumpcji co daje argumenty za obniżkami, jednak sytuacja jest złożona i obniżki przed końcem roku wciąż pozostają pod znakiem zapytania.

Istotne sygnały dla polityki monetarnej pojawią się też w USA. O godz. 20 zostaną opublikowane „minutki" FED.

